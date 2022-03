ईद पर रिलीज होगी Tiger Shroff की Heropanti 2, कल आएगा ट्रेलर

इस ईद बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान तो नहीं आ रहे, लेकिन आपके एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं रहने वाली है. ईद पर अजय देवगन जहां फिल्म रनवे 34 लेकर आ रहे हैं. वहीं टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 भी ईद रिलीज के लिए सेट हो गई है.

ईद पर रिलीज होगी टाइगर श्रॉफ की फिल्म

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने हीरोपंती 2 की रिलीज डेट अनाउंसमेंट के साथ इसके ट्रेलर रिलीज का भी खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि हीरोपंती 2 इस साल ईद पर रिलीज होगी. फिल्म का ट्रेलर कल यानी गुरुवार को आएगा. फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ तारा सुतारिया की जोड़ी बनी है. मूवी 29 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी. इस फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. इतनी सारी गुडन्यूज के बीच फिल्म का नया पोस्टर भी सामने आया है.

TIGER SHROFF: 'HEROPANTI 2' EID 2022 RELEASE, TRAILER TOMORROW... #SajidNadiadwala is bringing #Heropanti2 - starring #TigerShroff and #TaraSutaria - on #Eid 29 April 2022... #Heropanti2Trailer arrives tomorrow [17 March 2022]... Directed by #AhmedKhan... NEW POSTER... pic.twitter.com/ZxxrAxNNRr