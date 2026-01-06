scorecardresearch
 
Avengers Doomsday Teaser: 'एवेंजर्स डूम्सडे' में होगी X-Men की वापसी, धुआंधार टीजर देख होंगे बेताब

एक्स-मेन के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापस लौटने के साथ फैंस का जोश और बढ़ गया है. 'एवेंजर्स डूम्सडे' के टीजर में हॉलीवुड के सीनियर एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट और इयान मैकेलेन को प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो के रूप में देखा जा सकता है.

एक्स मेन की डूम्सडे में होगी वापसी (Photo: Youtube/Screengrab)
मार्वल की फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का नया टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर का मकसद फैंस के बीच हलचल मचाना था, जिसमें ये कामयाब हो गया है. डूम्सडे के नए टीजर में X-Men की वापसी को देखा जा सकता है. कॉमिक बुक कैरेक्टर प्रोफेसर एक्स उर्फ चार्ल्स जेवियर, मैग्नेटो और साइक्लॉप्स उर्फ स्कॉट समर्स की जोरदार वापसी पिक्चर में होने वाली है. इसी के साथ 'ओरिजिनल' एक्स-मेन इसमें लौट रहे हैं.

X-Men की हो रही वापसी

एक्स-मेन के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापस लौटने के साथ फैंस का जोश और बढ़ गया है. 'एवेंजर्स डूम्सडे' के टीजर में हॉलीवुड के सीनियर एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट और इयान मैकेलेन को प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो के रूप में देखा जा सकता है. दोनों एक्टर्स अपने रोल में वापसी को तैयार हैं. टीजर में प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो के बीच मौत के बारे में गंभीर बातचीत हो रही है. बैकग्राउंड में पैट्रिक की आवाज सुनी जा सकती है. वो कहते हैं, 'मौत हम सभी के लिए आती है. ये बात मैं पक्के तौर पर जानता हूं. सवाल ये नहीं है कि क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? सवाल ये है कि तुम कौन होगे जब तुम्हारी आंखें बंद होंगी.'

दोनों एक अंदर भरे घर में बैठे हैं. आप प्रोफेसर एक्स को अपनी कुर्सी पर देखते हैं. उनकी बात पूरी होने के बाद शतरंज का बोर्ड दिखाई देता है, जिसमें वो अपनी मानसिक शक्ति से राजा वाला पीस उठाते हैं. इसके बाद मैग्नेटो को देखा जाता है. प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो, बेहद बूढ़े हो चुके हैं. शतरंज का खेल खेलते हुए वो एक-दूसरे का हाथ थाम लेते हैं. ये सीन काफी इमोशनल है. इसमें आप अपने बचपन के सुपरहीरोज को साथ में बॉन्ड करते देख रहे हैं, जो कभी एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे.

टीजर का अंत काफी जबरदस्त मोड़ पर होता है. अंत में आपको एक्स-मैन साइक्लॉप्स उर्फ स्कॉट समर्स की झलक मिलती है. साइक्लॉप्स लड़ाई के मैदान में घुटने टेके हुए अपनी आंखों से चश्मा हटा देता है. इसके बाद उसकी आंखों से निकलने वाली लेजर चारों तरफ फैल जाती है और धमाके होने लगते हैं. ये अंतिम पल किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है. ये थ्रिलिंग टीजर फिल्म 'एवेंजर्स डूम्सडे' में एक्स मेन की वापसी के वादे के साथ खत्म होता है.

इससे पहले के फिल्म के दो टीजर आ चुके हैं. इनमें गॉड ऑफ थंडर थॉर (क्रिस हेम्सवर्थ) और कैप्टन अमेरिका उर्फ स्टीव रॉजर्स (क्रिस इवांस) की वापसी दिखाई गई थी. एक्स-मेन से लेकर फैंटास्टिक फोर तक, इस फिल्म में सभी मार्वल सुपरहीरो नजर आने वाले हैं. रॉबर्ट डाउनी जूनियर, पिक्चर में विलेन डॉक्टर डूम का किरदार निभाते दिखेंगे. 'एवेंजर्स डूम्सडे', 18 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.

