अरिजीत के फैसले पर सिंगर ईला अरुण को यकीन, बोलीं- कभी पछतावा नहीं होगा...

बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से ब्रेक ले लिया. उन्होंने ऐलान किया कि वो अभी से कोई नया गाना नहीं गाएंगे. अरिजीत की इस अनाउंसमेंट ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया था. हर कोई हैरान था कि आखिर इतनी कम उम्र में सिंगर ने ऐसा फैसला क्यों लिया है. अब अरिजीत की टीचर रह चुकीं ईला अरुण ने भी सिंगर के ब्रेक पर रिएक्ट किया है.

'फेम गुरुकुल' के दिनों को याद कर क्या बोलीं अरिजीत की टीचर?

ईला अरुण साल 2005 में आए सिंगिंग रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' में बतौर जज शामिल थीं, जिससे अरिजीत सिंह ने अपने मेनस्ट्रीम सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी. इस शो में अरिजीत का सफर ज्यादा आगे नहीं जा पाया. लेकिन इस दौरान उन्हें ईला अरुण ने काफी सपोर्ट किया था. दोनों की एक क्लिप भी जमकर वायरल थी, जिसमें अरिजीत फूट-फूटकर रोते हुए नजर आए थे. अब न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ईला अरुण ने 'फेम गुरुकुल' के दिनों को याद करते हुए अरिजीत के सफर पर बात की.

उन्होंने कहा, 'फेम गुरुकुल में मुझे एक स्पेशल पावर मिली हुई थी. मैंने उसे (अरिजीत) तीन बार एविक्ट होने से बचाया था. फिर भी मुझे पता था कि वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है. जज जावेद भाई, शंकर महादेवन साहब और केके ने उसे बाहर कर दिया था. और जिस दिन वो एलिमिनेट हुआ, उसी दिन मैंने कहा था कि अरिजीत ही है लंबी रेस का घोड़ा. मुझे वो बहुत पसंद है. मैं उसे इस नए चैप्टर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं. मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ हैं.'

अरिजीत के ब्रेक से हैरान हैं ईला अरुण?

ईला अरुण ने अरिजीत के ब्रेक वाली न्यूज पर कहा, 'मैं तो हैरान रह गई. पिछले कुछ सालों में सारे अच्छे-खासे बॉलीवुड गाने उसी ने गाए हैं. उसके युवा फैंस बहुत दुखी हैं. इतनी सारी लड़कियों का दिल तोड़ दिया उसने. वो लगातार एक ही तरह के गाने गाता आ रहा था, इसलिए शायद अब कुछ नया करना चाहता है. शायद खुद को बार-बार दोहराना नहीं चाहता. जितना मैं उसे जानती हूं, वो किसी रेस में नहीं भागता. वो बहुत गहराई से आध्यात्मिक इंसान है. शायद वो अब थक गया है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है.'

'उसने देख लिया होगा कि दूसरे सिंगर उसकी नकल करने लगे हैं. शायद सोचा होगा कि बस बहुत हो गया. वो कम बोलने वाला आदमी है, लेकिन घमंडी नहीं है. वो अपने धुन में रहता है. शायद मन में आया होगा कि मेरा म्यूजिक इन पागलों से कहीं ज्यादा अच्छा है, और मुझे इनकी सुननी पड़ रही है. कुछ लोग इसे घमंड समझ सकते हैं. लेकिन कभी-कभी अगर कोई कलाकार घमंडी नहीं होता, तो लोग उसे हल्के में लेते हैं. मुझे उस पर पूरा भरोसा है. मैं उसका फैसला नहीं पूछ रही. मुझे नहीं लगता वो पछताएगा. कुछ सोच-समझ के ही लिया होगा इतना बड़ा फैसला. वो बहुत समझदार इंसान है.'

अरिजीत के स्टारडम पर ईला अरुण का रिएक्शन

ईला अरुण ने आगे अरिजीत की लाइफस्टाइल और उनके आगे आने वाले करियर चॉइसेस पर भी बात की. उनका कहना है कि शायद अरिजीत अगले संजय लीला भंसाली बन सकते हैं. सिंगर ने कहा, 'अरिजीत थोड़ा संत आदमी है. वो अपने होमटाउन में रहता है और घर से ही काम करता है. वो एक रेस्टोरेंट चलाता है, जहां लोग 40 रुपये में खाना खाते हैं. वो कभी भी स्टार जैसा घमंड नहीं दिखाता था. मैंने उसे बचपन में देखा था. आज वो बहुत मैच्योर हो गया है, मतलब बहुत बड़ा और समझदार बन गया है. उसने सबको पीछे छोड़ दिया है.'

'वो आसानी से सपनों की दुनिया में रह सकता था, जहां सब कुछ झूठा-मूठा लगे. लेकिन वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहा. उसके अंदर एक दैविक शक्ति है, इसे तुम पागलपन कहो या जुनून जो भी कह लो. वो अभी नवाजुद्दीन सिद्दिकी की बेटी के साथ एक फिल्म डायरेक्टर कर रहा था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस डायरेक्शन की तरफ भी रुख करेगा. वो उन लोगों में से नहीं है जो पैसों के लिए बेचैन है, मगर उसमें वो काबिलियत है कि वो अगला संजय लीला भंसाली बन सकता है.'

