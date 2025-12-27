यश की 'टॉक्सिक' के लिए खतरा बने रणवीर... 'धुरंधर' ने धोए KGF 2 के रिकॉर्ड, जाने क्या करेगी 'धुरंधर 2'!

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' थिएटर्स में जो कमाल कर रही है, उसकी तारीफ़ें करने के लिए अब शब्द कम पड़ते जा रहे हैं. 'धुरंधर' की इस धमाकेदार कामयाबी के साथ ही मेकर्स ने इसका सीक्वल भी अनाउंस कर दिया है. 'धुरंधर 2' 19 मार्च 2026 को, ईद के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है.

मगर रणवीर की फिल्म से पहले ही इस तारीख पर एक और तगड़ी फिल्म शिड्यूल है— रॉकिंग स्टार यश की अगली फिल्म 'टॉक्सिक'. यश की फिल्म जब शिड्यूल हुई थी तब अगर रणवीर की कोई फिल्म शिड्यूल होती तो शायद 'टॉक्सिक' के मेकर्स को या यश कोई कोई फर्क नहीं पड़ता. मगर अब बिजनेस के हिसाब से मामला टेंशन वाला हो गया है.

KGF 2 से आगे निकली 'धुरंधर'

2022 में आई 'KGF 2' ने हिंदी में जब हिंदी में 434 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, तबतक किसी बॉलीवुड फिल्म ने 400 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं किया था. शाहरुख खान के धुआंधार कमबैक से पहले तक, 'बाहुबली 2' के बाद सबसे बड़ी हिंदी फिल्म 'KGF 2' ही थी.

दूसरी तरफ 'धुरंधर' इस समय ऐसी वाइल्ड-फायर बन चुकी है जो सारे मौजूदा-पिछले रिकॉर्ड राख कर देने पर उतारू है. सिर्फ 13 दिन के कलेक्शन से ही 'धुरंधर' ने 'KGF 2' के हिंदी नेट कलेक्शन (434 करोड़) को पीछे छोड़ दिया था. अब तक 21 दिनों में 668 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ 'धुरंधर' सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है. हिंदी में ये 'पुष्पा 2' के बाद, दूसरी सबसे बड़ी फिल्म है. इसका क्रेज देखते हुए स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 'पुष्पा 2' को पीछे छोड़ने की तरफ तेजी से बढ़ रही है.

उधर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी 'धुरंधर' ने 'KGF 2' के कलेक्शन का पीछा शुरू कर दिया है. यश की फिल्म ने 1215 करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. उस समय ये इंडिया की ऑल टाइम टॉप 3 फिल्मों में से एक थी. लेकिन 'धुरंधर' अबतक 1000 करोड़ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है. पूरा चांस है कि बॉक्स ऑफिस पर एक महीना पूरा करते-करते इसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन 1300 करोड़ तक चला जाएगा. यानी 'KGF 2' के हर रिकॉर्ड को 'धुरंधर' पीछे छोड़ने वाली है.

'धुरंधर 2 ' के लिए अभी से तैयार धमाकेदार माहौल

'धुरंधर' के इस ताबड़तोड़ धमाके का सीधा मतलब है कि जनता में इसके सीक्वल के लिए बहुत एक्साइटमेंट होगी. कहानी में रणवीर सिंह के किरदार की जर्नी को अभी एक जायज मुकाम मिलना बाकी है. और इस किरदार के सफर में दर्शक उसके हमसफ़र बन चुके हैं. आदित्य धर की फिल्ममेकिंग का जादू इस कदर दमदार है कि साढ़े तीन घंटे की फिल्म होने के बावजूद लोगों ने 'धुरंधर' खूब देखी है. और बहुत लोग तो इसे दो या उससे ज्यादा बार भी देख चुके हैं. यानी 'धुरंधर 2' का ट्रेलर आते ही लोग टिकट्स बुक करने के लिए तैयार बैठे होंगे.

दूसरी तरफ 'धुरंधर 2' के सामने आ रही यश की टॉक्सिक एक नया प्रोजेक्ट है. अगर ये नई फिल्म की जगह 'KGF 3' होती तो यश और उनके फैन्स चैन की सांस ले सकते थे क्योंकि फ्रेंचाईजी फैक्टर बहुत तगड़ा होता. लेकिन टॉक्सिक एक पूरी तरह नया प्रोजेक्ट है. जबकि 'धुरंधर 2' सीक्वल.

एक बड़ी समस्या ये भी है कि 'धुरंधर 2' हिंदी के साथ-साथ तेलुगू, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज होगी. यानी ये सिर्फ हिंदी मार्किट में ही नहीं, पूरे देश में 'टॉक्सिक' के सामने होगी. इसलिए रणवीर की फिल्म 'टॉक्सिक' को तगड़ी टक्कर देगी. इस बात का भी पूरा चांस है कि 'धुरंधर 2' यश की फिल्म को पीछे भी छोड़ सकती है. 19 मार्च बहुत ज्यादा दूर नहीं है. अभी 'टॉक्सिक' की झलकियां, फर्स्ट लुक और ट्रेलर्स वगैरह आने बाकी हैं. अब देखना है कि 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' का ये क्लैश, 19 मार्च को थिएटर्स में क्या कमाल करेगा.

