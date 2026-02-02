दिशा पाटनी और बहन खुशबू की उम्र में सिर्फ 6 महीने का फर्क? हैरान यूजर्स- कैसे मुमकिन है

दिशा पाटनी और उनकी बहन खुशबू पाटनी इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. फिलहाल दोनों अपने काम को लेकर नहीं बल्कि अपनी उम्र की वजह से लाइमलाइट ले रही हैं. लोगों की नजर तब इस ओर गई, जब दोनों बहनों की उम्र को लेकर एक अजीब बात सामने आई. ऑनलाइन जानकारी के मुताबिक, दोनों बहनों की उम्र में सिर्फ 203 दिन, यानी करीब 6 महीने का ही फर्क बताया जा रहा है.

दिशा और खुशबू पाटनी की गूगल प्रोफाइल

गूगल प्रोफाइल के अनुसार, दिशा पाटनी का जन्म 13 जून 1992 को हुआ बताया गया है, जबकि उनकी बहन खुशबू पाटनी की जन्म तारीख 23 नवंबर 1991 दर्ज है. इन तारीखों के हिसाब से दोनों के बीच सिर्फ 203 दिनों का अंतर निकलता है.

इन तारीखों को देखकर कई लोग हैरान रह गए. आमतौर पर दो सगी बहनों के बीच 6 महीने का अंतर होना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है. लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ऐसा कैसे संभव है.

सोशल मीडिया पर क्रेजी रिएक्शन्स

X पर कुछ यूजर्स ने कहा कि शायद ये तारीखें सही नहीं हैं. कुछ का मानना है कि ये ऑफिशियल जन्म तारीखें हो सकती हैं, असली नहीं. देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया और लोग अपनी-अपनी राय देने लगे.

एक यूजर ने लिखा- उम्र कम दिखाने के लिए जन्म तारीख बदलवाना आम बात है. ये उनकी ऑफिशियल DOB हो सकती है, असली नहीं. दूसरे यूजर ने कहा- प्रीमैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है. 7–8 महीने में डिलीवरी अब आम है, पहले भी होती थी.एक और यूजर ने रिएक्ट किया- पहले के समय में डॉक्यूमेंट्स में तारीखें अलग दर्ज हो जाती थीं.

एक यूजर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा- करीब 30 साल पहले ये बहुत आम बात थी. हमारी मां पढ़ी-लिखी नहीं होती थीं, तो सही तारीख याद नहीं रहती थी और सर्टिफिकेट में गलत तारीख दर्ज हो जाती थी.

फैंस ने उड़ाया मजाक

कुछ लोगों ने इस चर्चा को मजाक में भी लिया. एक यूजर ने लिखा- ये तो किसी पैरेलल यूनिवर्स में ही संभव है. दूसरे ने मजाक करते हुए कहा- जवाब तो उनके नाम में ही है– ‘पता नहीं’.

फिलहाल दिशा और खुशबू पाटनी ने इस चर्चा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इंटरनेट पर ये रहस्य लोगों को खूब मनोरंजन दे रहा है और जिज्ञासा बनी हुई है.

