'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' में काजोल ने किया कैमियो? वायरल वीडियो देख डरे फैंस, क्या है सच

सोशल मीडिया पर एक काफी अनएक्सपेक्टेड वीडियो छा गया है. इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के सीजन 5 में कैमियो किया है. हम आपको बता रहे हैं कि वायरल वीडियो का सच क्या है.

काजोल ने किया 'स्ट्रेंजर थिंग्स' में कैमियो (Photo: Screengrab)
नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' इन दिनों चर्चा में है. शो का सीजन 5 वॉल्यूम 2 आखिरकार नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो गया है. इसे दुनियाभर के फैंस बिंज-वॉच करने में व्यस्त हैं. सभी थ्योरीज, ब्रेकडाउन और इमोशनल रिएक्शन्स के बीच, सोशल मीडिया पर एक काफी अनएक्सपेक्टेड वीडियो छा गया है. इस वीडियो में मजाकिया तरीके से दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के सीजन 5 में कैमियो किया है.

काजोल की स्ट्रेंजर थिंग्स में एंट्री?

ये क्लिप एक एक्स (पहले ट्विटर) यूजर ने शेयर की. इसपर कैप्शन लिखा गया, 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के वॉल्यूम 2 से अभी-अभी ये सीन मैंने देखा है. काजोल जी ने सरप्राइज कर दिया, वो बढ़िया थीं.' ये वीडियो शेयर होते ही तेजी से वायरल हो गया. इससे कई लोग पहले तो कन्फ्यूज हो गए, फिर मजाक समझ में आया. जैसी कि उम्मीद थी, इंटरनेट ने अपना कमाल दिखाया और कन्फ्यूजन को कॉमेडी में बदल दिया. एक यूजर ने लिखा, 'अरे भैया गलत स्ट्रेंजर थिंग्स डाउनलोड कर लिया है.' दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, 'ये स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं है भाई, ये शो तो अजनबी चीजें है.' इस अफरा-तफरी में तीसरे यूजर ने लिखा, 'ओह काजोल का स्ट्रेंजर थिंग्स में कैमियो ग्रेट था.' पूरी तरह से इस बेतुकेपन को अपना लिया.

क्या है वायरल वीडियो का सच?

अभी भी आपके मन में अगर सवाल है कि क्या 'स्ट्रेंजर थिंग्स' सीजन 5 के वॉल्यूम 2 में काजोल है या नहीं. इस बात का जवाब है: नहीं. काजोल इस शो का हिस्सा नहीं हैं. न ही उन्होंने कोई कैमियो किया है. वायरल हो रहा वीडियो असल में काजोल की इस साल रिलीज हुई फिल्म 'मां' का है. दिलचस्प बात यह है कि कन्फ्यूजन की वजह 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के वेकना और 'मां' के विलेन दैत्य के बीच विजुअल समानता है. इसकी वजह से पहली नजर में यह मीम काफी विश्वास करने लायक लग रहा था. विशाल फुरिया के निर्देशन में बनी 'मां' को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिक्स रिव्यू मिले थे. फिल्म ने थिएट्रिकल रन से 36.08 करोड़ रुपये की मामूली कमाई की थी.

वैसे 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के सीजन 5 वॉल्यूम 2 को भी मिक्स रिएक्शन मिले हैं. कुछ फैंस ने इमोशनल डेप्थ और परफॉरमेंस की तारीफ की. तो कुछ को लगा कि नरेटिव एक्सपोजिशन से भारी हो गया है. 'स्ट्रेंजर थिंग्स' को दुनियाभर में पसंद किया जाता है. ये सीरीज का आखिरी सीजन है, जिसे तीन वॉल्यूम में रिलीज किया गया है. वॉल्यूम 1, नवंबर में आया था. वॉल्यूम 2, 25 दिसंबर को स्ट्रीम हुआ, और फाइनल चैप्टर यानी वॉल्यूम 3, 31 दिसंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.

