'मेरा रेट पूछते हैं', नेशनल क्रश बनी एक्ट्रेस को यूजर्स ने भेजे अश्लील मैसेज, बोलीं- ये अजीब है

एक्ट्रेस गिरिजा ओक पिछले दो दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. लेकिन अपने एक वायरल वीडियो की वजह से वो रातोरात नेशनल क्रश बन गईं. गिरिजा ने मराठी और हिंदी फिल्मों-शोज में काम किया है. अचानक से मिले फेम पर गिरिजा ने रिएक्ट किया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में इसके साइड इफेक्ट्स पर भी बात की है.

और पढ़ें

गिरिजा का खुलासा

दरअसल, गिरिजा की इंटरनेट पर कुछ बोल्ड तस्वीरें सामने आई थीं. जिसके बाद लोग उन्हें 'इंडिया की सिडनी स्वीनी' कहने लगे. कुछ लोग उन्हें 'नई नेशनल क्रश' का टैग देने लगे. इस पर द लल्लनटॉप से बातचीत में गिरिजा ने कहा, किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ बदला क्या है? मैंने कहा, नहीं. मुझे तो अभी तक ज्यादा काम के ऑफर भी नहीं मिल रहे हैं.

एक्ट्रेस को भेजे गए भद्दे मैसेज

अचानक से मिले फेम के डार्क साइड को गिरिजा ने रिवील किया. एक्ट्रेस के मुताबिक, उन्हें सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भी आ रहे हैं. गिरिजा के बताया, किसी ने मुझे लिखा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं. मुझे एक चांस दो. किसी ने मुझसे मेरा रेट पूछते हुए कहा- एक घंटा बैठने की कीमत क्या है? मुझे ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं. यही लोग अगर मुझे रियल लाइफ में देखें, तो शायद नजरें तक नहीं मिलाएंगे. पर पर्दे के पीछे लोग कुछ भी कहते हैं. सामने आने पर वही लोग बहुत प्यार और सम्मान से बात करते हैं. ये दुनिया बहुत अजीब है. इस वर्चुअल दुनिया को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए इस मुद्दे पर बहस हो सकती है.

Advertisement

गिरिजा के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने टीनएज में मराठी मूवी में काम किया था. वो हिंदी मूवीज में छोटे मोटे किरदारों में दिखीं. फिल्म तारे जमीन पर﻿ और शोर इन द सिटी﻿ में छोटे रोल किए, लेकिन धीरे-धीरे मराठी सिनेमा की जानी-मानी कलाकार बन गईं. उन्होंने लेडीज स्पेशल﻿ और मॉडर्न लव: मुंबई﻿ जैसे टीवी शो में भी काम किया है. हाल में वो नेटफ्लिक्स की फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे﻿ में मनोज बाजपेयी के साथ दिखीं. वो जल्द ही गुलशन देवैया के साथ शो परफेक्ट फैमिली﻿ में नजर आएंगी.



---- समाप्त ----