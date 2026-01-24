Border 2 के अक्षय खन्ना साबित होंगे अहान शेट्टी? सेम है दोनों के करियर की शुरुआत

सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ थिएटर्स में पहुंच चुकी है. रिव्यूज और रिएक्शंस में फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. ‘बॉर्डर 2’ में लोग सनी देओल की तारीफ तो जमकर कर ही रहे हैं, मगर उनके साथ तीनों यंग एक्टर्स वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी को भी सराहा जा रहा है. वरुण और दिलजीत तो करीब एक दशक से अपने काम से इंप्रेस करते आ रहे हैं. लेकिन सिर्फ एक फिल्म के साथ 4 साल निकाल चुके अहान शेट्टी के लिए ‘बॉर्डर 2’ कमाल कर सकती है. दिलचस्प ये है कि अहान के करियर की शुरुआत, 1997 में आई पहली ‘बॉर्डर’ से फेम पाने वाले अक्षय खन्ना जैसी है.

कैसा है ‘बॉर्डर 2’ में अहान का काम?

‘बॉर्डर 2’ इमोशन पर तगड़ा फोकस करने वाली फिल्म है और अगर ये यंग एक्टर्स अपने काम पर खरे नहीं उतरते तो फिल्म का एक बड़ा हिस्सा कमजोर पड़ जाता. डायरेक्टर अनुराग सिंह ने अपनी यंग ब्रिगेड पर भी पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें भारी सीन्स दिए हैं. अहान, वरुण और दिलजीत के किरदार ट्रेनिंग एकेडमी के दिनों से ही दोस्त हैं. ‘बॉर्डर 2’ के इस हिस्से में वरुण और दिलजीत की शैतानियां नजर आती हैं. लेकिन अहान को तीनों में ज्यादा मैच्योर रोल मिला है.

ट्रेनिंग के दिनों में वो अपने दोनों शैतान दोस्तों के बीच बैलेंस बनाते दिखते हैं. कहानी आगे बढ़ने पर उन्हें सबसे पहले शादीशुदा दिखाया गया है. युद्ध में जाने से पहले उनका किरदार अपनी पत्नी और बच्ची के साथ एक सीक्वेंस में नजर आता है. इस सीन में अहान की मैच्योरिटी झलकती है. ‘बॉर्डर 2’ का ये सीक्वेंस इमोशनल है और युद्ध पर जाते एक ऑफिसर के इमोशंस दिखाता है. इस सीन में अगर अहान हल्के पड़ते तो इमोशन भी हल्का पड़ जाता.

‘बॉर्डर’, अक्षय खन्ना और अहान शेट्टी

सुनील शेट्टी के बेटे अहान का बॉलीवुड डेब्यू 2021 में हुआ था. ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई’ जैसी फिल्में बना चुके मिलन लुथरिया की फिल्म ‘तड़प’ से उनका डेब्यू हुआ था. फिल्म एक्शन की भरमार वाली रेगुलर यंग रोमांस ड्रामा थी. बॉक्स ऑफिस पर ‘तड़प’ बुरी तरह फ्लॉप रही थी, मगर इसकी एक वजह रिलीज की टाइमिंग भी थी. ‘तड़प’ दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी जब लॉकडाउन के बाद जनता पूरी तरह थिएटर्स नहीं लौटी थी.

‘तड़प’ फ्लॉप जरूर रही, मगर रिव्यूज में अहान के डेब्यू को इंप्रेसिव कहा गया था. उनकी इंटेन्स परफॉर्मेंस और एक्शन की तारीफ हुई थी. ये मामला ठीक वैसा ही है जैसे विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने फ्लॉप फिल्म ‘हिमालय पुत्र’ से डेब्यू किया था. लेकिन उनके काम की तारीफ हुई और एक जाने-माने अवॉर्ड शो में उन्हें बेस्ट डेब्यू का अवॉर्ड भी मिला था. इसी तरह ‘तड़प’ के लिए अहान को भी बेस्ट डेब्यू का अवॉर्ड मिल चुका है.

अक्षय खन्ना की दूसरी फिल्म ‘बॉर्डर’ थी. अहान शेट्टी की दूसरी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ है. ‘बॉर्डर’ में अक्षय खन्ना को पहली बार अपना एक्टिंग टैलेंट दमदार तरीके से दिखाने का मौका मिला था. उनका किरदार धर्मवीर, ‘बॉर्डर’ में लोगों की सबसे फेवरेट चीजों में से एक है. अक्षय खन्ना की चार्मिंग स्क्रीन प्रेजेंस भी इस किरदार में लोगों को बहुत पसंद आई थी.

अहान शेट्टी ट्रेडिशनल तौर पर अक्षय खन्ना की तरह चार्मिंग नहीं कहे जा सकते. मगर उनकी दमदार पर्सनालिटी का अपना एक सॉलिड स्क्रीन प्रेजेंस है. अहान का किरदार ‘बॉर्डर 2’ में उतने शेड्स एक्सप्लोर नहीं करता, जितने अक्षय के किरदार ने 30 साल पहले किए थे. लेकिन किरदार के हिसाब से अहान को जो काम मिला है, उसमें वो सूट करते हैं.

बड़ी मल्टी-स्टारर फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जिन एक्टर्स को पहले नोटिस नहीं किया जा रहा होता, बड़ी फिल्म में आने से कई बार उनका काम जनता और दूसरे फिल्ममेकर्स की नजर में आ जाता है. ‘बॉर्डर 2’ में अहान को तारीफें तो मिलेंगी ही और मिल भी रही हैं. अब देखना है कि बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने जा रही ‘बॉर्डर 2’ जैसी बड़ी फिल्म उनके करियर को नया पुश दे पाती है या नहीं.

