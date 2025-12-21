हर दिन ‘धुरंधर’ रणवीर सिंह… बनाया तीसरे शनिवार कलेक्शन का ऑल टाइम रिकॉर्ड, बाहुबली 2-गदर 2 को पछाड़ा

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का भौकाल इस कड़कती ठंड में भी थिएटर्स की गर्मी बढ़ाए हुए है. थिएटर्स में भीड़ का बढ़ना और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स का टूटना लगातार जारी है. ‘धुरंधर’ की कमाई जो आंकड़े जुटा रही है, वो असाधारण हैं. टिकट खिड़की पर तीसरे शनिवार कोई फिल्म 30 करोड़ से ज्यादा कमाएगी, ये कोई नहीं सोच सकता था. पर ‘धुरंधर’ ने ये किया है और फिर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है.

‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस धमाका

‘धुरंधर’ ने शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का लैंडमार्क पार किया. मात्र 15 दिनों में ये काम करने के साथ ‘धुरंधर’ एक सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर भी बन गई. मगर ये फिल्म हाल-फिलहाल स्लो होने के मूड में नहीं है. नए वीकेंड में इसने फिर से नया कमाल किया है.

ट्रेड रिपोर्ट्स के शुरुआती अनुमान कहते हैं कि ‘धुरंधर’ ने शनिवार को लगभग 33 करोड़ का कलेक्शन किया है. ये तीसरे शनिवार को किसी हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा कलेक्शन है. पहले ये रिकॉर्ड ‘छावा’ के नाम था, जिसने तीसरे शनिवार को 22 करोड़ से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन किया था. मगर इस रिकॉर्ड में 11 करोड़ का अंतर ही ये बताने के लिए काफी है कि ‘धुरंधर’ का क्रेज जनता में किस लेवल पर चल रहा है.

600 करोड़ की तैयारी

16 दिन में ‘धुरंधर’ का नेट कलेक्शन 535 करोड़ से ज्यादा हो चुका है. अब ये बॉक्स ऑफिस पर ‘बाहुबली 2’ और ‘गदर 2’ से बड़ी फिल्म बन चुकी है. रविवार को कलेक्शन एक बार फिर जंप लेगा. अनुमान है कि 17वें दिन ‘धुरंधर’ 550 करोड़ तो पार करेगी ही. इसका टोटल कलेक्शन 570 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है.

मंगलवार तक ‘धुरंधर’ का नेट कलेक्शन 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा. उसके बाद फिल्म के लिए माहौल एक बार फिर दमदार हो जाएगा. अगले हफ्ते के बीच में क्रिसमस की छुट्टी रहेगी. फिर न्यू ईयर के स्वागत वाला माहौल बन जाएगा. नौकरीपेशा लोगों की छुट्टियां और सेलिब्रेशन वाला माहौल फिर से ‘धुरंधर’ को बॉक्स ऑफिस पर सपोर्ट करेगा.

‘धुरंधर’ का दम और आने वाले दिनों का माहौल देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके लिए 700 करोड़ का आंकड़ा भी बहुत बड़ा नहीं है. बल्कि अब जो माहौल है, उससे 800 करोड़ का चांस भी नज़र आने लगा है. हिंदी में अभी तक ‘पुष्पा 2’ 800 करोड़ तक पहुंचने वाली एकमात्र फिल्म है. नज़रें इस बात पर हैं कि ‘धुरंधर’ इस आंकड़े को पार कर पाती है या नहीं.

