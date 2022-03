Disha Patani से फैन ने मांगी बेस्ट बिकिनी फोटो, मिला ऐसा जवाब नहीं रुकेगी हंसी

बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस में दिशा पाटनी का नाम सबसे ऊपर होगा. फिटनेस फ्रीक दिशा पाटनी अपनी टोन्ड फिगर के लिए भी जानी जाती हैं. उनकी बिकिनी फोटोज और ग्लैमरस अदाएं इंस्टा पर देख फैंस उनके दीवाने होते हैं. वैसे दिशा का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है.

दिशा पाटनी के सामने फैन ने रखी ये डिमांड

मंगलवार को दिशा पाटनी ने फैंस से बातचीत की. दिशा ने Ask Me Anything सेशन कंडक्ट किया. जहां दिशा पाटनी से एक शख्स ने डिमांड रखी कि वे अपनी बेस्ट बिकिनी फोटो को शेयर करें. लेकिन दिशा तो दिशा, एक्ट्रेस ने यूजर की इस डिमांड का सैसी जवाब दे डाला.

दिशा ने दिया मजेदार जवाब

यूजर ने लिखा- बिकिनी पहने हुए अपनी बेस्ट फोटो. दिशा ने ये सवाल सुन फैन को निराश नहीं किया. उन्होंने बिकिनी फोटो शेयर की. लेकिन थोड़े ट्विस्ट के साथ. इस बिकिनी फोटो में दिशा पाटनी नहीं बल्कि एक सील है. क्यों हो गए ना हैरान? ये फोटो बेहद क्यूट है. दिशा ने जो फोटो शेयर की उसमें एक सील बिकिनी पहनकर समंदर से बाहर आ रही है. इस फनी फोटो में सील ने सनग्लासेज पहने हैं.

वाकई में दिशा का ये कमाल का जवाब तो किसी का भी दिल जीत ले. एक्ट्रेस के इस पोस्ट की काफी चर्चा हो रही है. दिशा को पिछली बार फिल्म राधे में देखा गया था. एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्मों में एक विलेन रिटर्न्स और योद्धा शामिल हैं. दिशा की फिल्में चाहे थोड़े गैप के साथ आ रही हों, लेकिन एक्ट्रेस सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियों में छाई रहती हैं.

आपको कैसा लगा दिशा का जवाब, था ना कमाल का?