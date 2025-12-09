बॉलीवुड की नई जासूसी थ्रिलर ‘धुरंधर’ जैसे ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई, धमाका हो गया. लेकिन सबसे बड़ा असर छोड़ा- अक्षय खन्ना ने. ये कहना कि उन्होंने पूरा शो लूट लिया, सच में कम होगा. आदित्य धर की इस तेज-तर्रार जासूसी फिल्म में अक्षय का किरदार रहमान डकैत- एक ऐसा किरदार है जिसमें उनकी खामोशी ही इतने जोर से बोलती है कि डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं पड़ती.

अक्षय की एंट्री ने हिला डाला!

फिल्म रिलीज होने के बाद इंटरनेट पर एक गाना अचानक छा गया, जो कि बहरीन का है-‘FA9LA’. इसका अक्षय खन्ना की एंट्री पर जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है वो देखकर दर्शक उनके दीवाने हो रहे हैं. जब रहमान डकैत, बलोच विद्रोही नेता से मिलने जाता है और बैकग्राउंड में ‘FA9LA’ बजता है, अक्षय खन्ना की वो चाल और चेहरे की हल्की-सी खतरनाक मुस्कान, थिएटर में पूरा माहौल बिजली-सा माहौल बनाती है. उनका मस्त चाल में चलते हुए बलूच डांस करना फैंस समेत सेलेब्स को भी रिझा रहा है.

अक्षय को देख लोगों के जहन में एनिमल के बॉबी देओल की याद तुरंत ताजा हो गई. उन्होंने भी ईरानी गाने ‘जमाल कुडू’ पर सिर पर व्हिस्की का ग्लास लिए डांस करते एंट्री लेते दिखे थे. इसी तरह अक्षय खन्ना की एनर्जी देखकर फैंस एकदम हैरान हैं. हाल ही में बैडमिंटन स्टार साइना नहवाल भी उनके स्टेप्स को फॉलो करती दिखीं थीं. वहीं धुरंधर के को-एक्टर दानिश पंडोर ने बताया कि अक्षय को इसके लिए किसी ने कोरियोग्राफ नहीं किया था. उन्होंने खुद ये इम्प्रोवाइजेशन किया और शूटिंग के वक्त चलते-चलते डांस करने लगे.

कोक स्टूडियो ने दिखाई थी झलक

अक्षय ने जिस डांस फॉर्म को फिल्म में किया है, वो बलूचिस्तान के पारंपरिक डांस 'चाप' से लिया गया है. कोक स्टूडियो एक्सप्लोरर इस आर्ट को अपने वीडियो में दिखा चुका है. उनके गाने ‘नसीबाया’ में एक बलोची धुन है, जिसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स के साथ इस तरह मिलाया गया है कि ‘नर सुर’ की कला और अर्बन-इलेक्ट्रॉनिका का खूबसूरत संगम बन जाता है. 2018 में आए इस वीडियो में कई बलोची इस डांस को परफॉर्म करते देखे जा सकते हैं.

फ्लिपराची का FA9LA- बहरीन से भारत तक छाया तूफान

बहरीनी रैपर फ्लिपराची, जिनका असली नाम हुस्साम असीम है, भारत में रातोंरात छा गए हैं. धुरंधर में उनका गाना ‘FA9LA’ बजने के बाद लोग इस ट्रैक के दीवाने हो गए हैं. खाड़ी देशों के हिप-हॉप कलाकारों में गिने जाने वाले फ्लिपराची का ये गाना फिल्म में एक बेहद महत्वपूर्ण सीन में बजता है, जो फिल्म की टेंशन और एनर्जी को और बढ़ा देता है.

फिल्म के हीरो रणवीर सिंह ने भी इस गाने का क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा- तो ये रहा वो वाला गाना… 'फ्लिपराची' और इसके साथ ही फ्लिपराची को भारत में नई पहचान मिल गई. ये गाना 2024 में रिलीज हुआ था और अभी यूट्यूब पर दुनिया भर में अवेलेबल है और लगातार वायरल हो रहा है.

'FA9LA' का मतलब क्या है?

‘FA9LA’ को बहरीनी अरबी में ‘फसला’ बोला जाता है. इसमें 9 एक खास अरबी आवाज ‘अइन’ को दिखाने के लिए लिखा जाता है. बहरीन में इसका मतलब होता है- मस्ती, धमाल, पार्टी टाइम. और सच कहें तो धुरंधर में ये गाना उसी वाइब को पूरी तरह उतार देता है.

बहरीन के स्टार से ग्लोबल सेंसेशन

फ्लिपराची आज अरब दुनिया के सबसे बड़े हिप-हॉप कलाकारों में से एक हैं. उनकी पहचान उनकी खाड़ी-स्टाइल धुनों से है. उन्होंने The Game, Shaggy और बास्केटबॉल लीजेंड शकील ओ’नील जैसे इंटरनेशनल सितारों के साथ काम किया है. 2024 में उन्हें बहरीन आर्टिस्ट ऑफ द ईयर भी चुना गया. उनके हिट गानों में Ee Laa, Shino AlKalam Hatha, Shoofha, Nayda, Akuma Yaw, Hayalla Min Yana शामिल हैं.

भारतीयों पर चढ़ी खुमारी

‘FA9LA’ ने अब 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज पार कर लिए हैं और भारत में 'धुरंधर' अक्षय खन्ना के वॉक की वजह से इस नया फैन बेस मिल गया है. कमेंट सेक्शन में भारतीय फैंस ने बता दिया है कि ये वायरल सेंसेशन हो चुका है. .यूजर्स ने लिखा है कि- 'FA9LA अब नया जमाल कुडू है. रहमान डकैत के बलूचिस्तान वाले सीन के बाद से रिपीट मोड पर हूं. धुरंधर देखने की एक और वजह मिल गई- ये गाना.'

