गौरी संग कैसे हुई थी शाहरुख खान की शादी? सालों बाद नीलम कोठारी ने खोला सीक्रेट, बोलीं- मेरी वजह से...

मशहूर एक्ट्रेस नीलम कोठारी ने बॉलीवुड के किंग शाहरुख और गौरी खान को लेकर बड़ा खुलासा किया है. नीलम ने बताया कि उनकी फिल्मों की वजह से ही शाहरुख और गौरी करीब आए थे. दोनों की लव स्टोरी धीरे-धीरे परवान चढ़ी और फिर उन्होंने शादी कर ली थी.

नीलम ने बताई शाहरुख-गौरी की लव स्टोरी (Photo: Instagram @neelamkotharisoni, @srk_gauri_forever)
नीलम कोठारी बॉलीवुड की खूबसूरत और टेलेंटेड एक्ट्रेसेस में शुमार की जाती हैं. उन्होंने कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फैंस का दिल जीता है. नीलम हाल ही में सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' में गेस्ट बनकर पहुंचीं. नीलम ने यहां बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और गौरी खान की लव स्टोरी और शादी को लेकर बड़ा खुलासा किया. 

शाहरुख-गौरी के बारे में क्या बोलीं नीलम?

नीलम ने बताया कि बॉलीवुड के मोस्ट आइकॉनिक रोमांटिक कपल शाहरुख और गौरी खान को मिलाने में उनका भी हाथ है. 'इंडियन आइडल' का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें नीलम खुद इस बात का खुलासा करती हुई दिखाई दे रही हैं.

नीलम ने कहा- कुछ महीने पहले शाहरुख मुझे बता रहे थे- नीलम क्या आप जानती हो कि गौरी और मेरी शादी की एक वजह आप भी हो. तब मैंने शाहरुख की बात पर कहा था-वाकई में?

'उन्होंने फिर मुझे बताया कि जब मैं फिल्में कर रही थी, तब वो मेरे बहुत बड़े फैन थे और गौरी भी बहुत बड़ी फैन थीं, तो दोनों मिलकर मेरी पिक्चर्स 'देखते थे. इस तरह से दोनों का रोमांस शुरू हुआ. दोनों नीलम की फिल्में साथ देखने जाते थे. मुझे इस बारे में पहले नहीं पता था.' 

नीलम आगे मुस्कुराते हुए बोलीं- शाहरुख और गौरी के एक होने की एक वजह मैं भी हूं. नीलम ने आगे हंसते हुए ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी फिल्मों की वजह से इंडियन सिनेमा की कई खूबसूरत जोड़ियां बनी हैं.  

शाहरुख खान की बात करें तो उन्होंने साल 1991 में गौरी खान संग शादी रचाई थी. कपल की शादी को करीब 34-35 साल हो गए हैं. वो 3 बच्चों आर्यन, सुहाना और अबराम खान के पेरेंट्स हैं. शादी के सालों बाद भी शाहरुख और गौरी का रिश्ता अटूट है. दोनों की जोड़ी फैंस को कपल गोल्स देती है. 

वहीं, नीलम कोठारी की बात करें तो वो इल्जाम, हत्या, हम साथ-साथ हैं, ताकतवर जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. दमदार एक्टिंग के साथ नीलम ने हमेशा अपनी खूबसूरती और फिटनेस से भी फैंस का दिल जीता है. 

---- समाप्त ----
