scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Border 2 सिर्फ 8 दिन में 250 करोड़ पार! सनी की संगत में वरुण-दिलजीत को मिली करियर की बेस्ट फिल्म

‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही 250 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. 8वें दिन भी मजबूत होल्ड बताता है कि सनी देओल की फिल्म का क्रेज खत्म नहीं हुआ है. वीकेंड पर जंप के साथ अब ये फिल्म 300 करोड़ की तैयारी में है.

Advertisement
X
'बॉर्डर 2' चली 250 करोड़ पार (Photo: Instagram/@tseries.official)
'बॉर्डर 2' चली 250 करोड़ पार (Photo: Instagram/@tseries.official)

सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने पहला हफ्ता दमदार कलेक्शन के साथ पूरा कर लिया था. शुक्रवार से थिएटर्स में ‘बॉर्डर 2’ का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ और 8वें दिन भी फिल्म ने खूब दर्शक बटोरे. सनी देओल और उनके यंग साथियों दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी का काम लगातार दर्शकों को थिएटर्स तक ला रहा है. जनता के इस प्यार का असर है कि दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही ‘बॉर्डर 2’ ने एक बड़ा बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क पार कर लिया है.

8 दिन में 250 करोड़ पार ‘बॉर्डर 2’
बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री करने वाली ‘बॉर्डर 2’ ने पहले 4 दिन तो जमकर कमाई की ही. वर्किंग डेज़ में भी फिल्म लगातार भीड़ जुटाती रही. पॉजिटिव रिव्यूज़ और जनता के तगड़े वर्ड ऑफ माउथ ने लगातार ‘बॉर्डर 2’ को पुश देना जारी रखा. गुरुवार को 13 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ ‘बॉर्डर 2’ ने 7 दिन में ऑलमोस्ट 245 करोड़ का टोटल छू लिया था. ओपनिंग वीक में सनी की फिल्म का टोटल कलेक्शन 244.97 करोड़ रहा.

गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को फिल्मों का कलेक्शन कम होना एक कॉमन ट्रेंड है. लेकिन ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि ‘बॉर्डर 2’ ने शुक्रवार यानी 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर गुरुवार जितना ही होल्ड बनाए रखा. 8वें दिन का कलेक्शन 13 करोड़ के आसपास ही है. ‘बॉर्डर 2’ सिर्फ 8 दिनों में ही 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और इसका टोटल कलेक्शन अब 257 करोड़ के करीब पहुंच गया है.

सम्बंधित ख़बरें

mardaani 3 day 1 box office collection: rani mukerji's top solo opening
Border 2 के तूफान में भी डटी Mardaani 3! रानी को मिली बेस्ट सोलो ओपनिंग
Shyam Pathak,Sunny Deol
Film Wrap: 'बॉर्डर 2' ने 'धुरंधर' को छोड़ा पीछे, पोपटलाल की शादी पर ट्रोल हुए 'तारक मेहता' मेकर्स
border 2 box office collection: beats dhurandhar in 7 days, nears 300 crores
Border 2 ने Dhurandhar को छोड़ा पीछे, अब 300 करोड़ नहीं दूर
Paramvir cheema in border 2
बॉर्डर 2 करने से हिचका एक्टर, सनी देओल-वरुण धवन के बीच खो जाने का था डर
Yuvraj Singh,Sunny Deol
Film Wrap: पत्नी की मदद से पिता का दिया दर्द भूले युवराज, 'बॉर्डर 2' की कमाई पर लगा ब्रेक
Advertisement

वरुण, दिलजीत, अहान की सबसे बड़ी फिल्म
सनी देओल के धमाकेदार अवतार के साथ चलते हुए ‘बॉर्डर 2’ के तीनों यंग एक्टर्स भी बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस का हिस्सा बन गए हैं. वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के करियर की ये सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. जहां अहान की ये सिर्फ दूसरी फिल्म है, वहीं वरुण और दिलजीत पहले भी ऐसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं जहां उनके साथ कोई सीनियर बॉलीवुड स्टार लीड हीरो था.

वरुण के करियर की सबसे बड़ी फिल्म अब तक शाहरुख खान के साथ उनकी फिल्म ‘दिलवाले’ थी. 2015 में आई इस फिल्म ने 148 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन किया था. दूसरी तरफ, दिलजीत दोसांझ ने अक्षय कुमार के साथ ‘गुड न्यूज’ जैसी बेहतरीन हिट दी है. 2019 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 205 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन किया था. अहान शेट्टी की पहली फिल्म ‘तड़प’ 2021 में आई थी. लॉकडाउन के ठीक बाद रिलीज हुई इस फिल्म को कुछ खास ऑडियंस नहीं मिली थी. 30 करोड़ से भी कम कलेक्शन के साथ अहान की डेब्यू फिल्म फ्लॉप हो गई थी.

‘बॉर्डर 2’ से सनी देओल की संगत में वरुण ने पहली बार 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क पार किया है. वहीं दिलजीत भी अब 200 करोड़ से 250 करोड़ क्लब तक पहुंच चुके हैं. अहान के करियर की दूसरी ही फिल्म ‘बॉर्डर 2’ जैसी धमाकेदार हिट है. फिल्म देखने वाले जानते हैं कि ‘बॉर्डर 2’ के सबसे बड़े स्टार भले सनी देओल हैं, मगर ये जितनी सनी की फिल्म है उतनी ही तीनों यंग स्टार्स की भी.

Advertisement

‘बॉर्डर 2’ जल्द ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने जा रही है. अब देखना है कि ये ब्लॉकबस्टर सक्सेस तीनों यंग स्टार्स के करियर को कैसे और ऊपर ले जाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement