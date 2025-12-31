scorecardresearch
 
'धुरंधर' ने फिर पैनी की धार... सिर्फ 26 दिनों में 750 करोड़ पार, हफ्ते के बीच में लिया जंप

दिसंबर में गर्मी अगर कहीं बची है तो उन थिएटर्स में जहां 'धुरंधर' चल रही है. हर दिन नए लैंडमार्क पार कर रही 'धुरंधर' अब 750 करोड़ से आगे जा चुकी है. चौथे हफ्ते के मंगलवार को इसने सोमवार से ज्यादा कलेक्शन करके फिर से सप्राइज़ कर दिया है.

'धुरंधर' 750 करोड़ पार (Photo: IMDb)
'धुरंधर' को थिएटर्स में गदर मचाते 26 दिन पूरे हो चुके हैं. मगर रणवीर सिंह की ये फिल्म अभी भी कोई बिजनेस ट्रेंड मानने को तैयार नहीं है. थिएटर्स में ये 'धुरंधर' का चौथा हफ्ता है. इतने वक्त में बड़ी-बड़ी फिल्में थकने लगती हैं, मगर 'धुरंधर' में जैसे नई जान आ रही है. इसने सोमवार से ज्यादा मंगलवार को कलेक्शन किया है. सिर्फ 26 दिनों में अब इसने 750 करोड़ का लैंडमार्क पार कर डाला है.

हर दिन नया धमाका करती 'धुरंधर'
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' थिएटर्स में पुरानी ही नहीं हो रही. चौथे वीकेंड में सबसे ज्यादा कलेक्शन में इसने 'पुष्पा 2' को पीछे छोड़ ही दिया था. तीन दिन की कमाई से ही ये चौथे हफ्ते में सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म भी बन गई थी. कामकाजी हफ्ता शुरू हुआ तो मंडे को 'धुरंधर' फिर से बॉक्स ऑफिस पर नए सिरे से काम में लग गई. इसने चौथे सोमवार को सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड बना दिया.

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि मंगलवार को इसने फिर से तगड़ा कमाल किया है. मंगलवार को 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है. लगातार 26वें दिन इसने डबल डिजिट में कलेक्शन किया है, जो एक रिकॉर्ड है. चौथे मंगलवार को किसी फिल्म ने इतना कलेक्शन नहीं किया, जितना 'धुरंधर' ने किया है. और चौथे हफ्ते में इस तरह की ग्रोथ, बड़ी से बड़ी बॉलीवुड फिल्मों ने नहीं देखी है.

750 करोड़ पार
मंगलवार के कलेक्शन के बाद 'धुरंधर' का नेट इंडिया कलेक्शन 750 करोड़ पार जा चुका है. ये अब तक कुल 754 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है. न्यू ईयर वाले दिन हैं और पूरा चांस है कि एक बार फिर 'धुरंधर' के कलेक्शन में जंप आने वाला है. 800 करोड़ अब बहुत दूर नहीं हैं.

'धुरंधर' अब सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनने की राह पर है. इसकी रफ्तार देखते हुए ये साफ है कि नई फिल्में अभी भी इससे सेफ नहीं हैं. 1 जनवरी 2026 को यानी नए साल के पहले ही दिन बॉलीवुड फिल्म 'इक्कीस' रिलीज होनी है. शहीद अरुण खेत्रपाल की ये बायोपिक, हाल ही में संसार से विदा लेने वाले बॉलीवुड लेजेंड धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. 'इक्कीस' का ट्रेलर सॉलिड था, मगर ये इतनी बड़ी फिल्म नहीं है कि 'धुरंधर' को टक्कर दे सके. इसलिए ये साफ नजर आ रहा है कि न्यू ईयर पर भी थिएटर्स में 'धुरंधर' का ही जलवा रहेगा.

