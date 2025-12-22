scorecardresearch
 
'धुरंधर' का स्लो होने से इनकार... तीसरे वीकेंड में फिर से 100 करोड़ पार!

एक और वीकेंड में 'धुरंधर' ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है. फिल्म बिजनेस को कभी नहीं लगा था कि तीसरे वीकेंड में 50 करोड़ कलेक्शन संभव है. 'छावा' और 'पुष्पा 2' ने ये करके दिखाया. अब 'धुरंधर' ने दिखा दिया है कि तीसरे वीकेंड में 100 करोड़ कलेक्शन भी संभव है.

'धुरंधर' ने बनाया तीसरे वीकेंड कलेक्शन का ऑल टाइम रिकॉर्ड (Photo: X/@rajinder75kumar)
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर ‘धुरंधर’ थिएटर्स के लिए गेम चेंजर बन गई है. पूरे साल थिएटर्स ने बिना दर्शकों वाले जो फीके दिन देखे हैं, ‘धुरंधर’ उन सबकी भरपाई करने के मिशन पर है. और ये मिशन फिल्म बिजनेस के नियमों को नए सिरे से लिख रहा है. तीसरे वीकेंड में 60 करोड़ कमाने वाली ‘पुष्पा 2’ और ‘छावा’ से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि तीसरे वीकेंड में 50 करोड़ कलेक्शन भी हो सकत है. अब ‘धुरंधर’ ने दिखाया है कि तीसरे वीकेंड में 50 करोड़ ही नहीं, 100 करोड़ कलेक्शन भी किया जा सकता है.

धुरंधर’ की एक और सेंचुरी
शुक्रवार को 23.70 करोड़ कलेक्शन के साथ ही ‘धुरंधर’ ने बता दिया था कि अभी बॉक्स ऑफिस पर ये कई और दिन करतब दिखाने वाली है. शनिवार को 50% से ज्यादा जंप के साथ ‘धुरंधर’ ने 35.70 करोड़ का कलेक्शन किया. ये एक ऐसा आंकड़ा था, जिसकी उम्मीद भी फिल्म बिजनेस किसी फिल्म से तीसरे शनिवार को नहीं करता. मगर ‘धुरंधर’ तो जैसे ये बताने के लिए आई है कि इंडियन ऑडियंस से फिल्म बिजनेस की उम्मीदें भी बहुत छोटी हैं.

ट्रेड रिपोर्ट्स के शुरुआती अनुमान कहते हैं कि रविवार को कलेक्शन में फिर से धमाकेदार जंप आया. 17वें दिन ‘धुरंधर’ ने करीब 40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. फाइनल रिपोर्ट्स में ‘धुरंधर’ के तीसरे वीकेंड का कलेक्शन 100 करोड़ के बहुत करीब या उससे थोड़ा ज्यादा ही नजर आएगा. ये हिंदी फिल्मों के इतिहास में तीसरे वीकेंड का सबसे बड़ा कलेक्शन है.

तीसरे वीकेंड में भी वाइल्ड-फायर ‘धुरंधर’
‘धुरंधर’ ने खुद, ओपनिंग यानी पहले वीकेंड में 106 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन किया था. इस साल केवल ‘धुरंधर’, ‘छावा’ और ‘वॉर 2’ ने ही पहले वीकेंड में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था. तीसरे वीकेंड में भी ‘धुरंधर’ का कलेक्शन 100 करोड़ की रेंज में होना दिखाता है कि इसका बॉक्स ऑफिस होल्ड कितना तगड़ा है.

अब 17 दिनों में ‘धुरंधर’ का टोटल नेट कलेक्शन 578 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. ये अब बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनने की रेस में है. इसके सामने अब ‘छावा’, ‘स्त्री 2’ और ‘जवान’ हैं. इन सभी फिल्मों का नेट कलेक्शन 600 करोड़ से 650 करोड़ के बीच है. ‘धुरंधर’ इन्हें बड़े आराम से पार करने वाली है. रणवीर की फिल्म के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है ‘सबसे बड़ी हिंदी फिल्म’ का रिकॉर्ड.

पिछले साल 830 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ ने ये रिकॉर्ड बनाया था. क्रिसमस और न्यू ईयर अभी ‘धुरंधर’ का इंतजार कर रहे हैं. देखना है कि फिल्म सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर पाती है या नहीं.

