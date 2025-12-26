scorecardresearch
 
करोड़ों में सलमान की नेटवर्थ, एक्टिंग के अलावा जानें क्या-क्या करते हैं सलमान खान

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान फिल्मों में एक्टिंग के अलावा भी कई और दूसरे कामों से जुड़े हुए है. जहां वो न सिर्फ लोगों की मदद करते हैं बल्कि अच्छी खासी कमाई भी करते हैं. ये कहना भी ठीक ही होगा कि वे एक्टिंग के साथ-साथ एक सफल बिजनेसमैन भी हैं.

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Photo: X/@BeingSalmanKhan)
बॉलीवुड एक्टर्स का करियर काफी उतार-चढ़ाव भरा होता है. जरूरी नहीं कि किसी भी एक्टर की हर फिल्म सुपरहिट हो. इसलिए कई बॉलीवुड एक्टर का साइड बिजनेस होता है. जिससे वो काफी पैसा कमाते हैं. 60 साल के हो चुके सलमान खान की नेटवर्थ इस समय लगभग 3000 करोड़ रुपये है. जिसमें से आधा पैसा उन्होंने बिजनेस से कमाया है. 

बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में एस एक सलमान खान ने एक्टिंग करियर के अलावा रियल स्टेट, फिटनेस वेंचर्स और लाइफ स्टाइल ब्रांड्स से भी काफी कमाई की है. आइये आपको बताते हैं सलमान खान ने एक्टिंग के अलावा और कहां-कहां किन कामों में एक्टिव है.

बीइंग ह्यूमन (Being Human) 
सलमान खान ने 2007 में 'बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन' (Being Human Foundation) की स्थापना की, जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काम करता है. ये हार्ट सर्जरी, क्रैनियोफेशियल ट्रीटमेंट, आई कैंप्स और कैंसर पेशेंट्स की मदद करती है. ब्रांड की सेल्स से फंडिंग होती है. सबसे खास बात यह फाउंडेशन अलग रेवेन्यू मॉडल पर काम करता है. लोगों से डोनेशन लेने के बजाए बीइंग ह्यूमन के कपड़े ऑनलाइन और स्टोर पर बेचकर पैसे जुटाए जाते हैं. जब से इस फाउंडेशन की स्थापना हुई है तब से इसके प्रमोशन का जिम्मा खुद सलमान ने ही उठाया है.

SK-27 जिम और फिटनेस इक्विपमेंट
फिटनेस सिर्फ सलमान के लिए एक शौक नहीं है, यह उनकी पहचान है. 2019 में, उन्होंने पूरे भारत में जिम की एक चेन SK-27 लॉन्च की. वह यहीं नहीं रुके. इसके तुरंत बाद उन्होंने फिटनेस इक्विपमेंट की अपनी लाइन भी लॉन्च की, जिससे उनका पैशन एक नए लेवल पर पहुंच गया. यह बिजनेस और पर्सनल दोनों है और साथ ही पूरे देश में स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा दे रहा है.

इसके अलावा एक्टर ने 2019 में 'बीइंग स्ट्रॉन्ग' नाम से फिटनेस Equipment की अपनी रेंज लॉन्च की. उन्होंने मुंबई, नोएडा, इंदौर, कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में कई जिम भी खोले हैं.

सलमान खान प्रोडक्शन हाउस 
सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स (SKF) है, जिसकी स्थापना उन्होंने 2011 में की थी.
उन्होंने अपने प्रोडक्शन बैनर तहत कई हिंदी फिल्में बनाई. जिसमें चिल्लर पार्टी से लेकर बजरंगी भाईजान तक शामिल हैं. चिल्लर पार्टी ने तो सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म सहित 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे.

टीवी शो होस्टिंग 
सलमान खान 2010 से Bigg Boss होस्ट कर रहे हैं. जो इंडिया का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो है. हर सीजन में उनकी होस्टिंग से शो को बड़ा बूस्ट मिलता है. बिग बॉस 19 सीजन भी सलमान ही होस्टिंग में काफी पॉपुलर हुआ. सूत्रों की मानें तो एक्टर ने 45-50 करोड़ प्रति सप्ताह तक फीस ली. हालांकि मेकर्स ने सलमान की फीस के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट सीधे JioHotstar के साथ है.
बिग बॉस से पहले उन्होंने रियलिटी गेम शो '10 का दम' भी होस्ट किया था.

पेंटिंग बनाने का है शौक
सलमान खान को सिंगिंग के अलावा पेंटिंग बनाने का भी काफी शौक हैं. सलमान अच्छी खासी पेंटिंग कर लेते हैं जो फेमस भी है. उनकी आर्टवर्क काफी क्रिएटिव होती है. अपनी खास पेंटिंग सलमान खान अपने करीबियों को तोहफे में देते हैं. इसके अलावा वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग को सेल भी करत हैं.  जो भी उस पेंटिंग से मुनाफा मिलता है, वो बीइंग ह्यूमन चैरिटी में ही जाता है. 

FRSH ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स 
FRSH सलमान खान का अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड है. जिसे उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लॉन्च किया था, जिसमें सैनिटाइजर पहला प्रोडक्ट था. इसके बाद ब्रांड ने परफ्यूम बॉडी वाइप्स भी लॉन्च किए.

एक साथ कई ब्रांड्स से जुड़े दबंग खान 
इन सब चीजों के अलावा सलमान खान सुजुकी, डाबर,पेप्सी & Appy Fizz, रिवाइटल एच, चिंगारी: शॉर्ट वीडियो ऐप, Dixcy Scott, रोटोमैक पेन, हीरो होंडा, ब्रिटानिया टाइगर बिस्किट, रियलमी समेत कई अन्य लोकप्रिय ब्रांडों से जुड़े हुए हैं, जिससे उनकी संपत्ति में करोड़ों रुपये का इजाफा हुआ है. TOI की रिपोर्ट की मानें तो एक्टर हर विज्ञापन के लगभग 6 करोड़ से 7 करोड़ रुपये लेते हैं. 

