'Salman khan ने 50 करोड़ में मेरी सुपारी दी है, मैं मारा जाऊंगा', KRK का दावा

लो जी... अक्सर विवादों में रहने वाले कमाल राशिद खान (KRK) ने अपनी जान को खतरा बताया है. हैरानी आपको उस शख्स का नाम सुनने के बाद होगी, जिसने दिल्ली और मुंबई पुलिस को केआरके की सुपारी दी है. केआरके ने एक बार फिर सलमान खान पर अटैक किया है. उन्होंने दबंग खान से अपनी जान को खतरा बताया है.

KRK का सनसनीखेज खुलासा

केआरके ने बूक टू बैक कई सारे ट्वीट्स कर इसका खुलासा किया है. इन ट्वीट्स के मुताबिक, केआरके को किसी शख्स का मैसेज आया जिसने खुद को केंद्रीय मंत्री का PA संजय बताया है. इस शख्स ने केआरके को बहुत बड़ी जानकारी देने की बात की है. शख्स ने कई पेनड्राइव्स में सनसनीखेज रिकॉर्डिंग होने का दावा किया है. लेकिन इन पेनड्राइव्स के लिए केआरके को 10 लाख देने होंगे.

सलमान को लेकर शॉकिंग दावा

शख्स ने ये भी दावा कि उन्होंने शाहरुख खान को उनके बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी से पहले इंफॉर्म कर दिया था. केआरके ने इस शख्स के दावे और उसकी सच्चाई जानने के लिए जांच की मांग की है. शख्स ने केआरके को बताया कि सलमान खान ने उनकी सुपारी ली है. ट्वीट में केआरके ने लिखा- शख्स (PA संजय) ने बताया कि सलमान खान (Salman khan) ने मुंबई और दिल्ली पुलिस को 50 करोड़ में मेरी सुपारी दी है. इसमें कई मंत्री भी शामिल हैं. तो मैं मारा जाऊंगा, जब भी भारत आऊंगा. शख्स ने सलमान खान, मंत्रियों और पुलिस ऑफिसर्स की रिकॉर्डिंग होने का दावा किया है.

