'हक' देख रो पड़े करण जौहर, यामी गौतम के हुए फैन, कभी एक्ट्रेस को बॉलीवुड ने किया था इग्नोर

फिल्ममेकर करण जौहर ने मूवी हक देखने के बाद यामी गौतम की एक्टिंग को सराहा. उन्होंने कहा कि वे यामी के फैन बन गए हैं. करण ने फिल्म की कहानी और निर्देशन की भी तारीफ की. लेकिन इस बीच यामी के एक पुराने वीडियो की खूब चर्चा हो रही है.

यामी गौतम की एक्टिंग के फैन हुए करण जौहर (Photo: Instagram @karanjohar/yamigautam)
जबसे यामी गौतम, इमरान हाशमी की फिल्म हक ओटीटी पर रिलीज हुई है. यामी की परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है. आलिया भट्ट के बाद फिल्ममेकर करण जौहर ने यामी की एक्टिंग को सराहा है. उन्होंने यामी का काम देख उनका फैन बनने की बात कही है. लेकिन इस बीच यामी का एक पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है. जिसमें एक्ट्रेस ने बॉलीवुड को लेकर कमेंट किया था. 

यामी के मुरीद हुए करण जौहर
करण जौहर ने हक देखने के बाद यामी की तारीफ में  लिखा, "हक... शाजिया बानो की कहानी और उनकी जीत ने मुझे रुला दिया. फिल्म खत्म होने पर मैं स्पीचलेस था. फिर मैंने जोर से ताली बजाई. मुझे अफसोस हुआ कि मैं इसे थियेटर में नहीं देख सका. ये एक बेहतरीन और सशक्त फिल्म है. यामी गौतम शानदार, बेहतरीन और गेमचेंजर हैं. उनकी खामोशी, नजरें, आखिरी मोनोलॉग, पूरी फिल्म के दौरान उनका स्टैंड सब मास्टरक्लास है. उन्हें मेरा सलाम और सैल्यूट.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

डायरेक्टर की तारीफ करते हुए करण ने बताया कि उन्होंने मूवी को ऐसा डायरेक्ट किया कि कभी ड्रामा इमोशंस पर हावी नहीं हुआ. वो हमेशा किरदारों की चुप्पी को उनकी ताकत बनाते हैं. उन्होंने शानदार फिल्म बनाई. करण ने इमरान हाशमी के लिए लिखा- इमरान ने अपने करियर का बेस्ट दिया. वो बेरहम और अहंकारी पति के रोल में इतने रियल लगे कि आप उनसे नफरत करने लगते हो. पोस्ट की आखिर में करण ने यामी को स्पेशल मेंशन करते हुए लिखा- मैं आपका जिंदगी भर फैन रहूंगा.

जिस तरह से बॉलीवुड के ए-लिस्टर्स यामी की तारीफ कर रहे हैं. उसे देख इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है. इसमें यामी इंडस्ट्री में अपने स्ट्रगल को बयां करती हैं. उन्होंने बताया कैसे बॉलीवु़ड में उन्हें आउटसाइडर फील कराया गया. ये बताते हुए वो भावुक भी हो जाती हैं.

उन्होंने कहा, "ऐसा भी समय था जब इंडस्ट्री में वेलकम नहीं किया गया. ऐसा महसूस होता था कि आप इसका हिस्सा नहीं हो. किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक नजर से पता चल जाता है. लेकिन मेरे परिवार ने मुझे संभाला. ये मेरे लिए इमोशनल चीज है. फैमिली को पाकर मैं ब्लेस्ड फील करती हूं. उन्होंने बताया था कि पति आदित्य धर ने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया. वो कहती हैं- अगर वो न होते तो मुश्किल होती. मां, बहन या आदित्य को एक फोन... हमारी वैल्यूज एक जैसी हैं. अगर मैं सोशल नहीं हूं, तो आदित्य भी नहीं हैं.

