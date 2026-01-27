सनी देओल की Border 2 ने मंडे को मचाया गदर, किया ताबड़तोड़ कलेक्शन, पर नहीं तोड़ पाई शाहरुख का ये रिकॉर्ड!

पहले दिन से थिएटर्स में जमकर दम दिखा रही सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने सोमवार को तो जैसे गदर ही मचा दिया. गणतंत्र दिवस के नेशनल हॉलिडे पर 'बॉर्डर 2' का क्रेज इतना तगड़ा रहा कि दोपहर बाद थिएटर्स में टिकट मिलना मुश्किल हो गया. जनता के इस बेशुमार प्यार ने 'बॉर्डर 2' को एक बॉक्स ऑफिस सुनामी में बदल दिया और मंडे को फिल्म ने एक ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया. लेकिन फिर भी सनी की 'बॉर्डर 2', शाहरुख खान का एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई.
'बॉर्डर 2' का मंडे धमाका
पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की पावर साबित कर रही 'बॉर्डर 2' तगड़ी कमाई कर रही है. पॉजिटिव रिव्यूज और जनता से मिले शानदार वर्ड ऑफ माउथ के दम पर इसने ऑलमोस्ट 130 करोड़ रुपये का नेट वीकेंड कलेक्शन कर डाला. मगर मंडे को तो 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ही बन गई. टिकट्स की डिमांड ऐसी बढ़ी कि कई थिएटर्स को लेट नाइट शो खोलने पड़े.
कई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स दिन भर हाउसफुल रहे और दर्शकों की डिमांड के आगे इनकी कैपेसिटी कम पड़ गई. 'बॉर्डर 2' के मेकर्स का ऑफिशियल आंकड़ा बताता है कि फिल्म ने मंडे को 63.59 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर डाला. ये हिंदी फिल्मों के इतिहास का सबसे बड़ा मंडे कलेक्शन है. ये रिकॉर्ड बनाने के रास्ते में 'बॉर्डर 2' ने सलमान खान की 'टाइगर 3' (58 करोड़) और अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. मगर इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बावजूद 'बॉर्डर 2' शाहरुख की एक फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी.
शाहरुख के नाम है गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा कलेक्शन
2015 के बाद से ही रिपब्लिक डे वाला वीकेंड बॉक्स ऑफिस के लिए धमाकेदार कमाई लेकर आता रहा है. इस वीकेंड को टारगेट करते हुए 'बेबी', 'एयरलिफ्ट', 'पद्मावत' और 'फाइटर' जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं. रिपब्लिक डे से पहले ही अगर फिल्म भौकाल बना चुकी है तो छुट्टी वाले दिन तगड़ा जंप मिलता है. यानी अगर फिल्म सॉलिड है तो 26 जनवरी का दिन बॉक्स ऑफिस के लिए तगड़ा कलेक्शन लेकर आता है.
बॉलीवुड की रिपब्लिक डे रिलीज फिल्मों की बात करें तो 2023 में आई शाहरुख की 'पठान' अभी तक 26 जनवरी के दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई है. 'पठान' तीन भाषाओं में 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई थी. 26 जनवरी को इसने सिर्फ हिंदी में 68 करोड़, और सारे वर्जन मिलाकर 70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. इसके बाद दूसरे नंबर पर 41 करोड़ के साथ ऋतिक रोशन की 'फाइटर' (2024) थी.
'बॉर्डर 2' ने 63 करोड़ से ज्यादा नेट मंडे कलेक्शन के साथ 'फाइटर' को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है. मगर ये 'पठान' से थोड़ी पीछे छूट गई है. शाहरुख की 'पठान' अभी भी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म है.
हालांकि, 'पठान' का क्रेज इतना तगड़ा होने के पीछे एक बड़ी वजह शाहरुख का ऑनस्क्रीन कमबैक था. चार साल बाद उनका बड़े पर्दे पर लौटना, जनता की एक्साइटमेंट की एक बड़ी वजह थी. 'बॉर्डर 2' शाहरुख की फिल्म से पीछे जरूर है, लेकिन अपनी जगह बॉक्स ऑफिस पर इसका ट्रेंड बहुत तगड़ा चल रहा है. आने वाले दिनों में ये फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.