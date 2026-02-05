बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा काफी वक्त से बड़े पर्दे पर नजर नहीं आए हैं. लेकिन अब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा जल्द अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं. अपने वायरल इंटरव्यूज के बाद, सुनीता बड़े पर्दे पर एक्टिंग करती हुई नजर आएंगी. इंडिया टुडे/आजतक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन कर ली है.

और पढ़ें

गोविंदा की पत्नी ने मारी बॉलीवुड में एंट्री

सूत्रों का कहना है कि सुनीता आहूजा ने बालाजी मोशन पिक्चर्स, जो एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस है उसके बैनर तले अपनी पहली फिल्म साइन की है. इस फिल्म का अभी टाइटल फाइनल नहीं किया गया है. खबर है कि सुनीता फिल्म में एक बेहद अहम रोल प्ले करती हुई नजर आने वाली हैं. इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो 20 दिन का समय निकालेंगी, जिसकी पूरी जानकारी अभी सामने आनी बाकी है.

गोविंदा की पत्नी सुनीता के अलावा उनके बेटे यशवर्धन आहूजा भी फिल्मी दुनिया में पहला कदम रखने वाले हैं. खबर है कि वो फराह खान के भाई साजिद खान की अपकमिंग हॉरर फिल्म में काम कर रहे हैं. सुनीता की बेटी टीना पहले से अपना एक्टिंग डेब्यू कर चुकी हैं. हालांकि उन्हें अपने पिता की तरह सफलता नहीं मिल पाई.

Advertisement

बेबाक अंदाज से पॉपुलर हुईं सुनीता आहूजा

सुनीता आहूजा यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाने के साथ-साथ टीवी पर भी आती रहती हैं. उन्हें कई सारे रियलिटी शोज में बतौर गेस्ट देखा जाता है. लोगों को सुनीता की कॉमिक टाइमिंग बेहद पसंद है. साथ ही वो जिस बेबाक अंदाज में अपनी बात सामने रखती हैं, उससे उनकी काफी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है.

सुनीता आहूजा की शादी गोविंदा से 1987 में हुई थी. लेकिन वो लाइमलाइट में पिछले कुछ सालों में ही आई हैं, जबसे उन्होंने अपने और गोविंदा के रिश्तों पर खुलकर बात करनी शुरू की है. उनका रिश्ता अक्सर सुर्खियां बटोरता है. हाल ही में उन्होंने अपनी और एक्टर की शादी पर भी खुलकर बात की थी. सुनीता ने अपने पहले यूट्यूब व्लॉग में बताया था कि उनके और गोविंदा के रिश्तों पर सवाल उठे और किसी की नजर भी लगी. वो इस दौरान काफी इमोशनल हुईं. फिर हाल ही में उन्होंने एक्टर के अफेयर की खबरों पर भी रिएक्ट किया.

---- समाप्त ----