scorecardresearch
 

Feedback

'मेरा रेट पूछते हैं', नेशनल क्रश बनी एक्ट्रेस को यूजर्स ने भेजे अश्लील मैसेज, बोलीं- ये अजीब है

एक्ट्रेस गिरिजा ओक लाइमलाइट में छाई हुई हैं. वो रातोरात नेशनल क्रश बन गई हैं. लेकिन क्या आप जानते है अचानक से मिले फेम के पीछे के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? गिरिजा ने बताया सोशल मीडिया पर लोग उन्हें भद्दे और अश्लील मैसेज भेजते हैं.

Advertisement
X
नेशनल क्रश बनीं गिरिजा ओक (Photo: Instagram/@girijaoakgodbole)
नेशनल क्रश बनीं गिरिजा ओक (Photo: Instagram/@girijaoakgodbole)

एक्ट्रेस गिरिजा ओक पिछले दो दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. लेकिन अपने एक वायरल वीडियो की वजह से वो रातोरात नेशनल क्रश बन गईं. गिरिजा ने मराठी और हिंदी फिल्मों-शोज में काम किया है. अचानक से मिले फेम पर गिरिजा ने रिएक्ट किया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में इसके साइड इफेक्ट्स पर भी बात की है.

गिरिजा का खुलासा
दरअसल, गिरिजा की इंटरनेट पर कुछ बोल्ड तस्वीरें सामने आई थीं. जिसके बाद लोग उन्हें 'इंडिया की सिडनी स्वीनी' कहने लगे. कुछ लोग उन्हें 'नई नेशनल क्रश' का टैग देने लगे. इस पर द लल्लनटॉप से बातचीत में गिरिजा ने कहा, किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ बदला क्या है? मैंने कहा, नहीं. मुझे तो अभी तक ज्यादा काम के ऑफर भी नहीं मिल रहे हैं.

एक्ट्रेस को भेजे गए भद्दे मैसेज
अचानक से मिले फेम के डार्क साइड को गिरिजा ने रिवील किया. एक्ट्रेस के मुताबिक, उन्हें सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भी आ रहे हैं. गिरिजा के बताया, किसी ने मुझे लिखा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं. मुझे एक चांस दो. किसी ने मुझसे मेरा रेट पूछते हुए कहा- एक घंटा बैठने की कीमत क्या है? मुझे ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं. यही लोग अगर मुझे रियल लाइफ में देखें, तो शायद नजरें तक नहीं मिलाएंगे. पर पर्दे के पीछे लोग कुछ भी कहते हैं. सामने आने पर वही लोग बहुत प्यार और सम्मान से बात करते हैं. ये दुनिया बहुत अजीब है. इस वर्चुअल दुनिया को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए इस मुद्दे पर बहस हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Palash Mucchal
Palash Muchhal की एक्स गर्लफ्रेंड कौन है? 
Pooja Bedi on marrying a muslim man
दूसरे धर्म में एक्ट्रेस ने रचाई थी शादी, छोड़ना पड़ा करियर, बोली- बहू होकर... 
dharmendra's Apne 2 shelved
धर्मेंद्र के निधन से टूटा डायरेक्टर, 'अपने 2' की बंद, बोला- उनके बिना नहीं 
dharmendra
'मैं धर्मेंद्र हूं, उसे मार दूंगा', फिल्म में अपनी मौत के सीन से नाखुश थे एक्टर 
क्या जल्दबाजी में हुआ धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार? नेहा बाथम के साथ देखें विशेष  
Advertisement

गिरिजा के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने टीनएज में मराठी मूवी में काम किया था. वो हिंदी मूवीज में छोटे मोटे किरदारों में दिखीं. फिल्म तारे जमीन पर﻿ और शोर इन द सिटी﻿ में छोटे रोल किए, लेकिन धीरे-धीरे मराठी सिनेमा की जानी-मानी कलाकार बन गईं. उन्होंने लेडीज स्पेशल﻿ और मॉडर्न लव: मुंबई﻿ जैसे टीवी शो में भी काम किया है. हाल में वो नेटफ्लिक्स की फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे﻿ में मनोज बाजपेयी के साथ दिखीं. वो जल्द ही गुलशन देवैया के साथ शो परफेक्ट फैमिली﻿ में नजर आएंगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement