16 साल बाद टूटी पहली शादी, फरहान अख्तर के तलाक से टूट गई थीं मां, बोलीं- पूरा परिवार...

अख्तर फैमिली की बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक खास पहचान है. जावेद अख्तर से लेकर फरहान अख्तर तक...दोनों ने ही अपने-अपने अंदाज से फैंस के दिलों में जगह बनाई है. मगर टैलेंट के साथ फरहान और जावेद अख्तर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. फरहान अख्तर के बारे में अब उनकी मां हनी ईरानी ने कुछ खास बातें साझा की हैं.

फरहान के तलाक पर क्या बोलीं मां?

दरअसल, फरहान अख्तर ने दो बार शादी की है. उनकी पहली शादी अधुना भबानी से साल 2000 में हुई थी, मगर सालों बाद 2016 में दोनों ने अलग होने का ऐलान कर दिया था, फिर 2017 में उनका तलाक फाइनल हुआ था. तलाक के बाद फरहान ने एक्ट्रेस शिबानी दांडेकर को अपनी दुल्हनिया बनाया. दोनों साल 2022 में शादी करके हमेशा के लिए एक हो गए. अब एक लेटेस्ट इंटरव्यू में फरहान अख्तर की मां हनी ईरानी ने उनके तलाक और दूसरी शादी पर बात की है. हनी ने कहा कि उन्हें फरहान के तलाक की बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी.

विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए हनी ईरानी ने ये माना कि जब फरहान अख्तर का पहली पत्नी संग तलाक हुआ था, वो वक्त उनके परिवार के लिए काफी मुश्किल था. उनका पूरा परिवार उदास था. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई चीज खत्म होती है तो उसे छोड़ देना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन, दर्द और नाराजगी के साथ रिश्ते में जबरदस्ती बंधे नहीं रहना चाहिए.

हनी ईरानी से ये भी पूछा गया कि क्या उन्हें फरहान और अधुना के अलग होने का पहले ही अंदाजा हो गया था? तो उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और यह खबर उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी.

शिबानी के बारे में क्या बोलीं उनकी मां?

हनी ने बताया कि जब फरहान ने उन्हें अपने तलाक के बारे में बताया था उस समय वो कुन्नूर (Coonoor) में थीं. वहां से वापस आने के बाद उन्होंने दोनों (फरहान और अधुना) से बैठकर बात की थी. उन्हें समझाया भी था. लेकिन वो उस मुश्किल वक्त में उन दोनों का साथ देने की कोशिश कर रही थीं.

हनी ने यह भी खुलासा किया कि शुरुआत में फरहान ने शिबानी दांडेकर संग अपनी डेटिंग को सीक्रेट ही रखा था. हनी ने अपनी बहू शिबानी की तारीफ में कहा- वो बहुत शानदार, बहुत अच्छी और फ्रेंडली हैं. वो बहुत प्यारी लड़की हैं.

