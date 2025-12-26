scorecardresearch
 
अक्षय खन्ना के बाहर होने के बाद 'दृश्यम 3' में हुई जयदीप अहलावत की एंट्री? ऐसी है चर्चा

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' में अक्षय खन्ना के बाहर होने को लेकर सस्पेंस बना ही था कि अब इस बीच फिल्म से नई अपडेट सामने आई है. खबर है कि जयदीप अहलावत को 'दृश्यम 3' में शामिल किया गया है.

'दृश्यम 3' में हुई जयदीप की एंट्री? (Photo: Instagram)
एक्टर अक्षय खन्ना इन दिनों 'धुरंधर' की सक्सेस एन्जॉय कर रहे हैं. फैंस उन्हें आगे 'दृश्यम' फिल्म सीरीज में भी देखना चाहते थे. लेकिन तभी खबर आई कि एक्टर फिल्म के तीसरे पार्ट में नहीं नजर आएंगे. ये खबर उनके फैंस के लिए एक बड़े शॉक जैसी थी. मगर अब अक्षय के बाहर होने के बाद, लगता है कि मेकर्स ने अपनी फिल्म में उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है. 

'दृश्यम 3' में हुई इस एक्टर की एंट्री?

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, एक्टर जयदीप अहलावत को 'दृश्यम 3' में कास्ट किया गया है. वो पहली बार अजय देवगन और तब्बू के साथ नजर आएंगे. कहा जा रहा है कि फिल्म में जयदीप एक बेहद अहम किरदार निभाने वाले हैं. वो फिल्म की शूटिंग जनवरी, 2026 में शुरू करेंगे. हालांकि अभी तक उनकी कास्टिंग को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. 

जयदीप के आने की खबर उसी बीच आई है, जब अक्षय खन्ना के प्रोजेक्ट छोड़ने की न्यूज इस समय आग की तरह फैली हुई है. अब जयदीप अगर फिल्म में होंगे, तो क्या वो अक्षय वाला किरदार निभाएंगे या उनका एक अलग ही रोल होगा, ये देखने वाली बात होगी. बता दें कि 'दृश्यम 2' में अक्षय आई जी तरुण अहलावत के रोल में नजर आए थे, जिसने विजय सलगांवकर यानी अजय देवगन की जिंदगी कुछ पल के लिए बिगाड़ दी थी. 

उस फिल्म में अक्षय की परफॉरमेंस की जमकर तारीफ हुई थी. 'दृश्यम 2' साल 2022 की सबसे बड़ी फिल्म में से एक थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का नेट कलेक्शन किया था. अब फैंस को इसके तीसरे पार्ट का इंतजार है. वो जानना चाहते हैं कि अगले पार्ट में विजय सलगांवकर के परिवार के साथ क्या होगा. 

मालूम हो कि अजय देवगन की 'दृश्यम', मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'दृश्यम' का ऑफिशियल रीमेक है. वो फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी, जिसे बाद इसे साल 2015 में हिंदी में भी बनाया गया. इसके बाद फिल्म की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि इसे अलग-अलग भाषाओं में भी बनाकर रिलीज किया गया. इस फिल्म के ओरिजिनल मेकर डायरेक्टर जीतू जोसेफ हैं, जिन्होंने इसकी कहानी को लिखा. अब, हिंदी वाली 'दृश्यम 3' से पहले, मोहनलाल वाली 'दृश्यम 3' रिलीज की जाएगी, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है.

---- समाप्त ----
