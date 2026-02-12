scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रणवीर सिंह के पीठ पीछे ऋतिक रोशन को मिला था 'डॉन 3' का ऑफर? सामने आई सच्चाई

फिल्म 'डॉन 3' को लेकर रणवीर सिंह ने दावा किया था कि फरहान अख्तर उन्हें फिल्म से रिप्लेस करने ऋतिक रोशन के पास गए थे. लेकिन अब ऋतिक की कास्टिंग से जुड़ी सच्चाई सामने आ चुकी है.

Advertisement
X
'डॉन 3' विवाद पर सामने आई सच्चाई (Photo: Instagram @hrithikroshan/ranveersingh)
'डॉन 3' विवाद पर सामने आई सच्चाई (Photo: Instagram @hrithikroshan/ranveersingh)

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और फिल्ममेकर फरहान अख्तर के बीच इन दिनों घमासान लड़ाई जारी है. ये लड़ाई फिल्म 'डॉन 3' को लेकर हो रही है. मेकर्स ने रणवीर से 40 करोड़ रुपये मांगे हैं, ताकी फिल्म को लेकर जो नुकसान उन्हें हुआ उसकी भरपाई हो सके. हालांकि रणवीर ने इसे भरने से इनकार किया है. 

रणवीर-फरहान की 'डॉन 3' को लेकर लड़ाई

फिल्म 'धुरंधर' की मेगा सक्सेस के बाद रणवीर सिंह ने अचानक 'डॉन 3' को छोड़ दिया. खबरों के मुताबिक रणवीर के इस फैसले से फिल्म को बंद होना पड़ा. फरहान की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने एक्टर के खिलाफ मुआवजे में 40 करोड़ की मांग की. उन्होंने मजबूरी में ऐसा फैसला लिया, क्योंकि उनके मुताबिक फिल्म प्री-प्रोडक्शन स्टेज में तब आई, जब रणवीर की तरफ से हामी भरी गई.

सम्बंधित ख़बरें

Hrithik Roshan Post Workout Meal
ऋतिक रोशन वर्कआउट के बाद खाते हैं ज्वार की रोटी और दाल! जानें इसके फायदे
Why hrithik roshan walks with elbow crutch
'अपने आप बंद हो जाते हैं शरीर के कई हिस्से', ऋतिक ने बताया क्यों लिया था बैसाखी का सहारा
Hrithik Roshan has knee injury
ऋतिक रोशन को लगी चोट, वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे, Video
Kangana Ranaut
'जहन्नुम में जी रही थी', कंगना रनौत ने ऋतिक संग केस को किया याद! मुश्किल में कटे थे दिन
hrithik roshan
बिकिनी में छाईं सबा, यॉट पर GF संग रोमांटिक हुए ऋतिक रोशन, साथ दिखीं EX वाइफ सुजैन

रणवीर सिंह और फरहान अख्तर को लेकर हो रहे विवाद पर प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल मीटिंग का आयोजन भी किया था. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मीटिंग में इंडस्ट्री के कई बड़े प्रोड्यूसर्स जैसे साजिद नाडियाडवाला, आमिर खान, सिद्धार्थ रॉय कपूर, रमेश तौरानी, कुमार तौरानी शामिल हुए, जिन्होंने दोनों पक्षों की बातें सुनी. 

Advertisement

बताया गया कि फिल्म छोड़ने के बाद रणवीर ने मेकर्स पर कई आरोप लगाए. एक्टर ने कहा कि फरहान अख्तर के पास कभी कोई बाउंड स्क्रिप्ट नहीं थी. वो उल्टा उनकी जगह ऋतिक रोशन को रिप्लेस करने की तलाश में थे. मगर जैसे ही उनकी फिल्म 'धुरंधर' बड़ी हिट हुई, प्रोडक्शन ने उन्हें दोबारा अप्रोच किया ताकि वो उनकी मौजूदा पॉपुलैरिटी का फायदा उठा सकें. 

रणवीर के दावे की क्या है सच्चाई?

अब रणवीर के ऋतिक को लेकर दावे पर सच्चाई सामने आई है. HT को ऋतिक के एक करीबी सूत्र ने साफ कहा है कि एक्टर को कभी भी 'डॉन 3' के लिए अप्रोच नहीं किया गया. जब रणवीर प्रोजेक्ट में शामिल भी हुए, तब भी ऋतिक को कास्ट करने की कोई चर्चा नहीं हुई.  

रणवीर के आरोपों के बाद, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने भी अपना पक्ष रखा था. उन्होंने एक्टर के दावों का खंडन करके साफ किया कि रणवीर इस प्रोजेक्ट के हर फेज में शामिल थे. उन्हें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बाद डॉन की तीसरी पीढ़ी को निभाने की काफी उत्सुकता थी. लेकिन एक्टर के इस बर्ताव से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है. वो अपनी 40 करोड़ की मांग पर अड़े हुए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि 'डॉन 3' का क्या फ्यूचर निकलकर सामने आता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement