'बॉर्डर 2 से हुआ मेरा पुनर्जन्म', सनी देओल की फिल्म की सक्सेस से खुश अनु मलिक, हुए इमोशनल

म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक ने 'बॉर्डर 2' की सफलता पर बात की है. उन्होंने सनी देओल की फिल्म के लिए खुशी जताते हुए एक बेहद इमोशनल बात कही. अनु मलिक ने कहा कि इस फिल्म से उनका पुनर्जन्म हुआ है.

बॉर्डर 2 की सक्सेस पर बोले अनु मलिक (Photo: Instagram@anumalikmusic/iamsunnydeol)
डायरेक्टर जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर', जो 1997 में आई थी, आज 28 सालों बाद भी थिएटर्स में अपना जादू बिखेर रही है. 'बॉर्डर 2' को लोगों का वही प्यार मिल रहा है, जो पहली फिल्म को मिला था. बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल स्टारर बंपर कमाई कर रही है. केवल 10 दिनों में इस फिल्म ने 300 करोड़ पार कर लिए हैं. ऐसे में कंपोजर अनु मलिक बेहद खुश हैं. 

'बॉर्डर 2' की सफलता पर अनु मलिक का रिएक्शन

'बॉर्डर 2' की जबरदस्त कामयाबी से बहुत खुश अनु मलिक ने फैंस का दिल से शुक्रिया अदा किया. अनु मलिक ने पहली बॉर्डर के मशहूर 'संदेशे आते हैं', 'हिंदुस्तान मेरी जान', 'जाते हुए लम्हों' जैसी गाने बनाए थे. अब उन्होंने कहा कि ये फिल्म और इसके गाने उनके लिए जैसे नई जिंदगी और नया करियर शुरू करने जैसा है.

इंडिया टुडे/आजतक को दिए खास इंटरव्यू में अनु मलिक ने कहा, 'बॉर्डर 2 की सफलता से मैं बहुत खुश हूं. लोगों का फिर से पुराना प्यार जाग गया है. बहुत सारे लोग मैसेज और डीएम कर रहे हैं कि सर, संदेश आते हैं अभी भी दिल से नहीं निकल रहा. मैं भूषण कुमार जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पुराने गाने फिर से रखे और मुझे क्रेडिट दिया. मेरे लिए ये अनु मलिक का पुनर्जन्म जैसा है.'

क्यों 'बॉर्डर 2' को अपना पुनर्जन्म बोले अनु मलिक?

उन्होंने आगे कहा, 'मैं इसे पुर्नजन्म कहता हूं क्योंकि 1997 में फिल्म आई थी तो गाने बहुत हिट हुए थे, और अब 2026 में भी वही प्यार है. जावेद अख्तर साहब को उन खूबसूरत बोलों के लिए दिल से शुक्रिया, और जेपी दत्ता साहब को इस फिल्म देने के लिए हमेशा आभारी रहूंगा. ये बातें मैं दिखावे के लिए नहीं कह रहा, सीधे दिल से निकल रही हैं.'

अनु मलिक ने बताया कि उन्हें देश और हमारी फौज (आर्मी, नेवी, एयर फोर्स) से बहुत गहरा लगाव है, 'मैं बचपन से देश का दीवाना हूं. मैंने तो पहले लिखा था ईस्ट ऑर वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट. मुझे इंडिया बहुत प्यारा है और हमारी फौज मेरे लिए हीरो हैं. जेपी दत्ता साहब मुझे फौजियों की कुर्बानी की कहानियां सुनाते थे, और गाने लिखते वक्त मैं रो पड़ता था क्योंकि उनका दर्द और समर्पण मुझे महसूस होता था.'

अनु मलिक ने 'संदेशे आते हैं' गाने को किया याद 

अनु मलिक ने अंत में 'संदेशे आते हैं' गाने को रिकॉर्ड के दिन याद करते हुए कहा, 'उस गाने को रिकॉर्ड करते वक्त मेरे गले से खून बह रहा था. लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ वो गाना रिकॉर्ड हुआ था. रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम लाइव गा रहे थे, जेपी दत्ता साहब मौजूद थे, और 70-100 लोगों का ऑर्केस्ट्रा था. उस जमाने में ऐसा करना बहुत मुश्किल था. 1997 में वो 15 मिनट का गाना था. लोग कहते थे जब तक सूरज-चांद रहेंगे, ये गाना चलता रहेगा. आज भी वही प्यार मेरे साथ है.' 

बात करें फिल्म 'बॉर्डर 2' की, तो इसके गाने मिथून ने कंपोज किए हैं. इस फिल्म में सनी देओल के साथ-साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी मौजूद हैं. इसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. वहीं जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता फिल्म की प्रोड्यूसर हैं. 

---- समाप्त ----
स्टोरी इनपुट- प्राची आर्या
