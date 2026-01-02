scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नया साल नया भौकाल... 'धुरंधर' ने साल के पहले दिन जमाया रंग, अकेले ही किया 4 फिल्मों के बराबर कलेक्शन

न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जनता ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का साथ चुना. 2026 के पहले ही दिन 'धुरंधर' ने कई थिएटर्स को 'हाउसफुल' कर दिया. 1 जनवरी को इसका कलेक्शन, बॉक्स ऑफिस पर चल रही 4 बड़ी फिल्मों के बराबर रहा.

Advertisement
X
'धुरंधर' का न्यू ईयर धमाका (Photo: Screengrab)
'धुरंधर' का न्यू ईयर धमाका (Photo: Screengrab)

'धुरंधर' ने नए साल का धमाकेदार आगाज कर दिया है. 2025 की ही नहीं, बॉलीवुड की सबसे बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी 'धुरंधर' अभी भी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स पर रहम करने के मूड में नहीं है. 2026 के पहले ही दिन 'धुरंधर' ने फिर से थिएटर्स में ऐसी भीड़ जुटाई कि कई थिएटर्स एक बार फिर से हाउसफुल हो गए. रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का क्रेज 1 जनवरी 2026 को जनता के सिर पर ऐसा चढ़ा कि इस फिल्म ने अकेले ही, बॉक्स ऑफिस पर चल रहीं 4 बड़ी फिल्मों के बराबर कलेक्शन कर डाला.

'धुरंधर' का न्यू ईयर धमाका
5 दिसंबर को रिलीज हुई 'धुरंधर' ने 2025 को बड़े स्टाइल में विदा कहा था. साल के आखिरी दिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 12.40 करोड़ का कलेक्शन किया. ये 27वें दिन किसी हिंदी फिल्म के सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड है. न्यू ईयर की छुट्टी पर 'धुरंधर' से एक बार फिर तगड़े जंप की उम्मीद थी. पर इस फिल्म का जंप उम्मीदों से भी बेहतर साबित हुआ.

ट्रेड रिपोर्ट्स के शुरुआती अनुमान कहते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर 28वें दिन 'धुरंधर' ने 17–18 करोड़ की रेंज में कलेक्शन किया है. यानी 31 दिसंबर के मुकाबले, 1 जनवरी को 'धुरंधर' का कलेक्शन करीब 50% बढ़ गया. लगातार 28वें दिन 'धुरंधर' ने डबल डिजिट में कलेक्शन का अद्भुत रिकॉर्ड बना लिया है. अब 28 दिनों में इसका टोटल नेट इंडिया कलेक्शन करीब 784 करोड़ हो गया है.

सम्बंधित ख़बरें

How Akshaye Khanna became Rahman Dakait: Mukesh Chhabra on Dhurandhar casting
'धुरंधर' में अक्षय खन्ना को कास्ट करने से डरे थे आदित्य धर, मुकेश छाबरा का खुलासा
Dhurandhar gets order to mute Baloch word in new theatrical cut
1000 करोड़ कमाने के बाद 'धुरंधर' में हुआ ये बदलाव, सरकार ने दिया आदेश!
Amitabh Bachchan, Agastya Nanda, Ranveer Singh
नाना अमिताभ को अगस्त्य ने बताया गंभीर, 2026 की शुरुआत ‘धुरंधर’ के नाम!
Deepika and Ranveer
Deepika-Ranveer नए साल के जश्न में डूबे!
Kapil Sharma starrer Kis Kisko Pyaar Karoon 2 collection
धुरंधर की आंधी में बही 'किस किसको प्यार करूं 2', मेकर्स ने किया री-रिलीज का ऐलान
Advertisement

4 फिल्मों के बराबर अकेले 'धुरंधर' का कलेक्शन
'धुरंधर' का न्यू ईयर कलेक्शन इतना तगड़ा है कि इसने अकेले ही, थिएटर्स में चल रहीं 4 बड़ी फिल्मों के बराबर कमाई की है. 1 जनवरी को ही बॉलीवुड की नई फिल्म 'इक्कीस' थिएटर्स पहुंची. इसने करीब 7 करोड़ का कलेक्शन किया. 19 दिसंबर को रिलीज हुई 'अवतार 3' अभी भी थिएटर्स में दमदार बनी हुई है. न्यू ईयर पर इसने करीब 5 करोड़ कलेक्शन किया है.

क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' और मलयालम फिल्म 'सर्वम माया' भी थिएटर्स में हैं. न्यू ईयर पर 'तू मेरी मैं तेरा' ने लगभग 1 करोड़ और 'सर्वम माया' ने करीब 5 करोड़ का कलेक्शन किया है. यानी इन 4 फिल्मों ने मिलकर बॉक्स ऑफिस पर करीब 18 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. ये आंकड़ा लगभग 'धुरंधर' के न्यू ईयर कलेक्शन के बराबर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement