संसद में साथ दिखे चिराग पासवान-कंगना रनौत, हुई क्या बात? Video वायरल

दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान कंगना रनौत और चिराग पासवान की मुलाकात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. दोनों ने 2014 की फिल्म 'मिले ना मिले हम' में साथ काम किया था और अब राजनीति में भी सक्रिय हैं.

कंगना रनौत-चिराग पासवान की मुलाकात (PHOTO: ITG)
मंगलवार शाम को दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई. खास मौके पर एक बार फिर कंगना रनौत और चिराग पासवान को साथ देखा गया. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दोनों वेन्यू पर साथ पहुंचते दिखे, जहां उन्होंने एक-दूसरे से हंसकर मुलाकात की. 

संसद में मिले कंगना-चिराग पासवान 
कंगना रनौत और चिराग पासवान ने 2014 की फिल्म 'मिले ना मिले हम' में साथ काम किया था. फिल्म में चिराग का रोल एक टेनिस प्लेयर का था, जो कंगना के किरदार से प्यार करने लगता है. ये चिराग की डेब्यू फिल्म थी, जिसमें नीरू बाजवा और सागरिका घाटगे भी मुख्य भूमिका में थीं.

एक्टिंग के बाद कंगना और चिराग राजनीति में भी अपनी धाक जमाने को तैयार हैं. ये पहली बार नहीं है जब दोनों एनडीए की संसदीय बैठक में दिल्ली साथ पहुंचे हों. पिछले साल भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कंगना चिराग को देखकर इतनी खुश हो गईं कि हाथ मिलाने के बाद उनसे बातें करने लगीं.

एक पुराने इंटरव्यू में चिराग ने कंगना के बारे में बात की थी. उन्होंने ये भी बताया था कि वो कंगना की तारीफ क्यों करते हैं. चिराग का कहना था कि वो अपनी बात राजनीतिक रूप से सही और खुलकर बोलती हैं. एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा,एक चीज जो मुझे पता है वो ये कि कंगना ज्यादातर समय राजनीतिक रूप से सही नहीं होतीं, यही उनका यूएसपी है. वो अपनी बात बोलती हैं. वो जानती हैं कि क्या बोलना है, कब बोलना है. अब ये राजनीतिक रूप से सही है या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है.

जब चिराग को बीच में किसी ने कहा कि कंगना जो सोचती हैं वही बोलती हैं, तो उन्होंने सहमति जताते हुए कहा था कि हमें यही बात उनकी पसंद है. 
 
वायरल हुआ वीडियो 
कंगना रनौत और चिराग पासवान को साथ देखकर इनके चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है. फैन्स का कहना है कि दो पावरफुल लोग. अन्य ने लिखा कि कंगना और चिराग पासवान दोनों ही मेरे फेवरेट हैं. कई लोग हार्ट इमोजी बनाकर दोनों पावरफुल पॉलिटिशियन बता रहे हैं. 

---- समाप्त ----
