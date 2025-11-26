Film Wrap: पलाश ने दिया स्मृति को धोखा, प्यार में है दीपक चहर की बहन?

भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के स्पेशल एपिसोड में हिस्सा नहीं लिया है. इसपर उनके फैंस में कई सवाल उठे हैं. उनकी शादी पलाश मुच्छल के साथ टलने की खबरों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है. पलाश मुच्छल पर धोखा देने के आरोप लगे हैं, जिन पर उनकी कजिन ने प्रतिक्रिया दी है. दूसरी तरफ बिग बॉस 19 में मालती चहर और प्रणित मोरे के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं. फिल्म रैप में जानें बुधवार, 26 नवंबर की बड़ी खबरें.

अमिताभ के शो KBC में नहीं पहुंचीं स्मृति मंधाना! पलाश संग शादी टलने से हुईं दुखी, टाली शूटिंग?

कौन बनेगा करोड़पति के स्पेशल एपिसोड में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सम्मानित किया जाएगा. टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना शो में शामिल नहीं हो रही हैं. जिससे फैन्स के मन में उन्हें लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

पलाश ने स्मृति मंधाना को दिया धोखा? सिंगर की कजिन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- सच्चाई...

सिंगर पलाश मुच्छल इस समय ट्रोल्स के निशाने पर हैं. जब से पलाश की क्रिकेटर स्मृति मंधाना संग शादी टूटी है, तब से उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल, पलाश को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. ऐसी चर्चा है कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है.

प्यार में हैं क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन? इस शख्स संग बढ़ी नजदीकियां, दिखी केमिस्ट्री

बिग बॉस में क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर खास वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं. शो में मालती की कॉमेडियन प्रणित मोरे संग नजदीकियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से दोनों चर्चा में बने हुए हैं. मालती और प्रणित दोनों ही एक दूसरे संग ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं. अब शो में मालती के बीमार पड़ने पर प्रणित उनकी सेवा करते दिखे.

मलाइका को फिर हुआ प्यार, 17 साल छोटे मिस्ट्री मैन संग आईं नजर, कौन है ये शख्स?

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. माना जा रहा है कि उन्हें दोबारा प्यार हो गया है. कारण है उनका नया वीडियो, जो वायरल हो गया है. मलाइका अरोड़ा को हाल ही में ममुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. यहां वो ब्लैक कोजी आउटफिट पहने नजर आईं. हालांकि जल्द ही सभी का ध्यान उनके पीछे चल रहे शख्स पर गया.

'मेरा रेट पूछते हैं', नेशनल क्रश बनी एक्ट्रेस को यूजर्स ने भेजे अश्लील मैसेज, बोलीं- ये अजीब है

एक्ट्रेस गिरिजा ओक लाइमलाइट में छाई हुई हैं. वो रातोरात नेशनल क्रश बन गई हैं. लेकिन क्या आप जानते है अचानक से मिले फेम के पीछे के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? गिरिजा ने बताया सोशल मीडिया पर लोग उन्हें भद्दे और अश्लील मैसेज भेजते हैं.

