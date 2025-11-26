scorecardresearch
 

अमिताभ के शो KBC में नहीं पहुंचीं स्मृति मंधाना! पलाश संग शादी टलने से हुईं दुखी, टाली शूटिंग?

कौन बनेगा करोड़पति के स्पेशल एपिसोड में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सम्मानित किया जाएगा. टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना शो में शामिल नहीं हो रही हैं. जिससे फैन्स के मन में उन्हें लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

स्मृति मंधाना ने स्किप किया केबीसी (PHOTO: Social Media)
आमिताभ बच्चन के मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति के स्पेशल एपिसोड में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सम्मानित किया जाएगा. इस एपिसोड में कप्तान हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल, रिचा घोष, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और कोच अमोल मजूमदार नजर आएंगे. फैन्स ने जल्दी ही नोटिस किया कि टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं.

केबीसी पर इंडिया की वर्ल्ड चैम्पियंस
कौन बनेगा करोड़पति का अपकमिंग एपिसोड मस्ती, मजेदार बातचीत और अमिताभ बच्चन और खिलाड़ियों के बीच दिलचस्प सवाल-जवाब से भरा होगा. शो का मकसद महिला टीम की मेहनत, जज्बे और देश के लिए लाए गर्व का जश्न मनाना है. अमिताभ बच्चन के शो पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम रंग जमाती दिखेगी, लेकिन फैन्स को स्मृति की कमी खलेगी. 

भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी जीती, जो कुछ हद तक पुरुष टीम की शुरुआती साल में हुई टी20 वर्ल्ड कप जीत की याद दिलाती है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए. साउथ अफ्रीका की ओर से लॉरा वोल्वार्ड्ट ने 98 गेंदों में शानदार 101 रन बनाए, लेकिन दीप्ति शर्मा ने उन्हें आउट कर दिया. इसके बाद विरोधी टीम टिक नहीं पाई और भारत ने 52 रनों से जीत दर्ज की. दीप्ति शर्मा को ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ और शेफाली वर्मा को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.

चर्चा में स्मृति मंधाना की शादी 
टीम के जश्न के बीच स्मृति मंधाना अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. उनकी सिंगर पलाश मुच्छल के साथ शादी 23 नवंबर को शादी होनी थी. लेकिन पिता तबीयत बिगड़ने की वजह से उनकी शादी कैंसल कर दी गई. शादी टलने के बाद, फैन्स ने देखा कि स्मृति ने इंस्टाग्राम से अपनी सगाई वाला वीडियो चुपचाप हटा दिया है.

 इस वीडियो में उनकी साथी खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी भी नजर आई थीं. वीडियो में मजेदार डांस और आखिर में स्मृति की इंगेजमेंट रिंग दिखाने वाला सीन वायरल हुआ था. अब खबरें हैं कि उनकी साथी खिलाड़ियों ने भी ये रील अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से हटा दी है, जिससे फैन्स के बीच कई सवाल उठने लगे हैं.

