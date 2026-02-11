भागम भाग 2 से बाहर गोविंदा, परेश रावल ने किया कंफर्म, रिवील किया बड़ा ट्विस्ट

हाल ही में खबरें आई थीं कि फिल्म ‘भागम भाग 2’ में गोविंदा की जगह मनोज बाजपेयी को लिया गया है. इस खबर से फैंस ने हैरानी जताई वहीं सोशल मीडिया पर सभी काफी निराश भी नजर आए. लेकिन ये खबर सच निकली है. अब परेश रावल ने भी गोविंदा के फिल्म से बाहर होने की पुष्टि कर दी है. उन्होंने बताया कि वो इस फिल्म में डबल रोल निभाने वाले हैं.

गोविंदा के बाहर होने पर क्या बोले परेश रावल?

परेश रावल ने कन्फर्म किया है कि मनोज बाजपेयी ‘भागम भाग 2’ में लीड रोल में नजर आएंगे. पहली ‘भागम भाग’ में गोविंदा और अक्षय कुमार की जोड़ी ने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को खूब हंसाया था.सीक्वल में मनोज और अक्षय की जोड़ी पर बात करते हुए परेश ने बॉलीवुड हंगामा से कहा- ये एक अलग और अनोखा कॉम्बिनेशन होगा.

उन्होंने गोविंदा के फिल्म से बाहर होने की भी पुष्टि की. जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा- मुझे सच में इसकी कोई जानकारी नहीं है. लेकिन हमें गोविंदा की कमी जरूर खलेगी. साथ ही उन्होंने बताया कि वो फिल्म में डबल रोल निभा रहे हैं और इसे लेकर काफी उत्साहित हैं.

‘भागम भाग’ में आइकॉनिक है गोविंदा का किरदार

साल 2006 में रिलीज हुई ‘भागम भाग’ एक मशहूर कॉमेडी फिल्म है, जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था. अपनी स्लैपस्टिक कॉमेडी के लिए मशहूर इस फिल्म में अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल मुख्य भूमिकाओं में थे. मजेदार डायलॉग्स की वजह से ये फिल्म समय के साथ कल्ट फेवरेट बन गई.

हालांकि, सीक्वल में गोविंदा के न होने से फैंस खुश नहीं हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है और मेकर्स से अपील की है कि गोविंदा के बिना फिल्म आगे न बढ़ाई जाए.

गोविंदा को लेकर इन दिनों खूब चर्चा होती हैं. उनके करियर में आए डाउनफॉल पर अक्सर बात की जाती है. 1990 के दशक में गोविंदा बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक थे. लेकिन 2000 के आखिर में उनका करियर धीरे-धीरे कमजोर पड़ गया. उन्होंने कई बार वापसी की कोशिश की, लेकिन नई पीढ़ी के एक्टर्स के आने के बाद उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली. वो लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं. यूजर्स का मानना है कि भागमभाग गोविंदा के लिए बड़ा मौका हो सकता था, लेकिन यहां भी उन्हें बाहर कर दिया गया.

