850 करोड़ पार हुई 'धुरंधर', मगर आदित्य धर ने इस फिल्म को बताया सबसे खास, बोले- जिंदगी बदली...

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. इसने अभी तक 850 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो अभी तक किसी भी हिंदी फिल्म ने नहीं किया था. लेकिन डायरेक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि फिल्ममेकिंग एक मुश्किल और माफ ना करने वाली जर्नी है?

'धुरंधर' डायरेक्टर आदित्य धर (Photo: Instagram @adityadharfilms)
फिल्म 'धुरंधर' ने बॉलीवुड की तरफ से वो करके दिखाया है, जो आज से पहले किसी भी सुपरस्टार की फिल्म ने नहीं किया था. इसने बॉक्स ऑफिस पर 850 करोड़ का आंकड़ा महज 37 दिनों में पार किया. 'धुरंधर' ने इसी के साथ कई रिकॉर्ड्स को भी तोड़ा. आदित्य धर ने हिंदी सिनेमा को एक आइकॉनिक फिल्म दी. लेकिन डायरेक्टर के लिए 'धुरंधर' नहीं, उनकी दूसरी फिल्म बेहद खास है. 

कौनसी फिल्म है 'धुरंधर' डायरेक्टर की खास? 

11 जनवरी के दिन आदित्य धर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट लिखा, जिसमें वो अपनी डेब्यू फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' की एनिवर्सरी मना रहे हैं. आज ही के दिन सात साल पहले यानी साल 2019 में आदित्य की पहली फिल्म आई थी, जिसमें विक्की कौशल मेन लीड थे. 

इस फिल्म ने डायरेक्टर की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था. जिस तरह से उन्होंने उरी आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी को बड़े पर्दे पर बेबाकी से दिखाया. वो देखकर हर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना जागी. ऐसे में अपनी इस खास फिल्म को लेकर आदित्य ने कुछ खास लिखा है. 

उरी के लिए क्या बोले आदित्य धर?
उन्होंने लिखा, '11 जनवरी 2019, वो दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई. उस दिन मेरी पहली फिल्म उरी रिलीज हुई थी. मैं उस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था. आखिरकार मेरा सपना हकीकत बन गया. शुरू से ही हमारा इरादा बिल्कुल साफ था कि एक ऐसी बहादुर और दमदार फिल्म बनानी है, जो हमारे सिनेमा में एक नया दौर शुरू कर दे. एक भारतीय कहानी को इतने ऊंचे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बताना था.'

'मैं खुद को बार-बार याद दिलाता हूं कि शुरुआत को कभी मत भूलना. शुरुआत आपको जमीन पर रखती है और आपकी भूख बनाए रखती है. फिल्म बनाना बहुत मुश्किल और बेरहम सफर है. शक, डर, और लंबी-लंबी रातें. लेकिन जब दर्शक आते हैं, आपकी फिल्म को गले लगाते हैं, तो सारी तकलीफें अचानक सही लगने लगती हैं. वो एहसास ही सब कुछ के लायक होता है.'

आदित्य धर की डेब्यू फिल्म 'उरी' भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. फिल्म के लिए डायरेक्टर को नेशनल अवॉर्ड भी मिला था. उनके साथ-साथ विक्की कौशल ने भी अपना पहला एक्टिंग नेशनल अवॉर्ड जीता था. वहीं 'धुरंधर' का म्यूजिक बनाने वाले शाश्वत सचदेव भी नेशनल अवॉर्ड जीते थे. 

---- समाप्त ----
