scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिशा पाटनी और बहन खुशबू की उम्र में सिर्फ 6 महीने का फर्क? हैरान यूजर्स- कैसे मुमकिन है

दिशा पाटनी और बहन खुशबू पाटनी की उम्र में सिर्फ 203 दिन का फर्क दिखने पर इंटरनेट पर चर्चा तेज हो गई है. क्या गूगल प्रोफाइल की तारीखें सही हैं या सिर्फ ऑफिशियल DOB? यूजर्स दोनों बहनों के बीच के फासले पर हैरानी जता रहे हैं.

Advertisement
X
पाटनी सिस्टर्स की उम्र पर चर्चा (Photo: Instagram/@dishapatani)
पाटनी सिस्टर्स की उम्र पर चर्चा (Photo: Instagram/@dishapatani)

दिशा पाटनी और उनकी बहन खुशबू पाटनी इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. फिलहाल दोनों अपने काम को लेकर नहीं बल्कि अपनी उम्र की वजह से लाइमलाइट ले रही हैं. लोगों की नजर तब इस ओर गई, जब दोनों बहनों की उम्र को लेकर एक अजीब बात सामने आई. ऑनलाइन जानकारी के मुताबिक, दोनों बहनों की उम्र में सिर्फ 203 दिन, यानी करीब 6 महीने का ही फर्क बताया जा रहा है. 

दिशा और खुशबू पाटनी की गूगल प्रोफाइल

गूगल प्रोफाइल के अनुसार, दिशा पाटनी का जन्म 13 जून 1992 को हुआ बताया गया है, जबकि उनकी बहन खुशबू पाटनी की जन्म तारीख 23 नवंबर 1991 दर्ज है. इन तारीखों के हिसाब से दोनों के बीच सिर्फ 203 दिनों का अंतर निकलता है.

सम्बंधित ख़बरें

Khushboo Patani on Border 2
खुशबू पाटनी को भायी 'बॉर्डर 2', वरुण की हुईं फैन, बोलीं- ट्रेनिंग के दिन याद...
shahid kapoor and disha patani in o romeo
'आशिकों की कॉलोनी' में दिशा पाटनी संग शाह‍िद कपूर, दिखी सिजलिंग केमिस्ट्री
Talwiinder
दिशा पाटनी के 'BF' तलविंदर संग रिश्ते में थी हसीना? तोड़ी चुप्पी-15 साल...
Disha Patani in red gown
डीप नेक लाल गाउन में इतराईं दिशा पाटनी, एक्ट्रेस के ग्लैमरस लुक पर फिदा सिंगर तलविंदर, लाइक किया पोस्ट
Khushboo Patani Turmeric Amla Shot
लिवर होगा डिटॉक्स, स्किन करेगी ग्लो! दिशा पाटनी की बहन ने बताया देसी काढ़ा

इन तारीखों को देखकर कई लोग हैरान रह गए. आमतौर पर दो सगी बहनों के बीच 6 महीने का अंतर होना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है. लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ऐसा कैसे संभव है.

सोशल मीडिया पर क्रेजी रिएक्शन्स

X पर कुछ यूजर्स ने कहा कि शायद ये तारीखें सही नहीं हैं. कुछ का मानना है कि ये ऑफिशियल जन्म तारीखें हो सकती हैं, असली नहीं. देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया और लोग अपनी-अपनी राय देने लगे.

Advertisement

एक यूजर ने लिखा- उम्र कम दिखाने के लिए जन्म तारीख बदलवाना आम बात है. ये उनकी ऑफिशियल DOB हो सकती है, असली नहीं. दूसरे यूजर ने कहा- प्रीमैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है. 7–8 महीने में डिलीवरी अब आम है, पहले भी होती थी.एक और यूजर ने रिएक्ट किया- पहले के समय में डॉक्यूमेंट्स में तारीखें अलग दर्ज हो जाती थीं.

एक यूजर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा- करीब 30 साल पहले ये बहुत आम बात थी. हमारी मां पढ़ी-लिखी नहीं होती थीं, तो सही तारीख याद नहीं रहती थी और सर्टिफिकेट में गलत तारीख दर्ज हो जाती थी.

फैंस ने उड़ाया मजाक

कुछ लोगों ने इस चर्चा को मजाक में भी लिया. एक यूजर ने लिखा- ये तो किसी पैरेलल यूनिवर्स में ही संभव है. दूसरे ने मजाक करते हुए कहा- जवाब तो उनके नाम में ही है– ‘पता नहीं’.

फिलहाल दिशा और खुशबू पाटनी ने इस चर्चा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इंटरनेट पर ये रहस्य लोगों को खूब मनोरंजन दे रहा है और जिज्ञासा बनी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement