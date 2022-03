RRR Review: KRK ने फिल्म RRR को दिए जीरो स्टार, बोले- SS Rajamouli को छह महीने की सजा होनी चाहिए, हुए ट्रोल

सेल्फ क्रिटिक कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने एसएस राजामौली पर निशाना साधते हुए कई ट्वीट किए हैं. शुक्रवार को एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' रिलीज हुई है. इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है. टिकट नहीं मिल रही है. शोज पहले से ही प्री-बुक्ड हैं. राम चरण, जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट, अजय देवगन और एसएस राजामौली के फैन्स इस फिल्म को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं. किसी भी क्रिटिक ने इस फिल्म को तीन स्टार से कम नहीं दिए हैं, लेकिन केआरके का गणित कुछ और ही कहता है. ट्वीट सीरीज में केआरके ने फिल्म को वाहियात बताया है. उनका कहना है कि एसएस राजामौली ने 600 करोड़ के बजट की जो यह फिल्म बनाई है, उसके लिए उन्हें कम से कम छह महीने की जेल होनी चाहिए.

केआरके ने किए कई सारे ट्वीट्स

केआरके ने सबसे पहले ट्वीट में लिखा, "फिल्म आरआरआर फुल टाइम साउथ मसाला फिल्म है, बिना सिर और पैर के. सर, एसएस राजामौली आप मेरे सारे सेंसेस को मार रहे हैं. मेरी आज नॉलेज पूरी तरह से जीरो हो गई. कैसे कर लेते हो सर? मजा ही आ गया सर. हर डायरेक्टर को आग बनानी चाहिए और आरआरआर आपकी आग है." केआरके ने एक और ट्वीट में लिखा, "फिल्म आरआरआर बेहद ही घटिया फिल्म है. भारतीया सिनेमा के इतिहास में ऐसी फिल्म कभी नहीं बनी है. यह फिल्म एक व्यक्ति के ब्रेन सेल्स को खत्म कर देती है. भारत में बनने वाली यह बहुत ही बेकार फिल्म है. जीरो स्टार मेरी ओर से इस फिल्म को."

Film #RRR is full time south Masala film without head and feet. — KRK (@kamaalrkhan) March 24, 2022

Sir @ssrajamouli you are killing my all senses. My all knowledge has become Zero today. Kaise Kar lete ho sir? Maza Hi Aa Gaya sir. Every director makes his Aag and #RRR is your AAG. — KRK (@kamaalrkhan) March 24, 2022

Film #RRR is that shit film, which has never made before in the history of Indian cinema. This film destroys the brain cells of a human being to make him alive dead. It is the worst film ever made In India. Thugs of Hindustan is Mughal E Azam compare to this crap. 0* from me. — KRK (@kamaalrkhan) March 24, 2022

I can’t call it mistake but I will call it biggest crime. Director #Rajamouli should be jailed for minimum 6 months for making this crap film #RRR with ₹600Cr budget. — KRK (@kamaalrkhan) March 24, 2022

केआरके ने लिखा, "मैं इसे गलती नहीं कहूंगा, बल्कि मैं इसे सबसे बड़ा क्राइम कहूंगा. डायरेक्टर एसएस राजामौली को इसके लिए कम से कम छह महीनों के लिए जेल होनी चाहिए. उन्होंने 600 करोड़ बजट में यह वाहियात फिल्म बनाई है." जैसे ही केआरके ने ये सारे ट्वीट्स किए, नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोलिंग के निशाने पर ले लिया. एक ट्विटर यूजर ने पूछा कि केआरके आपको कितने पैसे मिलते हैं, फिल्म का इतना निगेटिव रिव्यू करने के लिए.

Krk u don't know to make a movie r u don't know how to watch the movie and u became a baustard critic , RRR is a blockbuster movie ur the first and last who spoke negatively about RRR ,how much u cry on Hindu's , On Indians that much we bounce back and conquer the box office 🖕 — Kalyanpotti Chakrava (@KalyanpottiC) March 25, 2022

एक यूजर ने लिखा, "केआरके आप नहीं जानते हो कि फिल्में कैसे बनती हैं. आप फिल्म देखने ही नहीं जानते हो तो बनाना कहां से जानोगे. आप कैसे एक क्रिटिक बन गए. आरआरआर ब्लॉकबस्टर फिल्म है आप कैसे इसे लेकर निगेटिव रिव्यू दे सकते हो. आप ही इकलौते और पहले इंसान हो, जिसने इस फिल्म का निगेटिव रिव्यू लिखा है. हम सबको यह फिल्म काफी पसंद आ रही है."