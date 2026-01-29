scorecardresearch
 
ठंडे बस्ते में गई 'डॉन 3',अब तीन हसीनाओं संग ज‍िंदगी जीने निकले फरहान अख्तर

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के डॉन 3 से बाहर होने के बाद फरहान अख्तर अपने नए प्रोजेक्ट में जुट गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने डॉन 3 पर अपडेट दिया है कि वो इसमें देरी क्यों कर रहे हैं? जानिए

जी ले जरा के काम पर जुटे फरहान (Photo: X/@faroutakhtar)
फिल्ममेकर और एक्टर फरहान अख्तर ने अपनी मचअवेटेड फिल्म 'डॉन 3' को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया है. अब फरहान का पूरा ध्यान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कैटरीना, आलिया और प्रियंका चोपड़ा स्टारर 'जी ले जरा' पर है. 

इसके पीछे की वजह ये है कि फरहान नहीं चाहते कि 'डॉन' जैसी आइकॉनिक फ्रेंचाइजी के लिए कास्टिंग में कोई भी जल्दबाजी की जाए, इसलिए उन्होंने सही चेहरे की तलाश के लिए वक्त लेने का मन बनाया है और अपनी पूरी एनर्जी रोड-ट्रिप फिल्म पर लगा दी है.

पिंकविला की EXCLUSIVE रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म से जुड़े करीबी सूत्रों का कहना है कि फरहान को लगता है कि डॉन 3 में रोल के लिए सही एक्टर का चुनाव सबसे अहम कड़ी है. वह किसी भी दबाव में आकर गलत फैसला नहीं लेना चाहते. 'डॉन 3' के लिए कास्टिंग का प्रोसेस काफी लंबा और पेचीदा हो सकता है, और यही वजह है कि उन्होंने फिलहाल इस प्रोजेक्ट से ब्रेक ले लिया है. वह चाहते हैं कि जब भी यह फिल्म फ्लोर पर आए, तो लीड एक्टर ऐसा हो जो इस लेगेसी को सही तरीके से आगे ले जा सके.

'जी ले जरा' पर काम शुरू!
'डॉन 3' पर काम रुकने के साथ ही फरहान ने अपने सबसे अहम प्रोजेक्ट 'जी ले जरा' की फाइलें फिर से खोल दी हैं. प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट जैसे बड़े नामों से सजी इस फिल्म का इंतजार फैंस सालों से कर रहे हैं.

अब लंबे समय तक खामोशी के बाद, फरहान ने एक बार फिर इन तीनों लीड एक्ट्रेसेस के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया है. सोर्स के मुताबिक फरहान के लिए यह फिल्म हमेशा से दिल के करीब रही है और अब उन्हें लगता है कि इसे आगे बढ़ाने का यही सबसे सही समय है.

समय मिलते ही शूटिंग होगी शुरू
इस समय प्रियंका, कैटरीना और आलिया, तीनों ही अपने-अपने प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं. हालांकि, ताजा अपडेट यह है कि अगर सब कुछ प्लान के अनुसार रहा और तीनों की डेट्स मैच हो गईं, तो फिल्म 2026 के दूसरे हाफ में शुरू हो सकती है. क्रिएटिव तौर पर फिल्म की टीम पूरी तरह तैयार है, बस अब मामला शेड्यूल को सही तरीके से मैनेज करने पर टिका है. वहीं 'जी ले जरा' की स्क्रिप्ट काफी समय पहले ही लॉक हो चुकी है.

---- समाप्त ----
