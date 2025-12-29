'धुरंधर' ने रणवीर सिंह को बनाया सुपरस्टार! रणबीर कपूर से भी दमदार हैं रिकॉर्ड...

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने इतिहास रच दिया है. शनिवार के कलेक्शन से इसने 700 करोड़ का शानदार बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क पार कर लिया है. ‘धुरंधर’ बॉलीवुड की पहली फिल्म है जिसने 700 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. इस लैंडमार्क तक पहुंचने के सफर में रणवीर ने तमाम ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिनके बाद एक एक्टर को ‘सुपरस्टार’ कहा जाने लगता है. इसमें कुछ रिकॉर्ड तो ऐसे हैं, जहां ‘एनिमल’ के बाद से ‘सुपरस्टार’ कहे जा रहे रणबीर कपूर भी नहीं पहुंचे हैं.

रणबीर कपूर को कैसे मिला ‘सुपरस्टार’ का टैग?

लॉकडाउन से पहले के दौर में रणवीर की तुलना रणबीर कपूर से की जाती थी. पर लॉकडाउन के बाद से ही रणवीर का लो फेज शुरू हो गया. फ्लॉप फिल्मों की हैट्रिक और कंट्रोवर्सीज की वजह से उनका भौकाल थोड़ा कमजोर हुआ. इस बीच डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने ‘एनिमल’ (2023) के क्रेडिट्स में रणबीर कपूर के नाम के आगे ‘सुपरस्टार’ लगा दिया.

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 556 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन और वर्ल्डवाइड 915 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन के साथ ‘एनिमल’ बॉलीवुड की टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई. इस फिल्म के बिजनेस ने रणबीर के नाम के साथ लगे ‘सुपरस्टार’ के टैग को जस्टिफाई कर दिया. ‘ब्रह्मास्त्र’, ‘तू झूठी मैं मक्कार’ और ‘एनिमल’ की कामयाबी रणबीर के खाते में बैक-टू-बैक आई. पोस्ट लॉकडाउन दौर में रणबीर, शाहरुख खान के बाद बॉलीवुड के दूसरे सबसे बड़े लीडिंग एक्टर साबित हुए.

सुपरस्टार कहलाने का पैमाना ये होता है कि एक्टर ने अपनी इंडस्ट्री को कई बार साल की सबसे बड़ी हिट दी हो. या फिर उन्होंने इंडस्ट्री के लिए नए बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क बनाए हों. या उस एक्टर की फिल्मों ने एक साल में इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया हो.

बॉक्स ऑफिस पर रणवीर और रणबीर का दम

रणबीर ने 2018 में पहली बार बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म ‘संजू’ डिलीवर की थी. ये उनकी पहली 300 करोड़ कमाने वाली फिल्म थी. उस साल रणबीर की ये एक ही फिल्म थी और इसका टोटल नेट कलेक्शन 342 करोड़ था. लेकिन उसी साल बॉलीवुड के लिए सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू जेनरेट करने वाले स्टार रणवीर सिंह थे.

2018 में रणवीर की ‘पद्मावत’ और ‘सिंबा’ ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल 542 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन किया था. 2018 की टॉप 3 फिल्मों में ‘संजू’ रणबीर कपूर की फिल्म थी, जबकि बाकी दो— ‘पद्मावत’ और ‘सिंबा’— रणवीर सिंह की. यानी रेवेन्यू के मामले में रणवीर सिंह ने पूरी तरह 2018 को डॉमिनेट किया था.

अगली बार रणबीर कपूर ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म 2022 में दी— ‘ब्रह्मास्त्र’. 257 करोड़ नेट कलेक्शन करने वाली ‘ब्रह्मास्त्र’ कामयाब फिल्म जरूर थी, मगर बहुत बड़ी हिट नहीं. उस साल साउथ से आईं ‘KGF 2’ और ‘RRR’ ने हिंदी में ‘ब्रह्मास्त्र’ से कहीं ज्यादा कलेक्शन किया था. अनुपम खेर की ‘द कश्मीर फाइल्स’ का कलेक्शन ‘ब्रह्मास्त्र’ से महज 5 करोड़ कम था. यानी चार्ट्स में ‘ब्रह्मास्त्र’ टॉप पर रही, मगर रणबीर का भौकाल उतना तगड़ा नहीं था. 2022 में ही रणबीर की ‘शमशेरा’ बहुत बड़ी फ्लॉप थी और सिर्फ 42 करोड़ ही कमा पाई.

दो फिल्मों के साथ 2022 में रणबीर ने बॉलीवुड के लिए करीब 300 करोड़ नेट कलेक्शन किया था. उसी साल रणबीर से ज्यादा टोटल नेट कलेक्शन अजय देवगन ने बॉलीवुड को दिया था. उनकी एक हिट ‘दृश्यम 2’ और दो फ्लॉप फिल्में— ‘थैंक गॉड’ और ‘रनवे 34’— मिलकर 308 करोड़ नेट कलेक्शन कर पाईं.

रणबीर कपूर से बेहतर हैं रणवीर सिंह के रिकॉर्ड

रणबीर की फिल्मों ने कभी बॉलीवुड के लिए नए बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क का फीता नहीं काटा. 100 करोड़ से लेकर 600 करोड़ तक हर बॉक्स ऑफिस क्लब की शुरुआत खान्स की फिल्मों से हुई है. लेकिन ‘धुरंधर’ 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. और रणवीर किसी नए बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क को पार करने वाले पहले नॉन-खान बॉलीवुड स्टार हैं.

2025 रणवीर सिंह के करियर का दूसरा साल है, जब उन्होंने बॉलीवुड के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जेनरेट किया है. इस साल वो अकेले ही बॉलीवुड के लिए 700 करोड़ का नेट कलेक्शन जुटा चुके हैं और अब 800 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं. ‘छावा’ से 600 करोड़ का नेट कलेक्शन लेकर आने वाले विक्की कौशल को रणवीर ने काफी पीछे छोड़ दिया है.

रणबीर के करियर में अभी तक वो मौका नहीं आया है, जब उनकी कोई फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी ऑल टाइम हिट रही हो. 2018 में रणबीर की ‘संजू’ सिर्फ साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म थी. क्योंकि तब आमिर खान की ‘दंगल’ करीब 388 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनी हुई थी. उस वक्त आमिर और सलमान खान के पास 300 करोड़ वाली एक से ज्यादा फिल्में थीं.

जो रिकॉर्ड 90s के स्टार्स ने बनाए, रणबीर की फिल्में 2018 से वहां तक पहुंचने लगीं. लेकिन 2018 के बाद जब भी रणवीर सिंह ने धमाका किया, उन्होंने 90s वाले स्टार्स के रिकॉर्ड भी तोड़ डाले. ‘धुरंधर’ ने तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा, जहां 90s के स्टार्स या ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर का नाम लिखा हो. अगर ‘एनिमल’ के बाद रणबीर कपूर को ‘सुपरस्टार’ कहा जा सकता है, तो बॉक्स ऑफिस आंकड़े कहते हैं कि ‘धुरंधर’ के बाद रणवीर सिंह भी बॉलीवुड सुपरस्टार हैं.

