'धुरंधर' ने शरारत गाने ने दुनियाभर में मचाई धूम, कंपोजर शाश्वत सचदेवा ने बताया- जल्दबाजी में बना था...

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर भी भौकाल मचा रही है. नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म ने चंद पलों में काफी व्यूअरशिप कमा ली है. फैंस घर पर भी 'धुरंधर' को देखने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. फिल्म के साथ-साथ इसके गाने भी सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं.

अपने गाने की सक्सेस पर क्या बोले 'धुरंधर' के कंपोजर?

'धुरंधर' का गाना शरारत अब काफी फेमस आइटम सॉन्ग बन चुका है. इसे दुनिया के कई कोनों में बजते हुए देखा जा चुका है. यूट्यूब पर भी शरारत गाने के 200 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. अपने गाने को मिल रहे प्यार को देखकर फिल्म के म्यूजिक कंपोजर शाश्वत सचदेवा ने भी खुशी जाहिर की है. हाल ही में उन्होंने गलाटा प्लस संग बातचीत में शरारत गाने को बनाने के इरादे और उसकी प्रेरणा पर बात की.

शाश्वत ने अपने हिट गाने पर कहा, 'शरारत हमारे लिए बहुत खास गाना है. मैं बचपन से ही ये बोझ ढोता बड़ा हुआ कि मैं थर्ड वर्ल्ड देश में पैदा हुआ, वो भी किसी छोटे-मोटे टियर-2 शहर में, और वो भी निचले मिडिल क्लास फैमिली में. इस लेवल पर, खासकर ऐसे देश में जहां लड़कियों की संख्या बहुत कम है, सुंदर गर्लफ्रेंड मिलने की संभावना सच में बहुत कम होती है.'

'बचपन में मैं हमेशा ये सोचता था कि काश मैं वो लड़का होता, जिसके लिए किसी लड़की ने पार्टी में गाना गाया हो. शादियों में तो आमतौर पर लड़के ही लड़कियों के लिए गाते हैं ना. मैं बार-बार सोचता था कि क्या होगा अगर लड़की लड़के के लिए गाए?

क्या होगा अगर लड़की ही लड़के को चाहे? अब अगर मैं ये कह दूं कि अक्सर लड़कियां अमीर आदमी के पीछे पड़ जाती हैं, तो लोग कहेंगे ये तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है.'

कैसे बना था 'धुरंधर' का शरारत गाना?

शाश्वत ने आगे बताया कि शरारत गाने का मकसद एक सोच को बदलना है, जो शुरुआत से लोगों के दिमाग में बनी हुई है. कंपोजर ने कहा, 'ये बात अमीर बनाम मिडिल क्लास की नहीं है. मुझे लगता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसमें अक्सर लड़कों को ये हक मिल जाता है कि वो लड़कियों को चाहें, और वो हमेशा प्यार वाली भावना से नहीं होता. मैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना चाहता था जहां लड़की खुद अपनी इच्छा जाहिर करें. जहां वो कहे कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने-फिरने का मन है. ऐसी दुनिया में रहना बहुत खूबसूरत लगता है.'

शाश्वत सचदेवा ने इसी बातचीत में शरारत गाने की मेकिंग भी बताई. उन्होंने बताया कि ये गाना बड़ी जल्दबाजी में बनाया. उनके सॉन्ग राइटर कहीं ट्रैवल कर रहे थे, मगर डायरेक्टर आदित्य धर ने उनसे बेहद कम समय में इस गाने की डिमांड की. उन्होंने सिंगर जैसमीन सैंडलस के साथ मिलकर इस गाने को लिखा, कंपोज किया और बाद में वो शूट हो गया.

