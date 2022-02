हिजाब का समर्थन नहीं करता लेकिन लड़कियों को धमकाने वाले गुंडों से पूछता हूं, ये मर्दानगी है? बोले जावेद अख्तर

कर्नाटक हिजाब विवाद राजनीति से लेकर बॉलीवुड गलियारों में गूंजा हुआ है. हर जगह इसकी कड़ी निंदा हो रही है. अब मशहूर गीतकार जावेद अख्तर का रिएक्शन सामने आया है. जावेद अख्तर ने भीड़ के लड़कियों को डराने धमकाने की निंदा की है. जावेद अख्तर ने इस घटना पर कठोर प्रतिक्रिया दी है.

जावेद अख्तर ने क्या लिखा?

जावेद अख्तर ने ट्वीट कर लिखा- मैं कभी बुर्का और हिजाब के फेवर में नहीं रहा. मैं अभी भी अपने स्टैंड पर कायम हूं. लेकिन साथ ही मैं उन लड़कियों के छोटे ग्रुप को डराने धमकाने की कोशिश करने वाले गुंडों की निंदा करता हूं. क्या ये उनके हिसाब से मर्दानगी है. ये अफसोसजनक है.

I have never been in favour of Hijab or Burqa. I still stand by that but at the same time I have nothing but deep contempt for these mobs of hooligans who are trying to intimidate a small group of girls and that too unsuccessfully. Is this their idea of “MANLINESS” . What a pity February 10, 2022

सेलेब्स ने की हिजाब विवाद की निंदा

जावेद अख्तर से पहले कई बॉलीवुड सेलेब्स ने हिजाब विवाज की निंदा की है. इनमें स्वरा भास्कर, रिचा चड्ढा, कमल हासन, ओनिर का नाम शामिल है. स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में इस घटना को शर्मनाक बताया था. उन्होंने हिजाब पहनी हुई लड़की को घेरने वालों को भेड़िया बताया. रिचा चड्ढा ने अपने लड़कों को सही शिक्षा देने की अपील की.

Raise your sons better! A bunch of ugly, cowards attacking a lone woman in a pack and feeling proud of it ? WHAT LOSERS! Shameful. They'll be jobless, more frustrated and penniless in a few years. What poor upbringing! No sympathy, no redemption for them. I spit on your kind. https://t.co/tvsdBwREZO — RichaChadha (@RichaChadha) February 8, 2022

கர்நாடகாவில் நடப்பது கலக்கத்தைத் தூண்டுகிறது. கள்ளமில்லா மாணவர்கள் மத்தியில் மதவாத விஷச் சுவர் எழுப்பப்படுகிறது. ஒற்றைச் சுவர் தாண்டியிருக்கும் பக்கத்து மாநிலத்தில் நடப்பது தமிழ்நாட்டுக்கும் வந்துவிடக் கூடாது. முற்போக்கு சக்திகள் மேலும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய காலம் இது. — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) February 9, 2022

Shameful state of affairs.. https://t.co/5vWxDbnyAm — Swara Bhasker (@ReallySwara) February 8, 2022

Divided We Fall .. That is what these RSS goons wants . Weaken us from within … this won’t be easy to heal . Wake up people .. STOP THIS VIRUS NOW https://t.co/DmZsDkDB9O — অনির Onir اونیر ओनिर he/him (@IamOnir) February 9, 2022

पाकिस्तान में भी गूंजा हिजाब विवाद

हिजाब विवाद की गूंज पाकिस्तान में भी हो चली है. नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने भी इस घटना पर रिएक्ट किया है. उन्होंने साफ कहा कि लड़कियों को यूं हिजाब पहकर एंट्री करने से रोकना भयावह है. मलाला ने ट्वीट कर लिखा था- हिजाब पहने हुई लड़कियों को स्कूलों में एंट्री देने से रोकना भयावह है. कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण किया जाता है. भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिये पर जाने से रोकना चाहिए.

क्या है हिजाब विवाद?

कर्नाटक के कई स्कूल-कॉलेज में हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है. इसी बीच कर्नाटक के एक कॉलेज का वीडियो सामने आया. जहां एक लड़की कॉलेज में हिजाब पहनकर आती है. तभी छात्रों की भीड़ लड़की को ओर बढ़ती है. लड़की के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं तो लड़की भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर जवाब देती है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. भीड़ का डटकर सामना करने वाली लड़की की जमकर तारीफ हो रही है.