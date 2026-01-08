Exclusive: फिर आ रही 'किस किसको प्यार करूं 2', कपिल शर्मा संग एक्सपीरियंस, 'धुरंधर' से कनेक्शन पर बोलीं पारुल गुलाटी

कपिल शर्मा की पिक्चर 'किस किसको प्यार करूं 2', 9 जनवरी को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हो रही है. दिसंबर में रिलीज के बाद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 12 करोड़ रुपये की कमाई कर पाई थी. लेकिन मेकर्स ने थिएटर मालिकों से दूसरा मौका मांगा है और एक बार फिर कपिल अपनी कॉमेडी पिक्चर के साथ लौट रहे हैं. ऐसे में फिल्म की हीरोइन पारुल गुलाटी ने आजतक डिजिटल से खास बातचीत की. पारुल ने बताया कि फिल्म को दोबारा रिलीज करने का कारण क्या है. इसके अलावा उन्होंने कपिल शर्मा संग काम और फिल्म 'धुरंधर' पर भी चर्चा की.

आपकी मूवी 12 दिसंबर को रिलीज हुई थी. उसे अभी थिएटर में होना चाहिए था. लेकिन आप 9 जनवरी को इसे दोबारा क्यों रिलीज कर रहे हैं?

पारुल - क्योंकि धुरंधर के साथ हमने रिलीज कर दिया. हमें नहीं पता था कि धुरंधर कितना बड़ा जायंट होगा. हमें तो क्या, मतलब प्रोड्यूसर को. मैं तो खैर फैसला लेने वाली नहीं हूं. लेकिन हां, वो इतनी बड़ी बन गई कि मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स ने रतन जैन ने थिएटर से दरख्वास्त की कि एक और मौका उन्हें दिया जाए, क्योंकि हमारी फिल्म अच्छी है. हमारी फिल्म को काफी प्यार मिला है. अभी दुबई में भी इसे खूब सराहा गया था. दूसरे हफ्ते में भी (हमारी पिक्चर के) शो फुल जा रहे थे, क्योंकि वहां धुरंधर रिलीज नहीं हुई है. जब कोई बड़ी फिल्म आती है, तो टुकड़े हो ही जाते हैं. और कितनी फिल्मों को दूसरा मौका मिलता है? मैं तो कहती हूं हमारे प्रोड्यूसर को सलाम जो लड़े. मुझे भी धुरंधर पसंद आई, लेकिन वो दोनों बहुत अलग फिल्में हैं, धुरंधर और किस किसको प्यार करूं 2. किस किसको प्यार करूं 2 को भी प्यार मिलना चाहिए और इसलिए ये दोबारा रिलीज हो रही है.

दिसंबर में मूवी रिलीज होने पर आपने अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर एक वीडियो शेयर की थी. उसमें आप काफी इमोशनल नजर आईं. उस पल के बारे में बताइए. खुद को पहली बार बड़े पर्दे पर देखना कैसा था?

पारुल- उसी दिन सुबह मैं अपनी निश हेयर की टीम को लेकर पिक्चर देखने जा रही थी. वो 12 तारीख की सुबह थी, जिस दिन रिलीज हुई है फिल्म. मैं रात को एक बार देख चुकी थी प्रीमियर पर. मेरे दिमाग में था कि मैं इसको अपने उन लोगों के साथ देखूंगी, जिनको मैंने तब बनाया जब मैं अपना एक्टिंग का काम नहीं कर पा रही थी. तो मुझे लग रहा था कि ये वो पल है जब वो लोग देखेंगे कि मेरी असली पहली मोहब्बत क्या है. वो सोचकर मुझे इतना इमोशनल फील हुआ. हम 60 लोग थे, मेरी निश हेयर की टीम से, जिनको मैं साथ में लेकर गई थी. हम लोग साथ बैठकर पिक्चर देखने वाले थे, बस उससे पहले का वो मोमेंट था. मैंने सोचा कि जल्दी से वीडियो डालना बनता है, सबको बताना बनता है कि मूवी आ गई है. मैंने भी उम्मीद नहीं की थी, जब मैं मूवी बना रही थी कि मैं इतनी इमोशनल हो जाऊंगी.

पारुल ने बताया कि उनकी निश हेयर की टीम को फिल्म पसंद आई थी. सभी उनके लिए बहुत खुश थे. इतना ही नहीं, पूरी टीम अलग-अलग सीन में ढूंढ रही थी कि एक्ट्रेस ने निश हेयर के प्रोडक्ट कहां-कहां इस्तेमाल किए हैं. पारुल कहती हैं कि उन्हें अपने काम पर गर्व है. उन्होंने अपनी टीम और स्क्रीन पर आना कमाया है.

इस फिल्म में चार हीरोइन हैं और एक हीरो, क्या मल्टी-स्टारर मूवी में काम करना मुश्किल था? क्या आपने सोचा था कि अपनी डेब्यू फिल्म में मैं मल्टी स्टारर हीरोइन बनूंगी?

पारुल- मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा था. पिछले चार साल से तो, 2022 के बाद, मैं नहीं कहूंगी कि मैंने उम्मीद खो दी थी मगर मुझे ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं मुझे मूवीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि मुझे इतने साल हो गए थे. मैंने पिछले 4-5 साल में मैंने जो बनाया, वो अपना बिजनेस बनाया. मैं अपना बिजनेस बना रही थी. ऑडिशन भी दे रही थी लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रही थी कहीं पर भी. तो जब ये हुआ तो पहले तो मैं आभारी थी कि शुक्र है भगवान का कि एक हिंदी फिल्म मिल रही है और मुझे इसे लिए कंसीडर किया जा रहा है.

मुझे लगता है कि हम चारों (पारुल, आयशा खान, हीरा वरीना और त्रिधा चौधरी) अपनी फुटिंग ही ढूंढ रहे हैं. हम एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, चारों हीरोइन जो हैं. हम हर घर में फेमस नहीं हैं. हम अपना नाम बनाने जा रही हैं. आयशा की भी मेन के तौर पर ये पहली फिल्म है. त्रिधा की थिएटर में रिलीज होने वाली पहली फिल्म है. वरीना ने भी काम किया है, लेकिन उनके भी अपने स्ट्रगल रहे हैं. तो मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत सराहते थे और हम सबको साफ पता था कि कोई किसी का स्पेस नहीं ले रहा है. हर किसी को अपना स्पेस मिल रहा था तो मुझे लगता है कि हम सब बहुत आभारी थे.

आप 31 साल के हो, कपिल शर्मा 44 साल के हैं. खुद से बड़े एक्टर के साथ पर्दे पर रोमांस करना मुश्किल था?

पारुल- वो (कपिल) दिल से जवान हैं. इस पल में आप ये नहीं सोचते कि आपसे उम्र में कौन बड़ा है. बतौर एक्टर आपको मौका मिल रहा है काम करने का, एक ऐसे इंसान के साथ जो घर-घर में जाना जाता है. और मुझे पता है कि ये मूवी करेंगे तो लोग देखने आएंगे थिएटर में. वो बहुत लॉजिकल निर्णय है. एक एक्टर के रूप में कोई भी किसी भी किरदार से प्यार कर सकता है. अगर आप हाईवे फिल्म देखें तो आप लॉजिक थोड़ी न लगाने बैठते हो कि आलिया को रणदीप हुड्डा के किरदार से मोहब्बत हो जाती है. वो सिचुएशन होती है. हमारी सिचुएशन ये है कि हम एक्टर्स हैं, हमको काम करने को मिल रहा है. देखा जाए तो आयशा 23 साल की हैं. तो जब मैं चुन पाऊंगी तब मैं इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से दे पाऊंगी. ये मेरी पहली फिल्म है, तो मेरे पास ज्यादा एक्सपीरिएंस भी नहीं है बोलने का कुछ. ब्लू टिक मैं मैंने सिद्धार्थ निगम के साथ काम किया था और वो मुझसे 5-6 साल छोटे हैं. तो स्क्रीन पर लग नहीं रहा था. स्क्रीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं. हम वो किरदार बन जाते हैं बस.

अगर किसी एक्टर के साथ आपको काम करने का मौका मिले, जिसके साथ काम के सपने आपने देखे हैं, तो वो कौन होगा?

पारुल- पंजाबी सिनेमा के टाइम से मेरा सपना रहा है दिलजीत (डोसांझ) के साथ काम करने का. वो अलग मिट्टी के बने हैं. वो इतने टैलेंटेड हैं. इतने पॉजिटिव इंसान हैं. वो विजिनरी हैं. उन्होंने कहां गानों से शुरू किया था पंजाबी इंडस्ट्री में, वो जिस लेवल पर पहुंचे हैं... मैं उनके साथ काम करके समझना चाहती हूं कि आप कैसे इतना बड़ा सोच सकते हो और अचीव कर सकते हो. उन्होंने अपने सॉन्ग में कहा था, 'पंजाबी दुनिया दे हर स्टेज ते होऊंगा, हर स्टेज ते' (पंजाबी दुनिया के हर स्टेज पर होगा). वो अपनी संस्कृति पर इतना गर्व करते हैं. वो भारत और पंजाबियों को दुनिया के हर स्टेज पर लेकर जाना चाहते हैं. ये देखना बहुत प्रेरणादायक है. वो बहुत मेहनती हैं और मैं जरूर उनके साथ काम करना चाहती हूं.

पारुल हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू कर चुकी हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उन्हें पंजाबी सिनेमा में काम नहीं करना. वो अभी भी रोल्स की तलाश कर रही हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें एक स्क्रिप्ट आई थी, जिसका जवाब टाइम पर न दे पाने पर पिक्चर उनके हाथ से निकल गई. लेकिन वो पंजाबी फिल्मों का हिस्सा बनना अभी भी चाहती हैं.

आपको किस किसको प्यार करूं 2 में काम कैसे मिला?

पारुल- मुझे इसके लिए मेरी कास्टिंग टीम के जरिए कॉल आया था. मैं अनुकल्प सर से मिली, वो हमारी पिक्चर के डायरेक्टर और राइटर हैं. उन्होंने फिल्म सुनाई और मुझे पहले समझ में नहीं आया कि एक शख्स, चार बीवियां... उसमें बहुत क्रेजी जोक्स थे. मैं थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कर रही थी कि ये कैसे सही हो सकता है. मेरी कास्टिंग टीम से रोशेल ने मुझे कहा कि पारुल मैं बता रही हूं ये पिक्चर अब्बास-मस्तान की है, जिसमें कपिल शर्मा हैं और ये कॉमेडी है. तो ये बहुत लोगों को पसंद आने वाली है और ये फनी होगी. मैंने एक दिन लिया और सोचा. फिर मेरे मन में आया कि पारुल तेरे पास कितने ही ऑप्शन हैं, कितनी ही मूवीज की हैं. हम एक्टर्स के लिए ये बड़ी बात होती है कि हमारी मूवी थिएटर में आए. कितनी बार आप प्रोजेक्ट करते हो वो आता ही नहीं है. तो मेरा शायद सोचना बहुत अलग था. मेरे लिए तो यही बात बड़ी थी कि ये फिल्म आखिरकार रिलीज होगी, बड़ी होगी, कपिल शर्मा है, कॉमेडी है, अब्बास-मस्तान हैं. तो इतनी चीजों के बारे में मैंने देखा. मैंने देखा कि ये काफी बॉक्स को टिक कर रही है फिल्म और मुझे इसे करना चाहिए.

सेट पर कपिल शर्मा के साथ काम करना कैसा था?

पारुल- वो दूसरे को-एक्टर्स जैसे ही थे. मुझे उनके बारे में आइडिया था. पहले दो दिन मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये इतना हंसाएंगे लोगों को. क्या ये वो सब करेंगे जो अपने शो पर करते हैं. फिर समझ आया कि वो नॉर्मल ही हैं. उनका बिहेवियर बच्चों जैसा है.

पारुल गुलाटी ने बताया कि 'किस किसको प्यार करूं 2' की कास्ट में से आयशा खान से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है. दोनों को मस्ती बहुत पसंद है और उनके सपने और वाइब भी एक जैसी ही है. इसके अलावा मंजोत सिंह के साथ भी उनकी दोस्ती हो गई है. तीनों मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी बात करते हैं.

आयशा खान ने धुरंधर में भी काम किया है. क्या आपने उस पिक्चर को अपनी दोस्त की वजह से देखा था? और क्या बाद में आपने उनकी तारीफ की?

पारुल- मैंने धुरंधर दो कारणों से देखी थी. मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी है उस मूवी में, वो है दानिश पांडोर. वो भी 15 साल से है इंडस्ट्री में. उसने भी की हैं मूवीज लेकिन वो इतने सालों से मेहनत कर रहा था और उसने जो अपनी मेहनत दिखाई है इस मूवी में... वो मेरा सही में बचपन का दोस्त है. तो वो और फिर आयशा, दोनों के लिए. आयशा ने भी कमाल किया है, दानिश ने भी कमाल किया है. मुझे फिल्म देखते हुए दोनों पर बहुत गर्व हो रहा था. मेरा दिल बहुत खुश था. एक ऐसी पिक्चर हर एक्टर डिजर्व करता है जो टॉक ऑफ द टाउन बन जाए.

---- समाप्त ----