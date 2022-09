Brahmastra Public Review: रणबीर-आलिया की ब्रह्मास्त्र में छाए शाहरुख, VFX की तारीफ, फैंस ने बताया ब्लॉकबस्टर

लंबे इंतजार और उत्साह के बाद आखिरकार फिल्म ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. डायरेक्टर अयान मुखर्जी की 10 साल की मेहनत से बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने लीड रोल निभाए हैं. इस फिल्म के चर्चे सालों से हो रहे हैं. अयान मुखर्जी ने साल 2017 में फिल्म का ऐलान कर फैंस को एक्साइटेड कर दिया था. इसके बाद साल-दर-साल फैंस के उत्साह में इजाफा होता रहा. अब जब फिल्म रिलीज हो गई है तो दर्शकों ने ट्विटर पर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना भी शुरू कर दिया है.

ट्विटर पर जनता का क्या है कहना?

कई यूजर्स ने फिल्म को देख लिया है. ब्रह्मास्त्र की फैन स्क्रीनिंग में कई दर्शक पहुंचे थे. ऐसे में देखने वालों ने अब ट्विटर पर अपनी सोच को जाहिर कर दिया है. एक यूजर ने कहा कि फिल्म को दो ही तरह के रिएक्शन मिलने वाले हैं. एक पॉजिटिव और एक बेहद निगेटिव. वैसे पिछले काफी समय से ब्रह्मास्त्र को बायकॉट का सामना भी करना पड़ रहा है. ऐसे में निगेटिव रिव्यू आना और ट्रोल्स का इसे कोसना कोई नई बात नहीं होगी. लेकिन कई ऐसे भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो फिल्म को पसंद कर रहे हैं और इसे लेकर अपनी असली राय शेयर कर रहे हैं. देखें ट्विटर पर दर्शकों ने ब्रह्मास्त्र के बारे में क्या कहा-

Standing ovation and Cheerful Claps by the audience clearly states that the film is blockbuster ..



Congratulations Team #Brahmastra



⭐⭐⭐⭐💫(4.5/5)#BrahmastraReview pic.twitter.com/ucUsqOoP7Z — Sentinel ! (@KattarKapoor) September 9, 2022

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️ (4/5)#Brahmastra is EXCELLENT! Matches the SKY HIGH expectations..🔥🔥 For the first time ever, I could visibly feel the versatility of a director…#AyanMukerji has been successful in crafting a masterpiece with the ability to feed the hype…#BrahmastraReview pic.twitter.com/o4HmRXT2kN — Nishit Shaw (@NishitShawHere) September 8, 2022

Finally, with struggle, watched #Brahmastra. Brilliant visual effects from primfocus. SRK cameo🙌🙌. BIG B intensity ✨. Ayan worked 10years on a story without a soul. Ranbir nd Alia could hv done better work. Overall Avg movie. NOT AT ALL EXCITED FOR PART 2. #BrahmastraReview — DHFM (@dhfm375) September 8, 2022

Finally movie flop 2.25/5#BrahmastraReview #BrahmastraMovie #BoycottBramhastraMovie pic.twitter.com/ks4zdwjrTl — Raghavendhra_official (@vallepuraghav) September 9, 2022

Impressive chemistry between Ranbir and Alia… Terrific Visuals 😮…Hollywood level… Screenplay was outstanding…. Ayan Mukerji never disappoint me honestly.

Definitely watch Brahmastra at your nearest movie theater #BrahmastraReview #Brahmashtra #Brahmastra #AyanMukerji pic.twitter.com/I6MhzbdD1H — Arjun (@Arjunmeranaam) September 9, 2022

Audience after first 30 min of Brahmastr:#brahmastrareview pic.twitter.com/nC8NNbVcme — Kangana Ranaut (@TeamKangana2) September 8, 2022

Brahmastra Part One: Shiva absolutely blew me away. My first experience with a Bollywood movie and this has me all in. It feels very Avengers/Marvel and the 2 hour and 40 minute runtime actually flew by. Packed with action and gorgeous visuals, it's a must watch!#Brahmastra pic.twitter.com/hYPF579te8 — Tessa Smith - Mama's Geeky (@MamasGeeky) September 8, 2022

#BrahmastraReview ⭐⭐⭐⭐1/2

4.5/5#Brahmastra is the next level hindi cinema blockbuster.

This is #AyanMukerji vision, concept and execution...and what a film he has made.

Every scene is EPIC like #SSRAJAMOULI films.

A visual spectacle based on Hindu🚩 mythology.

SPECTACULAR 🔥 pic.twitter.com/pXV5SfdaVc September 8, 2022

#Brahmastra Review:



Good 👌#RanbirKapoor & #AliaBhatt Were Good With A Terrific Chemistry 👍



Supporting Cast were apt & terrific 🔥



BGM 🥁



Cinematography & VFX Works 👏



Story is Decent & Screenplay Is Racy 👌



Rating: ⭐⭐⭐💫/5#BrahmastraReview #Brahmāstra pic.twitter.com/2MtzpMWHRG — Kumar Swayam (@KumarSwayam3) September 8, 2022

#Brahmastra SPECTACULAR in the way Epic storyline with superb screenplay each and every moments is interesting VFX is in another level #RanbirKapoor delivered career best act #AliaBhatt also done fab job hats off to Ayan Mukherjee.

Rate - ⭐⭐⭐⭐1/2 (4.5/5)#BrahmastraReview pic.twitter.com/X2321ozwzV — BOLLYWOOD BUDDIE (@BollywoodBuddie) September 8, 2022

फिल्म ब्रह्मास्त्र को डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने बनाया है. फिल्म के निर्देशक होने के साथ-साथ अयान इसके लेखक भी हैं. ब्रह्मास्त्र के साथ अयान ने अस्त्रवर्स (Astraverse) यानी अस्त्रों की दुनिया को बनाने की कोशिश की है. ये फिल्म भारत की माइथोलॉजी पर आधारित है. फिल्म में पौराणिक कथाओं से जुड़े अस्त्रों को दिखाया गया है. रणबीर कपूर का किरदार शिवा आग से अपने रिश्ते का सच जानने और समझने की कोशिश करता है. बाद में उसे पता चलता है कि असल में वह 'अग्नि अस्त्र' है.

रणबीर के साथ फिल्म में आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय हैं. मौनी यहां निगेटिव रोल में नजर आई हैं. उन्होंने जुनून का किरदार निभाया है, जिसकी जिंदगी का मकसद ब्रह्मास्त्र को पाना और अपने गुरु की मदद करना है. काली ताकतों का यह गुरु आखिर कौन है, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है. रणबीर संग अमिताभ, ब्रह्मास्त्र को बचाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि अगर ब्रह्मास्त्र काली शक्तियों के हाथ आया तो दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा.

धर्मा प्रोडक्शन बैनर तले बनी ब्रह्मास्त्र का बजट 400 करोड़ बताया जा रहा है. यह भारत की अभी तक की सबसे महंगी फिल्म कही जा रही है.