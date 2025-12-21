'धुरंधर' की पॉलिटिक्स पर ऋतिक रोशन ने उठाए थे सवाल, एक्टर दानिश ने दिया जवाब, बोले- 26/11 को...

scorecardresearch
 
सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने 'धुरंधर' को लेकर कहा था कि वो फिल्म की पॉलिटिक्स से सहमत नहीं थे. अब, उनके इस कमेंट पर फिल्म के एक्टर दानिश पंडोर ने अपनी बात सामने रखी और कहा कि 'धुरंधर' पूरी रिसर्च के साथ बनाई गई है.

ऋतिक के कमेंट पर 'धुरंधर' एक्टर का जवाब (Photo: X/@YRF)
ऋतिक के कमेंट पर 'धुरंधर' एक्टर का जवाब (Photo: X/@YRF)

आदित्य धर की 'धुरंधर' हर कोई देखना पसंद कर रहा है. आम आदमी से लेकर मूवी सुपरस्टार, बड़े-बड़े फिल्ममेकर्स भी इस फिल्म को देख रहे हैं. उन्हें 'धुरंधर' में सभी एक्टर्स का काम भी अच्छा लग रहा है और मूवी एन्जॉय भी कर रहे हैं. ऋतिक रोशन को भी ये फिल्म बेहद पसंद आई थी. 

ऋतिक ने किया था 'धुरंधर' की पॉलिटिक्स पर कमेंट

हालांकि उनके एक कमेंट ने विवाद भी पैदा किया था. 'धुरंधर' का रिव्यू करते समय ऋतिक ने लिखा था कि उन्हें ये फिल्म पसंद तो आई है, लेकिन वो इसकी पॉलिटिक्स से सहमत नहीं थे. एक्टर को अपने इस कमेंट के लिए काफी ट्रोल किया गया, जिसके बाद उन्होंने वो पोस्ट हटाकर X पर नया रिव्यू लिखा. 

'धुरंधर' को लेकर कई लोग काफी सारी बातें लिख-बोल रहे हैं. अब अपनी फिल्म से जुड़ी तमाम टिप्पणियों पर एक्टर दानिश पंडोर का रिएक्शन सामने आया है. एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ऋतिक द्वारा किए गए कमेंट पर कहा, 'ये बहुत ही व्यक्तिगत बात है. कुछ चीजें तुम्हें पसंद आएंगी, मुझे नहीं, और इसके उलट भी हो सकता है.'

'जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, ये सब रिसर्च वाली चीजें हैं. यहां तक कि अगर आप 26/11 के हमले को ध्यान में रखो, तो भी आप इनकार नहीं कर सकते. वो हुआ था और हैंडलर्स और आतंकवादियों की वॉइस नोट्स स्क्रीन पर थे, वो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं, और साथ ही इंसान को बहुत निराश कर देते हैं, आखिर उन्होंने किया क्या था.'

26/11 हमले पर क्या बोले 'धुरंधर' एक्टर?

दानिश ने आगे कहा, 'अंदर बहुत सारे बंधक थे. जब सब कुछ मीडिया के जरिए देख रहे थे, टीवी पर चल रहा था, तो उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अंदर क्या-क्या झेल रहे होंगे. लेकिन जैसे ही वो वॉइस नोट सुना, जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तुरंत दिल पसीज गया. फौरन हमें उनका दर्द महसूस हो गया. और सोचो, अगर हम खुद उस वक्त वहां होते तो क्या होता? दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना बहुत जरूरी है. किसी का दर्द महसूस करना बहुत जरूरी है.'

दानिश आगे बताते हैं कि फिल्म में जिस तरह रणवीर सिंह ने उस पूरे सीन में एक्टिंग की, वो देखकर उन्हें हैरानी हुई. क्योंकि रणवीर ने वो इमोशन्स बेहद खूबसूरती से कैमरा के सामने प्रेजेंट किया. एक्टर ने कहा कि उन्होंने इस सीन के बाद तुरंत रणवीर को गले लगाया. बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' में दानिश पंडोर ने अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत के कजिन उजैर बलोच का रोल प्ले किया है.

---- समाप्त ----
