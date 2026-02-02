scorecardresearch
 
'बॉर्डर 2' 300 करोड़ पार, मगर सुनील शेट्टी ने अब तक नहीं देखी बेटे की फि‍ल्म, अहान बोले- घबराए हैं...

अहान शेट्टी जिन्हें 'बॉर्डर 2' के लिए काफी तारीफें मिल रही हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि उनके पिता सुनील शेट्टी ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है. अहान ने इंडिया टुडे/आजतक से इसके पीछे का असली कारण साझा किया है.

अहान शेट्टी की 'बॉर्डर 2' (Photo: Instagram/ahan.shetty)
सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. महज 10 दिनों में फिल्म ने 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है. ये अपने आप में ही एक दमदार रिकॉर्ड है, जिससे फिल्म की पूरी टीम बेहद खुश है. 'बॉर्डर 2' को मिल रहे इतने प्यार के बीच फिल्म के एक्टर अहान शेट्टी ने इंडिया टुडे/आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है.

'बॉर्डर 2' की सफलता पर क्या बोले अहान शेट्टी?

सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी के लिए 'बॉर्डर 2' कोई साधारण फिल्म नहीं थी. ये उनके लिए एक विरासत, भावना और एक पूरा चक्कर पूरा होने जैसा पल है, जिसमें बहुत सारा भावुक बोझ भी है. क्योंकि पहली बॉर्डर फिल्म भारतीय सिनेमा में बहुत खास जगह रखती है. अहान के लिए ये और भी खास है क्योंकि उनके पापा सुनील शेट्टी भी उसी पुरानी फिल्म का हिस्सा थे. 

अहान ने हमें बताया कि फिल्म साइन करने के बाद उनके पापा सुनील ने पूरे प्रोसेस में उनका बहुत साथ दिया और बेहद सपोर्टिव रहे. उन्होंने कहा, 'पापा हमेशा कहते हैं कि बस अपने काम के साथ ईमानदार रहो और मेहनत करते रहो. जब सब कुछ खत्म हुआ तो वो भावुक हो गए. पहला टीजर देखकर वो रो पड़े. जैसे-जैसे पोस्टर, ट्रेलर आते गए, वो और ज्यादा इमोशनल होते गए. रिलीज के दिन तक तो बहुत ज्यादा.'

अहान ने बताया कि बॉर्डर 2 की रिलीज से एक हफ्ते पहले तक उनके पिता ने फिल्म नहीं देखी थी. एक्टर भावुक होकर बोले, 'स्क्रीनिंग के दौरान वो इतने घबराए हुए थे कि पापा और मेरी बहन अथिया दोनों बाहर ही बैठे रहे. फिल्म देखी ही नहीं. लेकिन अब जल्दी देखेंगे. अथिया अकेले देखना चाहती थी, बाद में उसने देख ली. मुझे लगा वो रिलीज के समय मुझसे भी ज्यादा टेंशन ले रही थी. लेकिन हां, सबको फिल्म बहुत पसंद आई. सब इमोशनल हुए और अच्छा लगा.'

परिवार के सपोर्ट से भावुक हुए अहान

सुनील शेट्टी के बेटे ने आगे अपने परिवार को भी धन्यवाद कहा, जिन्होंने उन्हें चार साल तक लगातार सपोर्ट किया जब वो बहुत मुश्किल में थे. अहान ने कहा, 'वो चार साल बहुत मुश्किल थे. मेरी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हुईं जिससे मैं पूरी तरह टूट गया था. लेकिन मेरे दोस्त और परिवार मेरे लिए पत्थर की तरह मजबूत रहे. वो मेरी नींव बनें. उन्हीं की वजह से मैं बेहतर इंसान बना और आज जो भी हूं, उसी सफर की वजह से हूं.' 

अहान से आगे पूछा गया कि 'बॉर्डर 2' के साथ लोगों ने उनकी तुलना उनके पापा से की, जो कि बॉर्डर की आइकॉनिक परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हैं. इसपर एक्टर मुस्कुराते हुए कहा, 'मुझे पता था कि तुलना होगी. लोग पूछते रहते थे कि प्रेशर कैसा लग रहा है. मैंने कोशिश की कि वो प्रेशर मैं अपने अंदर तक ना आने दूं. मैंने बस अपना बेस्ट दिया, खुद के साथ ईमानदार रहा और ऑडियंस के साथ भी. मुझे लगता है मैंने ठीक-ठाक काम किया.' 

पिता के आइकॉनिक सीन को दोहराना अहान के लिए था कितना मुश्किल?

फिल्म के क्लाइमेक्स में एक इमोशनल और सरप्राइज मोमेंट है जहां अहान और सुनील शेट्टी एक तरह से साथ स्क्रीन पर आए. इसपर उन्होंने कहा, 'लोग सालों से पूछते थे कि पापा-बेटा कभी साथ स्क्रीन पर आएंगे क्या? हम दोनों कहते थे कि शायद कभी, एक दिन. और फिर बॉर्डर जैसी फिल्म में ऐसा हुआ, ये बहुत बड़ा मतलब रखता है.'

'बॉर्डर 2' में अहान ने अपने पापा सुनील शेट्टी का आइकॉनिक डायलॉग 'मां शक्ति, शक्ति दो मां' भी कहा, जो एक सरप्राइज के साथ-साथ पुरानी यादें भी ताजा करती है. जब अहान से इस सीन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'जब डायरेक्टर अनुराग सर ने मुझे ये बात बताई तो मैं चौंक गया. मन में आया कि ओह माय गॉड, मैं पापा जैसा कैसे कर पाऊंगा? लेकिन मुझे लगता है मैंने अच्छा किया. ऑडियंस की रिएक्शन से यही पता चल रहा है.'

अंत में अहान ने पहली बॉर्डर फिल्म पर भी बात की. उन्होंने बताया कि वो मजह दो साल के थे, तबसे ये फिल्म उनके दिमाग में छपी है. इस फिल्म ने उन्हें इंडियन आर्मी के लिए प्यार और इज्जत दोनों महसूस कराया. एक्टर ने कहा, 'जब मैंने ठीक से समझकर देखी, तब मैं चार-पांच साल का था. बस आर्मी से बहुत प्यार हो गया. शुरुआत में मेरा सपना था आर्मी जॉइन करना. फिर स्कूल में ड्रामा शुरू हुआ तो एक्टिंग से प्यार हो गया. लेकिन हमेशा मन में था कि आर्म्ड फोर्सेस का कुछ रिप्रेजेंट करूं. इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ये उनके लिए छोटी-सी श्रद्धांजलि है और जो वो हमारे लिए करते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू.'

