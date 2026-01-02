'धुरंधर' के आगे चीन की 'Ne Zha 2' भी फेल, 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म थी!

'धुरंधर' की सुनामी ने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड ढहा दिए हैं. अब ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरे इंडिया की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. 'धुरंधर' का ये भौकाल सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, विदेशों में भी कमाल कर रहा है. रणवीर सिंह की 'धुरंधर' यूएस में तो, शाहरुख खान की 'पठान' को पछाड़कर सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है.

और पढ़ें

यूएस में 'धुरंधर', 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म 'Ne Zha 2' से भी कहीं ज्यादा दमदार कलेक्शन कर रही है. चाइनीज एनिमेशन फिल्म 'Ne Zha 2' ने 2025 में सबसे बड़ी फिल्म बनकर दुनिया के फिल्म बिजनेस को सरप्राइज कर दिया था. पर यूएस में 'धुरंधर' ने इसे बौना साबित कर दिया है.

यूएस में 'धुरंधर' का धुआंधार कलेक्शन

'धुरंधर' के आने से पहले यूएस बॉक्स ऑफिस पर टॉप 3 इंडियन फिल्में कुछ इस तरह थीं:

1. बाहुबली 2 – 22 मिलियन डॉलर

2. कल्कि 2898 AD – 18.57 मिलियन डॉलर

3. पठान – 17.49 मिलियन डॉलर

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि 'धुरंधर' ने सिर्फ 26 दिनों में 17.52 मिलियन डॉलर का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. अब 'पठान' को इस लिस्ट से हटाकर 'धुरंधर' यूएस बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म है. जिस तरह इसका क्रेज चल रहा है, अनुमान है कि ये 'कल्कि 2898 AD' को भी जल्द पीछे छोड़ देगी. 'धुरंधर' ने यूएस में इस शानदार रफ्तार से, 2025 की दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म 'Ne Zha 2' से भी बेहतर परफॉर्मेंस दी है.

Advertisement

यूएस में 'Ne Zha 2' थी सुस्त

2025 में चाइनीज एनिमेशन फिल्म 'Ne Zha 2' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी फिल्म बनी. इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 2.2 बिलियन डॉलर से ज्यादा रहा. लेकिन इसके बॉक्स ऑफिस आंकड़ों में एक बड़ा राज छुपा है. 'Ne Zha 2' ने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में से करीब 2.13 बिलियन डॉलर कलेक्शन अपने डोमेस्टिक मार्केट यानी चीन में ही किया है. लेकिन यूएस में इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी.

फरवरी में 'Ne Zha 2' अमेरिकन थिएटर्स में पहुंची थी. तब इसका ओरिजिनल वर्जन ही, बिना डबिंग के रिलीज हुआ था. इसे यूएस में 940 से ज्यादा थिएटर्स मिले थे. 'Ne Zha 2' ने अप्रैल तक यूएस में 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा कलेक्शन कर लिया था. ये यूएस में बिना इंग्लिश डबिंग के आई किसी विदेशी एनिमेटेड फिल्म का सबसे बड़ा कलेक्शन है.

लेकिन 'Ne Zha 2' की पॉपुलैरिटी देखते हुए बड़ी अमेरिकन कंपनी A24 ने इसे इंग्लिश में डब करके अगस्त में दोबारा यूएस रिलीज दिलाई. A24 अमेरिकन फिल्म मार्केट का बड़ा खिलाड़ी है. इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिलना मतलब हॉलीवुड फिल्मों के बराबर रिलीज मिलना.

'Ne Zha 2' के इंग्लिश डब वर्जन को 2200 से ज्यादा थिएटर्स में रिलीज मिली. लेकिन ये वर्जन कुछ खास कमाल नहीं कर पाया. यूएस बॉक्स ऑफिस पर अपने सबसे फीके दिनों में भी 'Ne Zha 2' 750 से ज्यादा थिएटर्स में चल रही थी.

Advertisement

यूएस में दो बार थिएट्रिकल रन के बाद 'Ne Zha 2' ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 23 मिलियन डॉलर का ग्रॉस कलेक्शन किया. 'Ne Zha 2' भले 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बनी हो, पर यूएस बॉक्स ऑफिस पर इसकी परफॉर्मेंस कमजोर मानी जाती है.

'धुरंधर' कैसे यूएस में 'Ne Zha 2' से बेहतर है?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' यूएस में भी ओरिजिनल हिंदी वर्जन में ही चल रही है, सबटाइटल्स के साथ. अभी 'Ne Zha 2' की तरह फिल्म का इंग्लिश डब वर्जन रिलीज नहीं हुआ है.

बॉक्स ऑफिस मोजो का डाटा कहता है कि यूएस में 'धुरंधर' को पहले दिन 391 थिएटर्स में रिलीज किया गया था. बाद में थिएटर्स थोड़े घटे, लेकिन कम से कम 377 थिएटर्स में 'धुरंधर' लगातार चलती रही. जबकि 'Ne Zha 2' को अपने सबसे कमजोर दिनों में भी 'धुरंधर' से लगभग दोगुने थिएटर्स मिले थे.

'धुरंधर' को यूएस में मैक्सिमम 391 और मिनिमम 377 थिएटर्स मिले. जबकि 'Ne Zha 2' को मैक्सिमम 2228 और मिनिमम 756 थिएटर्स. थिएटर्स के मामले में 'Ne Zha 2' बहुत आगे थी, फिर भी कलेक्शन के मामले में 'धुरंधर' इस पर भारी पड़ रही है.

यूएस बॉक्स ऑफिस पर पहले रन (फरवरी रिलीज) में 'Ne Zha 2' का ओरिजिनल वर्जन 51 दिनों में 20 मिलियन डॉलर ग्रॉस कलेक्शन कर पाया था. वहीं 'धुरंधर' शनिवार तक यानी 30 दिनों में यूएस बॉक्स ऑफिस पर 18 मिलियन डॉलर ग्रॉस कलेक्शन पार कर लेगी.

Advertisement

अनुमान है कि 20 मिलियन डॉलर का आंकड़ा 'धुरंधर' आराम से पार कर लेगी. वो भी 'Ne Zha 2' के मुकाबले बहुत कम थिएटर्स में रिलीज होकर. ट्रेड में ये चर्चा भी है कि 'धुरंधर' यूएस में 'बाहुबली 2' के 22 मिलियन डॉलर कलेक्शन को भी पीछे छोड़ सकती है. ऐसा हुआ तो ये 'Ne Zha 2' से बहुत पीछे नहीं रहेगी.

ये अपने आप में बताता है कि 'धुरंधर' यूएस बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कलेक्शन कर रही है. और वहां ये 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म रही 'Ne Zha 2' से कहीं ज्यादा दमदार साबित हुई है.

---- समाप्त ----