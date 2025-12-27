'धुरंधर' का सबसे कम कलेक्शन वाला दिन भी 'पुष्पा 2' पर भारी, आज 700 करोड़ क्लब का फीता काटेगी फिल्म

एक नया दिन चढ़ने के साथ ‘धुरंधर’ एक और नया माइलस्टोन पार करने के लिए तैयार है. बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों ने 600 करोड़ नेट कलेक्शन का विशाल आंकड़ा तो पार किया है, पर 700 करोड़ क्लब के दरवाज़े अब तक बंद ही थे. ‘धुरंधर’ अपने बॉक्स ऑफिस धमाके से ये दरवाज़े ब्लास्ट करने के लिए तैयार है.

और पढ़ें

ये तैयारी पूरी की है शुक्रवार की कमाई ने. ये शुक्रवार ‘धुरंधर’ की अब तक की जर्नी का सबसे कम कलेक्शन लेकर आया. लेकिन ‘धुरंधर’ का सबसे ठंडा दिन भी ‘पुष्पा 2’ और ‘छावा’ जैसी धमाकेदार फिल्मों से बड़ा है.

‘धुरंधर’ का फोर्थ फ्राइडे

इस शुक्रवार से थिएटर्स में ‘धुरंधर’ का चौथा हफ्ता शुरू हो गया है. गुरुवार को क्रिसमस डे का नेशनल हॉलिडे फिल्म के लिए बड़ा जंप लेकर आया था. बुधवार तक 20 करोड़ की रेंज में कलेक्शन कर रही ‘धुरंधर’ ने गुरुवार को 28 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. कुल 668.80 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ ये इंडिया में बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म भी बन गई.

लेकिन शुक्रवार एक नॉर्मल कामकाजी दिन था, कोई छुट्टी नहीं. इसलिए कलेक्शन गिरने का चांस था और यही हुआ. ट्रेड रिपोर्ट्स का अनुमान है कि ‘धुरंधर’ ने शुक्रवार को, यानी 22वें दिन, बॉक्स ऑफिस पर 16–17 करोड़ का कलेक्शन किया है. ये गुरुवार के मुकाबले करीब 40% की गिरावट है. फिर भी ‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस रन बहुत ऐतिहासिक है— इससे पहले 22वें दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन 9 करोड़ था, जो ‘पुष्पा 2’ के नाम था.

Advertisement

शनिवार को 700 करोड़ की तैयारी

शुक्रवार के कलेक्शन से ‘धुरंधर’ का टोटल नेट कलेक्शन 685 करोड़ हो गया है. शनिवार फिल्म के लिए सॉलिड जंप भी लेकर आएगा.

बॉलीवुड के 700 करोड़ क्लब का उद्घाटन करने के लिए ‘धुरंधर’ को 15 करोड़ कलेक्शन ही चाहिए. शनिवार के कलेक्शन के बाद इसका टोटल कलेक्शन 705 करोड़ के आसपास होगा. बॉलीवुड में 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक हर नया बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क पहली बार खान्स— सलमान, आमिर या शाहरुख ने पार किया है. 600 करोड़ क्लब का फीता ‘छावा’ से विक्की कौशल ने काटा था. अब रणवीर सिंह एक नए क्लब की शुरुआत करने जा रहे हैं.

---- समाप्त ----