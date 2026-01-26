Border 2 के तूफान में भी डटकर खड़ी है 'धुरंधर', Republic Day पर फिर दिखाएगी दम!

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' 50 दिन बाद भी थिएटर्स में नए ट्रेंड सेट कर रही है. बॉक्स ऑफिस पर दमदार 7 हफ्ते बिता चुकी 'धुरंधर' का आठवां हफ्ता, सनी देओल की 'बॉर्डर 2' की रिलीज के साथ शुरू हुआ. शुक्रवार को 'बॉर्डर 2' के भौकाल के बीच 'धुरंधर' ने पहला ऐसा दिन देखा था जब इसका डेली कलेक्शन 1 करोड़ से कम रहा. लेकिन शनिवार-रविवार को इसने सॉलिड जंप लिया और फिर से 1 करोड़ के फिगर तक लौट आई. अब गणतंत्र दिवस यानी सोमवार को 'धुरंधर' फिर से दम दिखाने के लिए तैयार है.

और पढ़ें

'बॉर्डर 2' के धमाके से वीकेंड में उबरी 'धुरंधर'

शुक्रवार यानी 'बॉर्डर 2' की रिलीज का दिन, बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का 50वां दिन था. सनी देओल की बड़ी फिल्म के आने से 'धुरंधर' को नुकसान हुआ और इसका कलेक्शन 60 लाख तक ही पहुंचा. जबकि गुरुवार तक इसका कलेक्शन 1 करोड़ से ज्यादा चल रहा था. लेकिन शनिवार को 'धुरंधर' ने फिर साबित किया कि इसका क्रेज अभी भी दर्शकों में कम नहीं हुआ है.

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि शनिवार को 'धुरंधर' ने ऑलमोस्ट 50% का जंप लिया और 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन कर डाला. रविवार को 'धुरंधर' ने एक और तगड़ा जंप लिया और इसका कलेक्शन 1.5 करोड़ तक पहुंच गया. रणवीर की फिल्म ने 51वें और 52वें दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. इस वीकेंड में 'धुरंधर' ने 3 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया, जो 8वें वीकेंड में सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड है.

Advertisement

26 जनवरी को फिर दमदार होगा 'धुरंधर' का कलेक्शन

गणतंत्र दिवस के दिन देशभर में नेशनल हॉलिडे होता है. सुबह देशभक्ति के रंग में डूबने के बाद जनता छुट्टी मनाने के लिए थिएटर्स का रुख करने लगती है. भारत-पाकिस्तान की टेंशन को एक नए एंगल से दिखाने वाली 'धुरंधर' के लिए, गणतंत्र दिवस पर डिमांड फिर बढ़ती नजर आ रही है. टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माय शो का ट्रेंडिंग टिकर बताता है कि पिछले 24 घंटे में 'धुरंधर' के लिए 31 हजार से ज्यादा टिकट एडवांस में बुक हुए हैं.

गणतंत्र दिवस पर 'धुरंधर' के लिए जमकर बुक हुए टिकट (Photo: Screengrab/ BookMyShow)

'बॉर्डर 2' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बीच 'धुरंधर' के पास स्क्रीन्स कम बची हैं. लेकिन इसके बेहद लिमिटेड शोज के बावजूद, जनता में फिल्म देखने की एक्साइटमेंट कम नहीं हुई है. अनुमान लगाया जा सकता है कि इन लिमिटेड शोज से ही 'धुरंधर' के कलेक्शन में एक बार फिर बड़ा जंप आने वाला है और रिलीज के 53वें दिन इसका कलेक्शन 2 करोड़ के बहुत करीब पहुंच सकता है.

गणतंत्र दिवस की कमाई से 'धुरंधर' सोमवार को 890 करोड़ का आंकड़ा आराम से पार कर लेगी. 'बॉर्डर 2' के धमाके के बीच भी 'धुरंधर' को दर्शक मिल रहे हैं, ये साफ है. अब देखना ये है कि रणवीर सिंह की फिल्म आने वाले दिनों में धीरे-धीरे ही सही, 900 करोड़ तक पहुंच पाती है या नहीं.

---- समाप्त ----