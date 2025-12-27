अक्षय खन्ना को इस एक्टर ने किया रिप्लेस, 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर बोले- हमें उससे बेहतर हीरो मिला

अक्षय खन्ना इस वक्त धुरंधर की सक्सेस को फुल एन्जॉय कर रहे हैं. उनकी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इतनी बड़ी सफलता के बीच एक्टर ने 'दृश्यम 3' में अपनी डिमांड न पूरी होने के चलते फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया. अब इस पर 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने बड़ी बात कही हैं.

और पढ़ें

दरअसल कुमार मंगत पाठक ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, 'दृश्यम एक बहुत बड़ा ब्रांड है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह फिल्म में है या नहीं. अब, जयदीप अहलावत ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है. भगवान की कृपा से हमें अक्षय से बेहतर एक्टर मिला है और सबसे जरूरी बात, हमें अक्षय से बेहतर इंसान भी मिला है. मैंने जयदीप के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक आक्रोश (2010) प्रोड्यूस की थी.'

प्रोड्यूसर ने आगे कहा, 'अक्षय खन्ना के बर्ताव की वजह से मुझे नुकसान हुआ है. मैं कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं. मैंने उन्हें पहले ही लीगल नोटिस भेज दिया है; उन्हें अभी इसका जवाब देना है.'

अक्षय खन्ना ने क्यों छोड़ी फिल्म?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार 'दृश्यम 3' के लिए अक्षय ने 21 करोड़ रुपये की फीस मांगी थी. इस पर मेकर्स का कहना था कि उनकी फिल्म बजट से बाहर चली जाएगी. दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी और अक्षय ने फिल्म छोड़ दी.

Advertisement

इसके अलावा कुमार मंगत पाठक ने ये भी कहा, 'अक्षय खन्ना ने जिद की कि वह विग पहनना चाहते हैं. लेकिन उन्हें समझाया कि यह प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि इससे कंटिन्यूटी में दिक्कत आएगी क्योंकि दृश्यम 3 एक सीक्वल है. वो इसके लिए मान भी गए लेकिन बाद में एक्टर ने हमें बताया कि वह फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते.'

कब रिलीज होगी 'दृश्यम 3'?

बता दें कि दृश्यम एक ओरिजिनल मलयालम फ्रैंचाइजी है जिसे जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट किया है और इसमें मोहनलाल और मीना लीड रोल में हैं. ये फिल्में एक ऐसे परिवार की कहानी बताती हैं जो उत्पीड़न और हत्या से जुड़ी एक अनहोनी घटना से जूझ रहा है. इस सीक्वल का हिंदी वर्जन अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है. इस फ्रैंचाइजी की आखिरी फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को हिंदी में रिलीज होने वाली है.

---- समाप्त ----