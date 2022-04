KGF Chapter 2 Box Office Day 11: 1000 करोड़ की ओर तेजी से बढ़ रही फिल्म, रोक पाना नामुमकिन

KGF Chapter 2 Boxoffice Day 11: साउथ सुपरस्टार यश की मूवी केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज के बाद से जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म एक के बाद एक कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है और भारत की टॉप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्मों की फहरिश्त में अपना नाम और ऊपर ले जाती नजर आ रही है. फिल्म जब रिलीज हुई थी तो इसे दुनियाभर में शानदार आगाज मिला था. अपनी उस लय को बरकरार रखते हुए फिल्म ने 10 दिनों में दुनियाभर में 850 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म भारत में भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म की कमाई के ताजा आंकड़े सामने आए हैं.

यश की मूवी ब्लॉकबस्टर

ट्रेड एक्सपर्ट्स की मानें तो फिल्म तेजी से 1000 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को छूने की ओर बढ़ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म ने दुनियाभर में 11 दिनों में 880 करोड़ की कमाई कर ली है. फिल्म के हिंदी वर्जन की बात करें तो इसने अब तक 321.12 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म के हिंदी वर्जन ने रविवार के दिन 22.68 करोड़ की कमाई की थी. ये आंकड़े BoxOfficeIndia.com के हैं.

Official @comscore Global BO Chart for the weekend ending Apr 24th..#KGFChapter2 at No.5 in the World (It was No.2 last weekend)..



Total Gross - $114.93 Million [₹ 880 Crs] pic.twitter.com/HHSiumg0xc