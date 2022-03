The Kashmir Files की कमाई डोनेट करने को लेकर Vivek Agnihotri पर कसा तंज, खुद ट्रोल हुए Kunal Kamra

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' ने 200 करोड़ क्लब में अपनी जगह बना ली है. अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन जारी है. दर्शकों के बीच इस फिल्म की पॉपुलैरिटी देख ऐसा प्रतीत होता है कि यह फिल्म अभी और कमाई करेगी और सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आएगी. इस फिल्म को केवल कमर्शियली ही नहीं, बल्कि क्रिटिकली भी सराहना मिली है. फिल्म कमाई के मामले में थमने का नाम ही नहीं ले रही है. कई लोगों का ऐसा मानना है कि इस फिल्म से जितनी भी कमाई हुई है, उसे डोनेट कर दिया जाए. कॉमेडियन कुणाल कामरा का भी यही मानना है. विवेक अग्निहोत्री का उन्होंने एक वीडियो री-शेयर किया है, जिसके बाद वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं.

कुणाल कामरा ने कसा विवेक अग्निहोत्री पर तंज

कुणाल कामरा ने ट्विटर पर विवेक अग्निहोत्री का जो वीडियो शेयर किया है, उसमें डायरेक्टर 'द कश्मीर फाइल्स' की कमाई को डोनेट करने पर जवाब देते नजर आ रहे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक अग्निहोत्री से पूछा गया कि क्या वह फिल्म की कमाई को डोनेट करेंगे? इसपर विवेक अग्निहोत्री ने जवाब दिया कि कमाई होगी तो बात करेंगे. बस फिर देर किस बात की थी. कुणाल कामरा ने वीडियो शेयर करते हुए अपना पक्ष रखा. उन्होंने लिखा, "देश के लिए जान देने के लिए रेडी हैं पर देश के लोगों को पैसे देने के लिए नहीं."

