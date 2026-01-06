scorecardresearch
 
1200 करोड़ के पार 'धुरंधर', पत्नी यामी संग बगलामुखी मंदिर पहुंचे आदित्य धर, ल‍िया आशीर्वाद

धुरंधर की सक्सेस के बीच फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर मां बगलामुखी मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे. उनके साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम भी दिखाई दीं. दोनों की वायरल फोटो देख फैंस उनके संस्कारों की सराहना कर रहे हैं.

मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे आदित्य धर (Photo: Instagram @maabaglamukhiofficial)
डायरेक्टर आदित्य धर इस समय अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस एन्जॉय कर रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. हर एक किरदार को दर्शकों का प्यार मिल रहा है. फिल्म की ग्रैंड सक्सेस के बीच आदित्य धर अपनी पत्नी यामी गौतम संग हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मां बगलामुखी मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं. 

आदित्य-यामी की फोटो वायरल

आदित्य धर और यामी गौतम की फोटो को मां बगलामुखी मंदिर के इंस्टाग्राम हैंडल पर ही शेयर किया गया है. आदित्य और यामी दोनों ही पीले रंग की चुनरी ओढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं. इंडियन लुक में यामी काफी प्यारी लगीं. यामी के माथे पर तिलक लगा है. आदित्य और यामी दोनों ने मंदिर के बाहर हाथ जोड़कर पोज दिए. दोनों के चेहरे की मुस्कान उनकी खुशी और सुकून को जगजाहिर कर रही है. दोनों की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है. फैंस उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. 

आदित्य और यामी की फोटो के साथ कैप्शन में लिखा गया है- प्राचीन मंदिर माता श्री बगलामुखी देवी ट्रस्ट बनखंडी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश. फिल्म निर्माता आदित्य धर अपनी धर्मपत्नी यामी गौतम संग हमेशा की तरह माता के दर्शन करने पहुंचे. मां बगलामुखी जी का अखंड शुभ आशीर्वाद ऐसे ही आप सब भक्तों पर बना रहे हम यह मंगल कामना करते हैं. 

धुरंधर ने रचा इतिहास

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की बात करें तो मल्टीस्टारर फिल्म में रणवीर सिंह ने हमजा का किरदार निभाया है. अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत बनकर फिल्म की पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. फिल्म में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन जैसे कई बड़े सितारों ने शानदार काम किया है. कई टीवी सितारे भी धुरंधर के बाद से चर्चा में हैं. 

धुरंधर की कमाई की बात करें तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने इंडिया में 800 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है. वहीं, इसकी वर्ल्डवाइड कमाई 1200 करोड़ के पार हो चुकी है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है. 

