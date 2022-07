आलिया के बाद Jacqueline Fernandez चलीं हॉलीवुड, शेयर किया फिल्म का पोस्टर

जैकलीन फर्नांडिज ने एक नई इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म 'टेल इट लाइक अ वुमन' (Tell It Like A Woman) का पहला पोस्टर शेयर किया है. ये एक एंथोलॉजी यानी कई छोटी कहानियों की सीरीज है जिसे आठ अलग-अलग फिल्ममेकर्स ने डायरेक्ट किया है और यह सभी महिलाएं हैं.

पोस्टर शेयर करते हुए जैकलीन ने लिखा कि उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम कर के गर्व महसूस हो रहा है. इस प्रोजेक्ट में जैकलीन के साथ जेनिफर हडसन, ताराजी पी हेनसन और कारा डेवेलीन समेत कई अन्य जाने माने नाम भी हैं.

जैकलीन के साथ हैं हॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेज

शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम पर जैकलीन ने यह पोस्टर शेयर किया जिसमें उनके अलावा मार्गरीटा बुए, इवा लोंगोरिया, कारा डेवेलीन, एन वातानाबे, जेनिफर हडसन और मार्सिया गे हार्डेन भी हैं. पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में जैकलीन ने लिखा, "टेल इट लाइक अ वुमन की पूरी टीम के इस अद्भुत एफर्ट का हिस्सा बनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है. एक एंथोलॉजी जिसे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की 8 महिलाओं ने डायरेक्ट किया है."

इस प्रोजेक्ट में जैकलीन वाले हिस्से को लीना यादव ने डायरेक्ट किया है. अपनी पोस्ट में आगे जैकलीन ने, इस चांस के लिए फिल्म की टीम और प्रोड्यूसर्स को भी शुक्रिया कहा. जैकलीन ने एक न्यूज आर्टिकल की फोटो भी शेयर की जिसमें बताया गया है कि इस एंथोलॉजी में अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए सेगमेंट होंगे, जो कुल मिलाकर एक फीचर फिल्म जितने लम्बे होंगे.

इंटरनेशनल डेब्यू भी कर चुकी हैं जैकलीन

'टेल इट लाइक अ वुमन' का शूट भारत के साथ-साथ जापान, इटली और यूएस में भी हुआ है. ये एंथोलॉजी इस साल थिएटर्स में रिलीज होगी. जैकलीन इससे पहले 2015 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी कर चुकी हैं. उन्होंने ब्रिटिश हॉरर फिल्म 'डेफिनिशन ऑफ फियर' में काम किया था.

पिछले कुछ महीनों से जैकलीन, 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) के साथ रिलेशनशिप के लिए विवादों में थीं. इस मामले में इडी ने जैकलीन से पूछताछ भी की और लगभग 7 करोड़ की उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली थी.

बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो इस साल जैकलीन, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ 'बच्चन पांडे' (Bachchhan Paandey) में नजर आई थीं. फिल्म में उन्होंने अक्षय की प्रेमिका किरदार निभाया था. इसके बाद जॉन अब्राहम (John Abraham) के साथ 'अटैक' में भी जैकलीन नजर आ चुकी हैं. अब वह अक्षय की फिल्म 'राम सेतु' और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ, रोहित शेट्टी की फिल्म 'सर्कस' में भी नजर आएंगी.