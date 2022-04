KGF 2 Box Office Collection Day 5: आमिर खान की Dangal के कलेक्शन को पछाड़ने की ओर KGF 2, नॉनस्टॉप कमाई जारी

साउथ सुपरस्टार यश (Yash) की फिल्म KGF 2 की बॉक्स ऑफिस पर नॉनस्टॉप कमाई जारी है. फिल्म जबसे रिलीज हुई है कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है. यश की फिल्म के सामने बॉलीवुड के A लिस्टर्स एक्टर की मूवीज बौनी नजर आती है. KGF 2 के हिंदी वर्जन का 5 दिन में कलेक्शन 219.56 करोड़ हो गया है.

KGF 2 की शानदार कमाई

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के आंकड़े शेयर किए हैं. उन्होंने बताया कि KGF 2 को रोकना नामुमकिन है. फिल्म ने वर्किंग डेज पर शानदार होल्ड किया हुआ है. पहले एक्सटेंडेड वीक में फिल्म 270 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. अगर फिल्म की यही रफ्तार बरकरार रही तो यश की फिल्म केजीएफ 2 आमिर खान की मूवी दंगल के लाइफटाइम बिजनेस को पछाड़ देगी.

#KGF2 is UNSTOPPABLE... SUPERB HOLD on a working day [Mon]... Eyes ₹ 270 cr [+/-] in *extended Week 1*... Should cross #Dangal *lifetime biz*, if it maintains the pace... Thu 53.95 cr, Fri 46.79 cr, Sat 42.90 cr, Sun 50.35 cr, Mon 25.57 cr. Total: ₹ 219.56 cr. #India biz. pic.twitter.com/MFUVWTXTJB