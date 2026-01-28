scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बॉलीवुड में चल रही है गड़बड़, अरिजीत सिंह ने कई बार दिया ह‍िंट, आख‍िर क्या है सच?

अरिजीत ने अपने प्लेबैक सिंगिंग न करने के फैसले को लेकर ट्वीट भी किया. उन्होंने बताया कि इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं. लेकिन इतने से कोि भी खुश नहीं है. अफवाहों के बाजार में सिंगर की कही पुरानी बातें, कुछ इंसाइडर स्टोरी संग कई चीजें वायरल हो रही हैं.

Advertisement
X
अरिजीत सिंह ने करियर में झेली दिक्कतें (Photo: Instagram/@arijitsingh)
अरिजीत सिंह ने करियर में झेली दिक्कतें (Photo: Instagram/@arijitsingh)

अरिजीत सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है. मंगलवार 27 जनवरी की शाम उन्होंने इंटरनेट पर ऐसा धमाका मचाया कि यूजर्स के आंसू निकल पड़े. और निकले भी क्यों न? बात ही इतनी बड़ी है. अरिजीत सिंह ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में ऐलान किया कि वो प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले रहे हैं. आने वाले प्रोजेक्ट्स में वो अपनी आवाज नहीं देंगे. हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिंगर, म्यूजिक की दुनिया को अलविदा कह रहे हैं.

अरिजीत ने अपने प्लेबैक सिंगिंग न करने के फैसले को लेकर ट्वीट भी किया. उन्होंने बताया कि इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं. इनमें से एक बोरियत है. वो एक ऐसे गानों और धुनों पर काम करते हुए बोर हो चुके हैं. दूसरा ये है कि वो किसी और की आवाज सुनकर उससे मोटिवेशन लेना चाहते हैं. अरिजीत ने तो कारण बता दिए, लेकिन इतने से कोई भी खुश नहीं है. अफवाहों के बाजार में सिंगर की कही पुरानी बातें, कुछ इंसाइडर स्टोरी संग कई चीजें वायरल हो रही हैं.

म्यूजिक इंडस्ट्री में पेमेंट इश्यू

सम्बंधित ख़बरें

Salman khan destroyed arijit singh career
सलमान की वजह से अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा गुड बाय?
arijit singh replaced his icol kk in aashiqui 2 that changed his life
जिस सिंगर से इंस्पायर हैं अरिजीत, उसी की जगह लेकर पहली बार किया था धमाका!
arijit singh
अरिजीत सिंह ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग? करीबी ने बताई वजह
Arijit Singh-Neha Kakkar
रियलिटी शो हारकर भी जमाई धाक, विनर्स से ज्यादा मशहूर ये सिंगर्स
Arijit Singh
Arijit Singh ने खोली थी Music Industries की ये पोल!

2023 में द म्यूजिक पॉडकास्ट में अरिजीत सिंह ने म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने को लेकर खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि संगीत जगत में अनफेयर पेमेंट का इश्यू चल रहा है, जो एक आर्टिस्ट की मौत है. अरिजीत सिंह, अपनी जनरेशन के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कलाकारों में से एक हैं. लेकिन उनका मानना था कि इंडस्ट्री में कई आर्टिस्ट ऐसे हैं, जिन्हें उनके मेहनत के बराबर पैसे नहीं दिए जा रहे.

Advertisement

उन्होंने कहा था, 'वो लोग अपने गेम में सही हैं. पूरा बिजनेस आर्टिस्ट के कंधों पर चलाया जाता है. एक कलाकार, एक बिजनेसमैन जितना प्रैक्टिकल नहीं है. लेकिन क्योंकि बिजनेस आर्टिस्ट पर निर्भर करता है, ऐसे में अगर सभी को लगता है कि ये नाइंसाफी है, तो फिर जरूर कुछ तो गलत होगा. लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए.'

इतना ही नहीं, सिंगर ने म्यूजिक लेबल्स के बारे में भी बात की थी. उन्होंने कहा, 'उन्हें कुछ चीजों को लेकर साफ रहना चाहिए. या तो जो काम हो रहा है उसके हिसाब से सही पैसे दो या फिर काम ही मत दो. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके काम के बराबर पेमेंट ही नहीं मिलती. हर चीज का मोल-भाव अंत में होता है.' उन्होंने समझाया था कि कैसे ये प्रोसेस 'शोषण करने वाला' बन जाता है. उन्होंने बताया था कि ज्यादातर बातें जुबानी तौर पर होती हैं. ऐसे में काम की बात कुछ और, और पैसों की कुछ और ही बन जाती है. आर्टिस्ट के लिए ये स्ट्रगल बेसिक लेवल पर होता है, जो अपनी कला के जरिए अपनी आजीविका कमाने की कोशिश कर रहा है और धीरे-धीरे उसका शोषण होने लगता है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arijit Singh (@arijitsingh)

बॉलीवुड में बनाया जाता है प्रेशर? 

अरिजीत का ये इंटरव्यू वायरल हो गया है. इस बीच रेडिट पर बॉलीवुड में सिंगर के काम में आई मुश्किलों को लेकर चर्चा गरमाई हुई है. एक पोस्ट के मुताबिक, अरिजीत का प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट को आध्यात्मिक निर्णय नहीं है. इसकी चर्चा मुंबई के म्यूजिक सर्कल में हो रही है कि सिंगर काफी वक्त से ऐसा करने की फिराक में थे. इसके पीछे उनकी बड़े लेबल्स के काम करने के तरीके से गहरी फ्रस्ट्रेशन है. पोस्ट की मानें तो एक बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर के क्रिएटिव माइक्रो मैनेजमेंट और अग्रेसिव कमर्शियल कॉल्स से सिंगर परेशान थे. हाल ही में अरिजीत सिंह ने एक देशभक्ति सॉन्ग के रीमेक को गाया था, जिसके लिए क्रिएटिव रूप से वो राजी नहीं थी, फिर भी उनसे इसे करने की उम्मीद की गई. ये वाकये ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के उनके निर्णय को और आसान बना दिया.

Advertisement

सलमान खान से हुई थी लड़ाई

अरिजीत सिंह ने अपने करियर में कई मुश्किलों का सामना किया है. आज भले ही वो बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स में से एक हों और उनकी आवाज सुनकर प्यार और दर्द को महसूस किया जाता हो, लेकिन एक वक्त पर उनकी असली आवाज किसी को पसंद नहीं थी. सिंगर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी आवाज को तोड़ा है. उन्होंने कहा था, 'गाला तोड़-तोड़कर टेक्स्चर बनाया मैंने. खुद को बहुत टॉर्चर किया ताकि आवाज का प्रोजेक्शन हो जाए.'

2014 में अरिजीत सिंह को फेम मिला था. फिल्म 'आशिकी 2' के गाने 'तुम ही हो' ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया. इसके बाद बॉलीवुड की रिलीज हुई हर फिल्म में गाना वही गाते थे. इस बीच 'तुम ही हो' के लिए उन्होंने बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवॉर्ड जीता था. उस सेरेमनी के होस्ट सलमान खान थे, जिन्होंने स्टेज पर अरिजीत से मस्ती की. हालांकि बदले में सिंगर का जवाब सलमान को पसंद नहीं आया था. तब सभी को लगा था कि फन बैंटर हो रहा है, लेकिन चीजें तब सीरियस हो गईं जब अरिजीत ने फिल्म 'सुल्तान' से अपना गाना 'जग घुमेया' ना हटाने की भीख सलमान खान से एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मांगी थी. बाद में सलमान पर अरिजीत का करियर खत्म करने की कोशिश के आरोप भी लगे.

Advertisement

फिल्म 'टाइगर 3' के दौरान सलमान खान ने अरिजीत सिंह से अपनी लड़ाई के खत्म होने का ऐलान किया था. उन्होंने अरिजीत की आवाज में 'लेके प्रभु का नाम' गाना रिलीज किया. बाद में बिग बॉस 19 के मंच पर सुपरस्टार ने कहा था कि उनकी और अरिजीत की दोस्ती दोबारा हो गई है. सलमान ने ये भी माना था कि उनकी तरफ से गलतफहमी के चलते दोनों आर्टिस्ट के बीच दिक्कत खड़ी हुई थी, जिसे अब सुलझा लिया गया है.

क्या है अरिजीत का आगे का प्लान?

रेडिट की पोस्ट और हिंदुस्तान टाइम्स और पिंकविला की खबरों की मानें तो अरिजीत सिंह जल्द बतौर डायरेक्टर अपना बॉलीवुड डेब्यू कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि सिंगर काफी वक्त से इस रोल को निभाने में दिलचस्पी रखते है, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिल रहा था. उनके पास ढेरों ऑफर भी थे, जिनपर वो काम नहीं कर पा रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरिजीत सिंह की इस नई फिल्म से एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा डेब्यू कर सकती हैं. इसमें अरिजीत का बेटा हीरो हो सकता है. देखना होगा कि आगे सिंगर क्या नया कदम उठाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement