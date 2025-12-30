scorecardresearch
 
धर्मेंद्र से अगस्त्य नंदा तक, फिल्म 'इक्कीस' के लिए किसे मिली कितनी फीस?

नए साल 2026 की शुरुआत काफी खास होने वाली है, क्योंकि 1 जनवरी को दिवंगत एक्टर और बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' रिलीज हो रही है. आइए जानते हैं इस फिल्म के लिए किस स्टार ने कितने पैसे वसूले हैं...

इक्कीस फिल्म में किसे मिली कितनी फीस? ( Photo: Screengrab)
परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की कहानी पर बेस्ड फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म देखने के लिए दर्शक बेताब हैं, क्योंकि ये लेजेंडरी दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. इक्कीस में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और एक्ट्रेस सिमर भाटिया लीड रोल में नजर आएंगे. 'इक्कीस' की रिलीज से पहले आइए जानते हैं कि इस फिल्म के लिए किस एक्टर को कितनी फीस मिली है. 

धर्मेंद्र

सबसे पहले बात करते हैं दिग्गज दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो धर्मेंद्र को उनकी आखिरी फिल्म के लिए 20 लाख रुपये फीस दी गई थी. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अगस्त्य नंदा
अमिताभ और जया बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा फिल्म 'इक्कीस' से अपना बिग स्क्रीन डेब्यू करने जा रहे हैं. वो फिल्म में लीड रोल में दिखेंगे. हालांकि, उनकी फीस ज्यादा नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के लिए अगस्त्य को सिर्फ 70 लाख रुपये मिले हैं. 

सिमर भाटिया
सिमर भाटिया फिल्म 'इक्कीस' में फीमेल लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म के लिए सिमर ने 5 लाख रुपये चार्ज किए हैं. 

 

जयदीप अहलावत
बॉलीवुड इंडस्ट्री के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में शुमार जयदीप अहलावत फिल्म इक्कीस में अहम किरदार में दिखेंगे. रिपोर्ट्स में बताया उन्हें इस फिल्म के लिए 50 लाख रुपये मिले हैं. 

इक्कीस कई मायनों में दर्शकों के लिए खास होने वाली है. सबसे खास बात ये है कि बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म को देखना दर्शकों के लिए काफी इमोशन्स से भरा होगा. वहीं दूसरी ओर इस फिल्म से अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया अपना बिग स्क्रीन डेब्यू करने वाले हैं. हर किसी की नजरें अब फिल्म की रिलीज पर टिकी हुई हैं. देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. तो आप देखने का जा रहे हैं ना इक्कीस का फर्स्ट डे फर्स्ट शो?

